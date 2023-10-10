https://crimea.ria.ru/20231010/dlya-razvedki-i-porazheniya-kak-v-krymu-uchat-upravlyat-ptichkami-1131967866.html
Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"
Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками" - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"
Инструктор запускает трассу. Выбирает ту, что попроще. И со словами "это как на вертолете" вручает джойстик. Нужно подняться в воздух, пикировать, проследить за РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T18:21
2023-10-10T18:21
2023-10-10T18:30
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Инструктор запускает трассу. Выбирает ту, что попроще. И со словами "это как на вертолете" вручает джойстик. Нужно подняться в воздух, пикировать, проследить за целью и, пролетев через довольно узкий оконный проем, поразить силы противника.Моя "птица" падает, не успев достигнуть цели. Все потому, что оператор БПЛА должен быть максимально сосредоточен, ловок и хладнокровен. Компьютерные геймеры летают лучше тех, кто бегал с Марио, да и то в детстве. Уже через день тренировок игроков со стажем могут допустить к реальным полетам.Сегодня к полетам будут допущены пятеро.Дроном может управлять каждыйВ Крыму работает первая школа внешних пилотов "Крымский беспилотник", в которой обучают управлению БПЛА. Это часть общероссийского проекта "Архангел". Специалистов готовят за три недели. Бесплатно обучают пилотированию, сборке и разборке БПЛА, теории по физике, чтобы внешний пилот мог подобрать нужную антенну под конкретную частоту и имел представление о том, как работают средства РЭБ противника. Всего в России 13 школ проекта "Архангел". В некоторых городах они сотрудничают с ДОСААФ.Курсантами регионального подразделения школы могут стать военнослужащие, добровольцы и гражданское население.Обучение в рамках базового курса для гражданских, которые просто хотят научиться мастерски запускать беспилотники, длится неделю. Научиться управлять боевыми FPV-дронами (First-Person View – вид от первого лица – ред.) сложнее, курс длится три недели. Курсантов обучают не только пилотированию, но также сборке и разборке дронов. Есть еще программа повышения квалификации, когда действующий пилот оттачивает свое мастерство по взаимодействию с разными видами войск, по корректировке огня, работе с АГС и артиллерией.По словам "Евпатории", при наличии господдержки можно масштабировать данный проект в разы. Так, отделение проекта "Архангел" в Запорожской области взял под свое крыло губернатор Евгений Балицкий, снабдил квадрокоптерами, компьютерами, необходимым материалом. Там школа ежемесячно пропускает порядка ста человек, тогда как в Крыму за это же время обучается около двадцати.Один из учеников школы "Крымский беспилотник" за три месяца поразил "за ленточкой" больше 40 единиц вражеской техники, а еще блиндажи и доты. Пишет сообщение своим товарищам: "Ребята, мне бы сюда "КамАЗ" дронов - здесь целей немеряно". Сегодня операторы БПЛА есть практически в каждом подразделении.Борьба за китайские комплектующиеВыгоднее всего покупать дроны в Китае, партией от тысячи штук. Тогда цена в зависимости от курса доллара будет колеблется от 40 до 70 тысяч рублей на полную комплектацию ударного дрона с размером рамы 7 дюймов. Можно также собирать БПЛА самостоятельно, выходит чуть дешевле, от 30 до 60 тысяч рублей. Но за комплектующие к "птицам" также приходится бороться с противником еще на моменте закупки у китайской стороны.Собеседник уверяет: кулибиных в России хватает. Они делают дроны, которые доставляют груз не хуже БПЛА заводской сборки. Нередко самодельная рама лучше ведет себя в полете, чем заводские карбоновые корпуса – она тяжелее и меньше "играет".Собрать "птицу" можно за четыре-пять часов. Дороже всего обходится электроника.Так, один из выпускников школы "Крымский беспилотник", который сейчас в зоне СВО, из четырех "гуманитарных" дронов, умеющих летать на дистанцию не дальше 600 метров, собрал один, но такой, как надо: держаться от врага оператору дрона лучше километров за пять-семь, чтобы АГС (автоматический станковый гранатомет – ред.) не достал. Ближе подходить нет смысла. Чем дальше, тем безопаснее.Урчит принтер, через полчаса будет готов хвостовик для ВОГа (взрыво-осколочная граната – ред.) Позже принтер сделает сначала одно крыло, затем – другое и фюзеляж. Будет готов самолет для разведки.