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Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе
Севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты,... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T08:58
2023-08-09T08:58
2023-08-09T08:58
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алексей кабанов
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робототехника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты, проводящие исследования на глубинах от десятков до сотен метров и даже километров. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов. По словам Кабанова, с помощью системы подводного стереозрения можно проводить визуальный мониторинг подводных объектов на различных глубинах, так как от них работа алгоритма не зависит.Стереосистема ведет измерения автоматически и обрабатывает их прямо на борту беспилотного аппарата, что не способны делать обычные однокамерные системы, объясняет ученый.Тестирование проводили, установив систему на автономный необитаемый подводный аппарат ММТ-300, это разработка Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. Он программируется, погружается и работает в рамках миссии. Связи с таким беспилотником, когда он находится под водой, нет, но использовать изобретение ученых СевГУ можно на любых подводных аппаратах, говорит специалист. В том числе тех, за "глазами" которых следят операторы. Тестирование выявило ряд недостатков, с которыми ученым придется поработать. В частности, добиться возможности в режиме онлайн наблюдать за тем, как и что система фиксирует в ходе миссии. Выйти в море на исследовательском судне для испытания модернизированной системы планируют в сентябре–октябре. По словам Кабанова, после того, как ноу-хау будет доукомплектовано и испытано, систему подводного стереозрения смогут вывести на коммерческий рынок, где сегодня ничего подобного нет.Система подводного стереозрения была разработана в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" инженерами Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ. В 2019 году ее представляли в Москве на выставке "Вузпромэкспо". Изначально система разрабатывалась для нужд подводных археологов, однако может применяться в различных областях, где требуются подводные исследования, в том числе для помощи водолазам.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарство нового поколения от рака создают в СевастополеПомощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибораВ Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, алексей кабанов, севастопольский государственный университет (севгу), робототехника, ран, беспилотник (бпла, дрон), севастополь, наука и технологии
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе
В Севастополе испытали уникальную систему подводного стереозрения для автономного аппарата
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты, проводящие исследования на глубинах от десятков до сотен метров и даже километров. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов.
По словам Кабанова, с помощью системы подводного стереозрения можно проводить визуальный мониторинг подводных объектов на различных глубинах, так как от них работа алгоритма не зависит.
Стереосистема ведет измерения автоматически и обрабатывает их прямо на борту беспилотного аппарата, что не способны делать обычные однокамерные системы, объясняет ученый.
"Смысл заключается еще и в том, что по результатам дополнительной обработки, которая произведена на борту, в случае обнаружения объекта интереса система может передать такую информацию, как положение, габариты, расстояние до объекта по гидроакустическому каналу. Он небольшой по пропускной способности, но эти данные пройдут", – объясняет Кабанов.
Тестирование проводили, установив систему на автономный необитаемый подводный аппарат ММТ-300, это разработка Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. Он программируется, погружается и работает в рамках миссии. Связи с таким беспилотником, когда он находится под водой, нет, но использовать изобретение ученых СевГУ можно на любых подводных аппаратах, говорит специалист. В том числе тех, за "глазами" которых следят операторы.
"Есть телеуправляемые аппараты, которые связаны кабель-тросом с постом оператора, откуда производится наблюдение. И мы аналогичную вещь делаем для них, с дополнительными функциями, которые им необходимы", – пояснил он.
Тестирование выявило ряд недостатков, с которыми ученым придется поработать. В частности, добиться возможности в режиме онлайн наблюдать за тем, как и что система фиксирует в ходе миссии. Выйти в море на исследовательском судне для испытания модернизированной системы планируют в сентябре–октябре.
По словам Кабанова, после того, как ноу-хау будет доукомплектовано и испытано, систему подводного стереозрения смогут вывести на коммерческий рынок, где сегодня ничего подобного нет.
Система подводного стереозрения была разработана в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" инженерами Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ. В 2019 году ее представляли в Москве на выставке "Вузпромэкспо". Изначально система разрабатывалась для нужд подводных археологов, однако может применяться в различных областях, где требуются подводные исследования, в том числе для помощи водолазам.
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