В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА
В Крыму разрабатывают системы управления беспилотниками для СВО
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал проректор по научной деятельности КФУ им. Вернадского Николай Любомирский.
"То, что у нас разрабатывается, это автономные системы управления беспилотными аппаратами различного вида на земле, на воде и в воздухе. Мы это развиваем в первую очередь для мирных целей, но, тем не менее, эти разработки находят свое применение и в зоне СВО", - сказал он.
По словам представителя вуза, этими разработками интересуются предприятия, которые производят продукцию для оборонного комплекса.
"Этими наработками интересуются предприятия, которые производят определенную продукцию. У нас есть заказы на определенный вид разработок, которые мы успешно выполняем", - добавил Николай Любомирский.
Ранее сообщалось, что производство боевых дронов в промышленном масштабе наладили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что у специалистов области "есть интересные и актуальные наработки, которые можно быстро довести до ума".
В целом по России производство FPV-дронов нарастили до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.
Операторов БПЛА в Крыму обучают в школе внешних пилотов"Крымский беспилотник". Специалистов готовят за три недели, бесплатно обучают пилотированию, сборке и разборке БПЛА, теории по физике, чтобы внешний пилот мог подобрать нужную антенну под конкретную частоту и имел представление о том, как работают средства РЭБ противника.
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