Когда-то "Доктор" возил гуманитарку на Донбасс. Но в какой-то момент понял, что в стране не хватает технических специалистов, и нужно помогать на этом фронте. Интервью он дает в балаклаве, смеется: "люди мы засекреченные". Приехал в Крым из Подмосковья, но родом с Алтая. Называет себя человеком страны. А в школе "Крымский беспилотник" его называют гением.Дроны бывают боевые и разведывательные. Есть БПЛА двойного применения, с телевизионной камерой, которые могут работать как днем, так и ночью.Когда по небу летит "птичка"На полигоне ставят сетку – она имитирует цель, в которую должен влететь дрон-камикадзе. Внешний пилот надевает очки – "глаза" дрона, чтобы видеть все от первого лица, как на экране монитора. Дрон жужжит. Курсанты стараются не волноваться. Пока один летит, другие смотрят – изучают его ошибки, чтобы постараться не допустить их в своем полете.По своим тактико-техническим характеристикам БПЛА может "брать" в общей сложности 14 км: семь в одну сторону и семь в другую. Батареи хватает на полчаса, максимальная скорость – 60 км в час. Но это если условия идеальные, если нет ветра. Когда заряда батареи остается 30%, дрон нужно вернуть на точку, потому что, если он будет возвращаться сам, отрубившись от пульта управления, его собьют с пути и перехватят.В какой-то момент перед глазами возникают серые помехи – работу дрона засекли российские военные.Курсант с позывным "Авось" тоже наблюдает за полетом беспилотника. Ей 27 лет. Она приехала в Крым из Норильска. В школе "Крымский беспилотник" учится только второй день. До этого в Гудермесе закончила курсы спецназа – она снайпер и санинструктор. Хотела бы попасть в женский отряд снайперов "Валькирия", но второго набора в него пока нет.Директор школы называет ее способной ученицей, но будто ненавязчиво старается отговорить девушку от желания уехать на фронт: "в условиях реальных боевых действий внешний пилот не сидит в удобном кресле, поражая цели. Он в полной экипировке весом в несколько десятков килограммов сначала идет несколько десятков километров, пробираясь по грязи и через кусты, потом, окопавшись, притаившись, ждет команды. Такой человек должен знать саперное дело, стрелять, иметь хорошую физическую подготовку. Женщинам такое тяжело"."Значит, придется", – с улыбкой говорит "Авось". И продолжает наблюдение.В середине сентября, в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России.По поручению президента Владимира Путина, в Севастополе и ряде городов России появится центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем.Читайте также на РИА Новости Крым:Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК РоссииАрмию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе
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Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
крым, авторы, беспилотник (бпла, дрон), видео, новости крыма, армия и флот, общество
Инструктор запускает трассу. Выбирает ту, что попроще. И со словами "это как на вертолете" вручает джойстик. Нужно подняться в воздух, пикировать, проследить за целью и, пролетев через довольно узкий оконный проем, поразить силы противника.
"Вот винты. Взлетай левым стиком джойстика и сразу добавляй газу, чтобы не упал. Иди вверх. Теперь правым стиком чуть вперед и левее, – терпеливо объясняет инструктор основные премудрости управления БАС (беспилотными авиационными системами – ред.) на симуляторе. – Видишь, горизонт начал наклоняться? Левый стик влево поверни, а правым тут же выравнивай горизонт…"
Моя "птица" падает, не успев достигнуть цели. Все потому, что оператор БПЛА должен быть максимально сосредоточен, ловок и хладнокровен. Компьютерные геймеры летают лучше тех, кто бегал с Марио, да и то в детстве. Уже через день тренировок игроков со стажем могут допустить к реальным полетам.
"Полеты на симуляторе схожи с реальными почти на 80% и хорошо помогают отточить как практические навыки, так и психологическую устойчивость", – объясняет инструктор. И добавляет: перед реальным тренировочным вылетом проверку на симуляторе курсантам устраивают всегда, чтобы "птиц" не гробили. После того, как человек отлетал на симуляторах не менее 50 часов, он переходит к реальным полетам.
Сегодня к полетам будут допущены пятеро.
Дроном может управлять каждый
В Крыму работает первая школа внешних пилотов "Крымский беспилотник", в которой обучают управлению БПЛА. Это часть общероссийского проекта "Архангел". Специалистов готовят за три недели. Бесплатно обучают пилотированию, сборке и разборке БПЛА, теории по физике, чтобы внешний пилот мог подобрать нужную антенну под конкретную частоту и имел представление о том, как работают средства РЭБ противника. Всего в России 13 школ проекта "Архангел". В некоторых городах они сотрудничают с ДОСААФ.
