Рейтинг@Mail.ru
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230809/unikalnuyu-sistemu-dlya-podvodnykh-bespilotnikov-ispytali-v-sevastopole-1130611926.html
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе - РИА Новости Крым, 09.08.2023
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе
Севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты,... РИА Новости Крым, 09.08.2023
2023-08-09T08:58
2023-08-09T08:58
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
алексей кабанов
севастопольский государственный университет (севгу)
робототехника
ран
беспилотник (бпла, дрон)
севастополь
наука и технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/08/1130611760_20:0:1000:551_1920x0_80_0_0_3aad30a4424f46f73e67d8b2b8fdf4cb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты, проводящие исследования на глубинах от десятков до сотен метров и даже километров. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов. По словам Кабанова, с помощью системы подводного стереозрения можно проводить визуальный мониторинг подводных объектов на различных глубинах, так как от них работа алгоритма не зависит.Стереосистема ведет измерения автоматически и обрабатывает их прямо на борту беспилотного аппарата, что не способны делать обычные однокамерные системы, объясняет ученый.Тестирование проводили, установив систему на автономный необитаемый подводный аппарат ММТ-300, это разработка Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. Он программируется, погружается и работает в рамках миссии. Связи с таким беспилотником, когда он находится под водой, нет, но использовать изобретение ученых СевГУ можно на любых подводных аппаратах, говорит специалист. В том числе тех, за "глазами" которых следят операторы. Тестирование выявило ряд недостатков, с которыми ученым придется поработать. В частности, добиться возможности в режиме онлайн наблюдать за тем, как и что система фиксирует в ходе миссии. Выйти в море на исследовательском судне для испытания модернизированной системы планируют в сентябре–октябре. По словам Кабанова, после того, как ноу-хау будет доукомплектовано и испытано, систему подводного стереозрения смогут вывести на коммерческий рынок, где сегодня ничего подобного нет.Система подводного стереозрения была разработана в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" инженерами Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ. В 2019 году ее представляли в Москве на выставке "Вузпромэкспо". Изначально система разрабатывалась для нужд подводных археологов, однако может применяться в различных областях, где требуются подводные исследования, в том числе для помощи водолазам.Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарство нового поколения от рака создают в СевастополеПомощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибораВ Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Анна Петрова
Анна Петрова
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/08/1130611760_133:0:868:551_1920x0_80_0_0_b966bfd641ad65b33ee08238caff4308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, алексей кабанов, севастопольский государственный университет (севгу), робототехника, ран, беспилотник (бпла, дрон), севастополь, наука и технологии
Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе

В Севастополе испытали уникальную систему подводного стереозрения для автономного аппарата

08:58 09.08.2023
 
© Пресс-служба СевГУТестирование подводного стереозрения
Тестирование подводного стереозрения
© Пресс-служба СевГУ
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Севастопольские ученые протестировали разработанную ими уникальную систему подводного стереозрения, которая может быть установлена на различные аппараты, проводящие исследования на глубинах от десятков до сотен метров и даже километров. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ Алексей Кабанов.
По словам Кабанова, с помощью системы подводного стереозрения можно проводить визуальный мониторинг подводных объектов на различных глубинах, так как от них работа алгоритма не зависит.
Стереосистема ведет измерения автоматически и обрабатывает их прямо на борту беспилотного аппарата, что не способны делать обычные однокамерные системы, объясняет ученый.
"Смысл заключается еще и в том, что по результатам дополнительной обработки, которая произведена на борту, в случае обнаружения объекта интереса система может передать такую информацию, как положение, габариты, расстояние до объекта по гидроакустическому каналу. Он небольшой по пропускной способности, но эти данные пройдут", – объясняет Кабанов.
Тестирование проводили, установив систему на автономный необитаемый подводный аппарат ММТ-300, это разработка Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. Он программируется, погружается и работает в рамках миссии. Связи с таким беспилотником, когда он находится под водой, нет, но использовать изобретение ученых СевГУ можно на любых подводных аппаратах, говорит специалист. В том числе тех, за "глазами" которых следят операторы.
"Есть телеуправляемые аппараты, которые связаны кабель-тросом с постом оператора, откуда производится наблюдение. И мы аналогичную вещь делаем для них, с дополнительными функциями, которые им необходимы", – пояснил он.
Тестирование выявило ряд недостатков, с которыми ученым придется поработать. В частности, добиться возможности в режиме онлайн наблюдать за тем, как и что система фиксирует в ходе миссии. Выйти в море на исследовательском судне для испытания модернизированной системы планируют в сентябре–октябре.
По словам Кабанова, после того, как ноу-хау будет доукомплектовано и испытано, систему подводного стереозрения смогут вывести на коммерческий рынок, где сегодня ничего подобного нет.
Система подводного стереозрения была разработана в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030" инженерами Института робототехники и интеллектуальных технических систем СевГУ. В 2019 году ее представляли в Москве на выставке "Вузпромэкспо". Изначально система разрабатывалась для нужд подводных археологов, однако может применяться в различных областях, где требуются подводные исследования, в том числе для помощи водолазам.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе
Помощник в реанимацию: ученые из Крыма создали ПО для уникального прибора
В Севастополе придумали способ удешевить моторные масла
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаАлексей КабановСевастопольский государственный университет (СевГУ)РобототехникаРАНБеспилотник (БПЛА, дрон)СевастопольНаука и технологии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:28Крымский мост закрыт
09:12ЧП произошло в Белгородской области после падения неизвестного объекта
08:58Уникальную систему для подводных беспилотников испытали в Севастополе
08:29Госэкспертиза Севастополя хотела купить Citroën за 12 млн рублей
08:17Крымский мост: очереди и обстановка на утро среды
08:05Медь и стекло – и все вручную: как возведут купол панорамы Севастополя
07:46Симферопольцы оценили благоустройство сквера на бульваре Ленина - опрос
07:33Опасные ссылки и приложения: сотни тысяч рублей исчезли со счетов крымчан
07:03В РФ хотят вернуть понятие "средняя скорость" и штрафы за ее превышение
06:31Стали оружием: психолог пояснил причины поджогов военкоматов по стране
05:58Пресечена попытка атаковать Московскую область беспилотниками
00:01Солнечно и тепло: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 9 августа
23:02Главные события и заявления дня: 8 августа
22:31Главные новости Крыма: 8 августа
22:16В результате обстрела Донецка погибли трое и ранены 11 человек
22:01К Земле летит потенциально опасный астероид
21:35Достоевский обошел Стивена Кинга, а Чуковский – Джоан Роулинг
21:10Крымский мост: оперативные данные на вечер вторника
20:43COVID–19 не отступает: число заболевших выросло в 29 регионах России
Лента новостейМолния