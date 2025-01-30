https://crimea.ria.ru/20250130/izbil-i-utopil-zazhivo-zhitel-kryma-osuzhden-za-zhestokoe-ubiystvo-1143796340.html
Избил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийство
Избил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийство - РИА Новости Крым, 30.01.2025
Избил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийство
Житель Кировского района Крыма осужден за жестокое убийство своего товарища во время конфликта. Об этом сообщили в Главном следственному управлении Следкома... РИА Новости Крым, 30.01.2025
2025-01-30T10:21
2025-01-30T10:21
2025-01-30T10:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма осужден за жестокое убийство своего товарища во время конфликта. Об этом сообщили в Главном следственному управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что в феврале прошлого года в селе Журавки мужчины вместе распивали алкоголь, но в какой-то момент поссорились. Осужденный несколько раз ударил оппонента в лицо, из-за чего тот потерял сознание. Посчитав, что сосед скончался, злоумышленник отвез его на машине к Северо-Крымскому каналу, привязал груз и сбросил в воду. Смерть мужчины наступила из-за утопления.Виновный приговорен судом к 11 годам заключения в колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре Крыма.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, новости крыма, уголовный кодекс, суд, приговор
Избил и утопил заживо: житель Крыма осужден за жестокое убийство
Крымчанин приговорен к 11 годам заключения за убийство односельчанина
10:21 30.01.2025 (обновлено: 10:57 30.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Житель Кировского района Крыма осужден за жестокое убийство своего товарища во время конфликта. Об этом сообщили в Главном следственному управлении Следкома России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что в феврале прошлого года в селе Журавки мужчины вместе распивали алкоголь, но в какой-то момент поссорились. Осужденный несколько раз ударил оппонента в лицо, из-за чего тот потерял сознание.
Посчитав, что сосед скончался, злоумышленник отвез его на машине к Северо-Крымскому каналу, привязал груз и сбросил в воду. Смерть мужчины наступила из-за утопления.
"Личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя. Свою вину в совершении убийства он признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление", - говорится в сообщении Следкома.
Виновный приговорен судом к 11 годам заключения в колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре Крыма.
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