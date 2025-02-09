https://crimea.ria.ru/20250209/v-krymu-uchenye-razrabatyvayut-sistemy-upravleniya-bpla-1144000936.html

В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА

В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА - РИА Новости Крым, 09.02.2025

В Крыму ученые разрабатывают системы управления БПЛА

В Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 09.02.2025

2025-02-09T07:02

2025-02-09T07:02

2025-02-09T07:02

радио "спутник в крыму"

кфу (крымский федеральный университет)

крым

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Крымском федеральном университете разрабатывают системы управления дронами, которые применяются военными в зоне СВО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал проректор по научной деятельности КФУ им. Вернадского Николай Любомирский.По словам представителя вуза, этими разработками интересуются предприятия, которые производят продукцию для оборонного комплекса.Ранее сообщалось, что производство боевых дронов в промышленном масштабе наладили в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что у специалистов области "есть интересные и актуальные наработки, которые можно быстро довести до ума".В целом по России производство FPV-дронов нарастили до 4 тысяч аппаратов в сутки. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки в войска Московского военного округа.Операторов БПЛА в Крыму обучают в школе внешних пилотов"Крымский беспилотник". Специалистов готовят за три недели, бесплатно обучают пилотированию, сборке и разборке БПЛА, теории по физике, чтобы внешний пилот мог подобрать нужную антенну под конкретную частоту и имел представление о том, как работают средства РЭБ противника.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Предприятия российского ОПК увеличили производство в десятки раз – Путин"Ростех" создал робота для доставки боеприпасов и эвакуации раненыхНовая партия фронтовых бомбардировщиков Су-34 отправлена в войска

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), крым, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), новости сво