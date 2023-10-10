https://crimea.ria.ru/20231010/dlya-razvedki-i-porazheniya-kak-v-krymu-uchat-upravlyat-ptichkami-1131967866.html

Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"

Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками" - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"

Инструктор запускает трассу. Выбирает ту, что попроще. И со словами "это как на вертолете" вручает джойстик. Нужно подняться в воздух, пикировать, проследить за РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T18:21

2023-10-10T18:21

2023-10-10T18:30

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Инструктор запускает трассу. Выбирает ту, что попроще. И со словами "это как на вертолете" вручает джойстик. Нужно подняться в воздух, пикировать, проследить за целью и, пролетев через довольно узкий оконный проем, поразить силы противника.Моя "птица" падает, не успев достигнуть цели. Все потому, что оператор БПЛА должен быть максимально сосредоточен, ловок и хладнокровен. Компьютерные геймеры летают лучше тех, кто бегал с Марио, да и то в детстве. Уже через день тренировок игроков со стажем могут допустить к реальным полетам.Сегодня к полетам будут допущены пятеро.Дроном может управлять каждыйВ Крыму работает первая школа внешних пилотов "Крымский беспилотник", в которой обучают управлению БПЛА. Это часть общероссийского проекта "Архангел". Специалистов готовят за три недели. Бесплатно обучают пилотированию, сборке и разборке БПЛА, теории по физике, чтобы внешний пилот мог подобрать нужную антенну под конкретную частоту и имел представление о том, как работают средства РЭБ противника. Всего в России 13 школ проекта "Архангел". В некоторых городах они сотрудничают с ДОСААФ.Курсантами регионального подразделения школы могут стать военнослужащие, добровольцы и гражданское население.Обучение в рамках базового курса для гражданских, которые просто хотят научиться мастерски запускать беспилотники, длится неделю. Научиться управлять боевыми FPV-дронами (First-Person View – вид от первого лица – ред.) сложнее, курс длится три недели. Курсантов обучают не только пилотированию, но также сборке и разборке дронов. Есть еще программа повышения квалификации, когда действующий пилот оттачивает свое мастерство по взаимодействию с разными видами войск, по корректировке огня, работе с АГС и артиллерией.По словам "Евпатории", при наличии господдержки можно масштабировать данный проект в разы. Так, отделение проекта "Архангел" в Запорожской области взял под свое крыло губернатор Евгений Балицкий, снабдил квадрокоптерами, компьютерами, необходимым материалом. Там школа ежемесячно пропускает порядка ста человек, тогда как в Крыму за это же время обучается около двадцати.Один из учеников школы "Крымский беспилотник" за три месяца поразил "за ленточкой" больше 40 единиц вражеской техники, а еще блиндажи и доты. Пишет сообщение своим товарищам: "Ребята, мне бы сюда "КамАЗ" дронов - здесь целей немеряно". Сегодня операторы БПЛА есть практически в каждом подразделении.Борьба за китайские комплектующиеВыгоднее всего покупать дроны в Китае, партией от тысячи штук. Тогда цена в зависимости от курса доллара будет колеблется от 40 до 70 тысяч рублей на полную комплектацию ударного дрона с размером рамы 7 дюймов. Можно также собирать БПЛА самостоятельно, выходит чуть дешевле, от 30 до 60 тысяч рублей. Но за комплектующие к "птицам" также приходится бороться с противником еще на моменте закупки у китайской стороны.Собеседник уверяет: кулибиных в России хватает. Они делают дроны, которые доставляют груз не хуже БПЛА заводской сборки. Нередко самодельная рама лучше ведет себя в полете, чем заводские карбоновые корпуса – она тяжелее и меньше "играет".Собрать "птицу" можно за четыре-пять часов. Дороже всего обходится электроника.Так, один из выпускников школы "Крымский беспилотник", который сейчас в зоне СВО, из четырех "гуманитарных" дронов, умеющих летать на дистанцию не дальше 600 метров, собрал один, но такой, как надо: держаться от врага оператору дрона лучше километров за пять-семь, чтобы АГС (автоматический станковый гранатомет – ред.) не достал. Ближе подходить нет смысла. Чем дальше, тем безопаснее.Урчит принтер, через полчаса будет готов хвостовик для ВОГа (взрыво-осколочная граната – ред.) Позже принтер сделает сначала одно крыло, затем – другое и фюзеляж. Будет готов самолет для разведки.Когда-то "Доктор" возил гуманитарку на Донбасс. Но в какой-то момент понял, что в стране не хватает технических специалистов, и нужно помогать на этом фронте. Интервью он дает в балаклаве, смеется: "люди мы засекреченные". Приехал в Крым из Подмосковья, но родом с Алтая. Называет себя человеком страны. А в школе "Крымский беспилотник" его называют гением.Дроны бывают боевые и разведывательные. Есть БПЛА двойного применения, с телевизионной камерой, которые могут работать как днем, так и ночью.Когда по небу летит "птичка"На полигоне ставят сетку – она имитирует цель, в которую должен влететь дрон-камикадзе. Внешний пилот надевает очки – "глаза" дрона, чтобы видеть все от первого лица, как на экране монитора. Дрон жужжит. Курсанты стараются не волноваться. Пока один летит, другие смотрят – изучают его ошибки, чтобы постараться не допустить их в своем полете.По своим тактико-техническим характеристикам БПЛА может "брать" в общей сложности 14 км: семь в одну сторону и семь в другую. Батареи хватает на полчаса, максимальная скорость – 60 км в час. Но это если условия идеальные, если нет ветра. Когда заряда батареи остается 30%, дрон нужно вернуть на точку, потому что, если он будет возвращаться сам, отрубившись от пульта управления, его собьют с пути и перехватят.В какой-то момент перед глазами возникают серые помехи – работу дрона засекли российские военные.Курсант с позывным "Авось" тоже наблюдает за полетом беспилотника. Ей 27 лет. Она приехала в Крым из Норильска. В школе "Крымский беспилотник" учится только второй день. До этого в Гудермесе закончила курсы спецназа – она снайпер и санинструктор. Хотела бы попасть в женский отряд снайперов "Валькирия", но второго набора в него пока нет.Директор школы называет ее способной ученицей, но будто ненавязчиво старается отговорить девушку от желания уехать на фронт: "в условиях реальных боевых действий внешний пилот не сидит в удобном кресле, поражая цели. Он в полной экипировке весом в несколько десятков килограммов сначала идет несколько десятков километров, пробираясь по грязи и через кусты, потом, окопавшись, притаившись, ждет команды. Такой человек должен знать саперное дело, стрелять, иметь хорошую физическую подготовку. Женщинам такое тяжело"."Значит, придется", – с улыбкой говорит "Авось". И продолжает наблюдение.В середине сентября, в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.По поручению президента Владимира Путина, в Севастополе и ряде городов России появится центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем.Читайте также на РИА Новости Крым:Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииАрмию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе

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2023

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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