https://crimea.ria.ru/20250130/izbil-i-utopil-zazhivo-zhitel-kryma-osuzhden-za-zhestokoe-ubiystvo-1143796340.html

Избил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийство

Избил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийство - РИА Новости Крым, 30.01.2025

Избил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийство

Житель Кировского района Крыма осужден за жестокое убийство своего товарища во время конфликта. Об этом сообщили в Главном следственному управлении Следкома... РИА Новости Крым, 30.01.2025

2025-01-30T10:21

2025-01-30T10:21

2025-01-30T10:57

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма осужден за жестокое убийство своего товарища во время конфликта. Об этом сообщили в Главном следственному управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что в феврале прошлого года в селе Журавки мужчины вместе распивали алкоголь, но в какой-то момент поссорились. Осужденный несколько раз ударил оппонента в лицо, из-за чего тот потерял сознание. Посчитав, что сосед скончался, злоумышленник отвез его на машине к Северо-Крымскому каналу, привязал груз и сбросил в воду. Смерть мужчины наступила из-за утопления.Виновный приговорен судом к 11 годам заключения в колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре Крыма.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, новости крыма, уголовный кодекс, суд, приговор