Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА - РИА Новости Крым, 09.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250209/v-krymu-uchenye-razrabatyvayut-sistemy-upravleniya-bpla-1144000936.html
В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА
В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА - РИА Новости Крым, 09.02.2025
В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА
В Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.02.2025
2025-02-09T07:02
2025-02-09T07:02
радио "спутник в крыму"
кфу (крымский федеральный университет)
крым
новости крыма
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_0:5:1224:694_1920x0_80_0_0_baa24a67f06e5158443ea1bf4b05104c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал проректор по научной деятельности КФУ им. Вернадского Николай Любомирский.По словам представителя вуза, этими разработками интересуются предприятия, которые производят продукцию для оборонного комплекса.Ранее сообщалось, что производство боевых дронов в промышленном масштабе наладили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что у специалистов области "есть интересные и актуальные наработки, которые можно быстро довести до ума".В целом по России производство FPV-дронов нарастили до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.Операторов БПЛА в Крыму обучают в школе внешних пилотов"Крымский беспилотник". Специалистов готовят за три недели, бесплатно обучают пилотированию, сборке и разборке БПЛА, теории по физике, чтобы внешний пилот мог подобрать нужную антенну под конкретную частоту и имел представление о том, как работают средства РЭБ противника.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненыхНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_146:0:1078:699_1920x0_80_0_0_9cc16e8b7b0338fa2abc65784ff5f678.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА

В Крыму разрабатывают системы управления беспилотниками для СВО

07:02 09.02.2025
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал проректор по научной деятельности КФУ им. Вернадского Николай Любомирский.

"То, что у нас разрабатывается, это автономные системы управления беспилотными аппаратами различного вида на земле, на воде и в воздухе. Мы это развиваем в первую очередь для мирных целей, но, тем не менее, эти разработки находят свое применение и в зоне СВО", - сказал он.

По словам представителя вуза, этими разработками интересуются предприятия, которые производят продукцию для оборонного комплекса.

"Этими наработками интересуются предприятия, которые производят определенную продукцию. У нас есть заказы на определенный вид разработок, которые мы успешно выполняем", - добавил Николай Любомирский.

Ранее сообщалось, что производство боевых дронов в промышленном масштабе наладили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что у специалистов области "есть интересные и актуальные наработки, которые можно быстро довести до ума".
В целом по России производство FPV-дронов нарастили до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.
Операторов БПЛА в Крыму обучают в школе внешних пилотов"Крымский беспилотник". Специалистов готовят за три недели, бесплатно обучают пилотированию, сборке и разборке БПЛА, теории по физике, чтобы внешний пилот мог подобрать нужную антенну под конкретную частоту и имел представление о том, как работают средства РЭБ противника.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин
"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненых
Новая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска
 
Радио "Спутник в Крыму"КФУ (Крымский федеральный университет)КрымНовости КрымаБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:35К каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дороги
09:11Защитники земли русской: неравный бой и бессмертный подвиг "Варяга"
08:35Надо ли крымчанам заменять украинские документы на землю
07:54Над Крымом и еще восемью регионами России ликвидировали 36 беспилотников
07:39От Одессы до Киева и Волыни: на Украине прогремели серии взрывов
07:22Трамп заявил о телефонных переговорах с Путиным
07:02В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА
00:01Мороз и ветер: погода в Крыму 9 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 9 февраля
21:41Пожар в Москве локализован: что известно о спасении людей
21:35Крупный пожар в Москве и новые поручения Путина – главное за день
21:04Севастопольцы взяли "золото" и "бронзу" на выставке инноваций в Таиланде
20:47Кабель "Ростелекома" поврежден в Балтийском море
20:22Провинциалка из Москвы: жизнь и карнавал Ирины Муравьевой
19:45Плутоний в Арктике: ученые из Севастополя начали уникальные исследования
19:22Площадь пожара в Москве на электрозаводе растет: ситуация к этому часу
18:48Редкоземельные металлы и снежный шторм: топ новостей недели
18:16Крупный пожар в Москве: спасены 80 и эвакуированы 120 человек
17:45Снежные заносы на дорогах Крыма: Минтранс назвал самые проблемные участки
17:16Оружие Победы: легендарная "Катюша" - инфографика
Лента новостейМолния