"Проект "Архангел" зародился больше года назад. Его основателем стал человек по имени Михаил, люди так и сказали ему, "ты наш архангел". Он ездил по линии боевого соприкосновения, помогал ребятам с дронами и с обучением. Позже проект стал общероссийским", – рассказывает основатель школы "Крымский беспилотник", куратор проекта "Архангел" в Крыму с позывным "Евпатория".
Курсантами регионального подразделения школы могут стать военнослужащие, добровольцы и гражданское население.
"Под словом "доброволец" мы подразумеваем человека, который планирует подписать контракт с Минобороны, чтобы идти защищать Родину. И для того, чтобы повысить их уровень выживаемости на линии фронта и в боевых условиях, мы даем еще знания по беспилотным системам, также по военно-тактической подготовке и тактической медицине", – объясняет собеседник.
Обучение в рамках базового курса для гражданских, которые просто хотят научиться мастерски запускать беспилотники, длится неделю. Научиться управлять боевыми FPV-дронами (First-Person View – вид от первого лица – ред.) сложнее, курс длится три недели. Курсантов обучают не только пилотированию, но также сборке и разборке дронов. Есть еще программа повышения квалификации, когда действующий пилот оттачивает свое мастерство по взаимодействию с разными видами войск, по корректировке огня, работе с АГС и артиллерией.
"Желающих больше, чем мы можем сейчас принять. Но мы всегда рады видеть новых людей, потому что это единомышленники, которые привносят в наш проект либо знания, либо помогают финансово – покупают дроны, комплектующие к ним. Школа работает на добровольных началах, и только в исключительных случаях мы проводим сборы в сети", – замечает координатор.
По словам "Евпатории", при наличии господдержки можно масштабировать данный проект в разы. Так, отделение проекта "Архангел" в Запорожской области взял под свое крыло губернатор Евгений Балицкий, снабдил квадрокоптерами, компьютерами, необходимым материалом. Там школа ежемесячно пропускает порядка ста человек, тогда как в Крыму за это же время обучается около двадцати.
"Если человек говорит: "мне нужен дрон-камикадзе, буду летать", мы его приглашаем к себе, чтобы он доказал свои навыки пилотирования, чтобы быть уверенными, что он никого из своих не ранит, не убьет, потому что это очень опасный вид техники. И если он экзаменом подтверждает свой профессионализм, то вся наша команда будет снабжать его дронами и электроникой, помогать технически", – говорит собеседник.
Один из учеников школы "Крымский беспилотник" за три месяца поразил "за ленточкой" больше 40 единиц вражеской техники, а еще блиндажи и доты. Пишет сообщение своим товарищам: "Ребята, мне бы сюда "КамАЗ" дронов - здесь целей немеряно". Сегодня операторы БПЛА есть практически в каждом подразделении.
Борьба за китайские комплектующие
Выгоднее всего покупать дроны в Китае, партией от тысячи штук. Тогда цена в зависимости от курса доллара будет колеблется от 40 до 70 тысяч рублей на полную комплектацию ударного дрона с размером рамы 7 дюймов. Можно также собирать БПЛА самостоятельно, выходит чуть дешевле, от 30 до 60 тысяч рублей. Но за комплектующие к "птицам" также приходится бороться с противником еще на моменте закупки у китайской стороны.
"Этот дрон сделан на базе рамы, которая придумана в одной из наших школ. Она состоит из двух 9-миллиметровых кусков фанеры и алюминиевых лучей (трубок). В любой деревне можно найти болтики и гаечки и сделать свой дрон. Еще нужны мотор, винты, аккумулятор, камера, а также необходимая электроника", – рассказывает "Евпатория" во время экскурсии по сборочному цеху.
Собеседник уверяет: кулибиных в России хватает. Они делают дроны, которые доставляют груз не хуже БПЛА заводской сборки. Нередко самодельная рама лучше ведет себя в полете, чем заводские карбоновые корпуса – она тяжелее и меньше "играет".
Собрать "птицу" можно за четыре-пять часов. Дороже всего обходится электроника.
Так, один из выпускников школы "Крымский беспилотник", который сейчас в зоне СВО, из четырех "гуманитарных" дронов, умеющих летать на дистанцию не дальше 600 метров, собрал один, но такой, как надо: держаться от врага оператору дрона лучше километров за пять-семь, чтобы АГС (автоматический станковый гранатомет – ред.) не достал. Ближе подходить нет смысла. Чем дальше, тем безопаснее.
