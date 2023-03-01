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Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе
Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе
Инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T20:20
2023-03-01T20:20
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. О том, как будет действовать такое лекарство и на какой стадии работа, РИА Новости Крым рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Института перспективных исследований СевГУ Анастасия Лантушенко.Новый препарат будет таргетным (target – цель, мишень). Так называют лекарственные вещества, задача которых "найти в организме только опухолевые клетки, связаться с ними и оказать воздействие исключительно на них, не задев здоровых", объясняет Лантушенко.Сам по себе метод нельзя назвать ноу-хау: основанные на нем лекарства уже разрабатывают. Но ни одно еще не используют в клинической практике, отмечает ученый. При этом таргетных препаратов конкретно для лечения рака шейки матки вообще не существует, и единственным способом борьбы с болезнью остается жесткая химиотерапия. Новый препарат – больше, чем альтернатива.Так называемую мишень для препарата уже определили, осталось проработать состав самого лекарства."Мишень – это рецептор в клетке, в данном случае белок, который экспрессирует рак шейки матки. И нужно к этой мишени найти препарат, который с ней "свяжется" и ее "подсветит". Есть предположение, что те препараты, которые мы разрабатываем, как раз сделают это", – поясняет ученый.Все об открытиях крымских ученых читайте по ссылке &gt;&gt;Лечение обеспечивает наночастица, имеющая структуру, похожую на футбольный мяч, рассказывает Лантушенко. Внутри нее разместят атомы таких элементов, которые при облучении лазером дадут мощное излучение, уничтожающее опухоль изнутри."Это так называемая фотодинамическая терапия", – уточняет разработчик.Над препаратом будущего ученые СевГУ работают вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга в рамках гранта Российского научного фонда. Специалистам предстоит провести несколько биологических и физико-химических исследований, прежде чем дать точный ответ относительно состава "умного" лекарства. Работа займет до четырех лет.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:В КФУ рассказали об успехах в разработке вакцины от ракаУченый из Севастополя поддержал идею проверять воду лягушками и мидиямиКак и зачем разрабатывали Мирамистин – история препарата
https://crimea.ria.ru/20230121/krymskie-uchenye-nashli-novyy-vid-mnogoletnego-rasteniya-1126498480.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука в крыму: открытия и изобретения, наука и технологии, крым, севастополь, новости, новости крыма, севастопольский государственный университет (севгу)
Лекарство нового поколения от рака создают в Севастополе

Ученые из Севастополя создают "умное" лекарство от рака с коллегами из Москвы и Питера

20:20 01.03.2023
 
© пресс-служба Севастопольского государственного университетаСевастопольский государственный университет
Севастопольский государственный университет
© пресс-служба Севастопольского государственного университета
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Инновационный препарат от рака шейки матки, нацеленный на уничтожение исключительно больных клеток без вреда для здоровых, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) совместно с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга. О том, как будет действовать такое лекарство и на какой стадии работа, РИА Новости Крым рассказала руководитель проекта, ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории Института перспективных исследований СевГУ Анастасия Лантушенко.
Новый препарат будет таргетным (target – цель, мишень). Так называют лекарственные вещества, задача которых "найти в организме только опухолевые клетки, связаться с ними и оказать воздействие исключительно на них, не задев здоровых", объясняет Лантушенко.
Сам по себе метод нельзя назвать ноу-хау: основанные на нем лекарства уже разрабатывают. Но ни одно еще не используют в клинической практике, отмечает ученый. При этом таргетных препаратов конкретно для лечения рака шейки матки вообще не существует, и единственным способом борьбы с болезнью остается жесткая химиотерапия. Новый препарат – больше, чем альтернатива.
"В одном препарате – две функции. Он и наводится на мишень, то есть диагностирует, и лечит", – говорит Лантушенко.
Так называемую мишень для препарата уже определили, осталось проработать состав самого лекарства.
"Мишень – это рецептор в клетке, в данном случае белок, который экспрессирует рак шейки матки. И нужно к этой мишени найти препарат, который с ней "свяжется" и ее "подсветит". Есть предположение, что те препараты, которые мы разрабатываем, как раз сделают это", – поясняет ученый.
Все об открытиях крымских ученых читайте по ссылке >>
Лечение обеспечивает наночастица, имеющая структуру, похожую на футбольный мяч, рассказывает Лантушенко. Внутри нее разместят атомы таких элементов, которые при облучении лазером дадут мощное излучение, уничтожающее опухоль изнутри.
"Это так называемая фотодинамическая терапия", – уточняет разработчик.
Над препаратом будущего ученые СевГУ работают вместе с коллегами из Москвы и Санкт-Петербурга в рамках гранта Российского научного фонда. Специалистам предстоит провести несколько биологических и физико-химических исследований, прежде чем дать точный ответ относительно состава "умного" лекарства. Работа займет до четырех лет.
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