Урчит принтер, через полчаса будет готов хвостовик для ВОГа (взрыво-осколочная граната – ред.) Позже принтер сделает сначала одно крыло, затем – другое и фюзеляж. Будет готов самолет для разведки.
"Чаще всего противнику отправляют груз в виде выстрела от РПГ или СВУ (самодельное взрывное устройство – ред.) "Птица" разбивается, груз взрывается. Есть еще системы сброса, когда печатное изделие с боеприпасом крепится к раме – на подлете к цели боеприпас падает, а коптер уходит дальше. Но квалификация пилота многоразового коптера должна быть очень высокой. Сложнее попасть, потому что нужно заранее рассчитать траекторию падения боеприпаса на цель", – объясняет боец с позывным "Доктор".
Когда-то "Доктор" возил гуманитарку на Донбасс. Но в какой-то момент понял, что в стране не хватает технических специалистов, и нужно помогать на этом фронте. Интервью он дает в балаклаве, смеется: "люди мы засекреченные". Приехал в Крым из Подмосковья, но родом с Алтая. Называет себя человеком страны. А в школе "Крымский беспилотник" его называют гением.
"По идентификатору можно понять, для какой страны покупали дрон, поэтому его нужно обязательно перепрошивать, чтобы противник не мог обнаружить, что он российский. Америкосы предоставили ВСУ специальное оборудование для определения дронов. Также они используют спуфинг-атаки (англ. spoofing – подмена – ред.), когда дают со спутников ложные сигналы и дроны уходят к ним", – рассказывает он.
Дроны бывают боевые и разведывательные. Есть БПЛА двойного применения, с телевизионной камерой, которые могут работать как днем, так и ночью.
Когда по небу летит "птичка"
На полигоне ставят сетку – она имитирует цель, в которую должен влететь дрон-камикадзе. Внешний пилот надевает очки – "глаза" дрона, чтобы видеть все от первого лица, как на экране монитора. Дрон жужжит. Курсанты стараются не волноваться. Пока один летит, другие смотрят – изучают его ошибки, чтобы постараться не допустить их в своем полете.
"Задача взлететь, сделать облет, пройти вдоль бруствера и попасть в сетку. Это в идеале", – говорит руководитель школы с позывным "Барин".
По своим тактико-техническим характеристикам БПЛА может "брать" в общей сложности 14 км: семь в одну сторону и семь в другую. Батареи хватает на полчаса, максимальная скорость – 60 км в час. Но это если условия идеальные, если нет ветра. Когда заряда батареи остается 30%, дрон нужно вернуть на точку, потому что, если он будет возвращаться сам, отрубившись от пульта управления, его собьют с пути и перехватят.
В какой-то момент перед глазами возникают серые помехи – работу дрона засекли российские военные.
"Вообще-то, мы берем спецразрешение на полеты для обучения. Четко обговариваем время. Но случается, что военные не выключают свое оборудование. Засекают не только "птичку", но и место, откуда работает пульт", – объясняет "Барин", тем временем сигнал возвращается.
Курсант с позывным "Авось" тоже наблюдает за полетом беспилотника. Ей 27 лет. Она приехала в Крым из Норильска. В школе "Крымский беспилотник" учится только второй день. До этого в Гудермесе закончила курсы спецназа – она снайпер и санинструктор. Хотела бы попасть в женский отряд снайперов "Валькирия", но второго набора в него пока нет.
"Приехала специально именно в эту школу, потому что наслышана о ней. Уверена, что здесь самые лучшие специалисты. Хочу научиться не только управлять дронами, но и уметь собирать их на передовой", – признается она.
Директор школы называет ее способной ученицей, но будто ненавязчиво старается отговорить девушку от желания уехать на фронт: "в условиях реальных боевых действий внешний пилот не сидит в удобном кресле, поражая цели. Он в полной экипировке весом в несколько десятков килограммов сначала идет несколько десятков километров, пробираясь по грязи и через кусты, потом, окопавшись, притаившись, ждет команды. Такой человек должен знать саперное дело, стрелять, иметь хорошую физическую подготовку. Женщинам такое тяжело".
"Значит, придется", – с улыбкой говорит "Авось". И продолжает наблюдение.
В середине сентября, в ходе стратегической сессии о развитии беспилотных авиационных систем, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ планирует в течение семи лет вдвое увеличить производство тяжелых и средних беспилотных летательных аппаратов в России. По поручению президента Владимира Путина, в Севастополе и ряде городов России появится центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем.
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