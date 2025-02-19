Рейтинг@Mail.ru
Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250219/peredachu-kryma-ussr-vazhno-priznat-nezakonnoy-cherez-sud--konstantinov-1144298973.html
Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов
Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов - РИА Новости Крым, 19.02.2025
Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов
Крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло РИА Новости Крым, 19.02.2025
2025-02-19T10:54
2025-02-19T10:54
крым
история
владимир константинов
украина
ссср
референдум
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812976_0:15:1280:735_1920x0_80_0_0_e48c750ee4c291289d319bca5ec371a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 году. Остается по суду признать незаконные действия с республикой – это станет знаковым событием. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.С печально известного Указа Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" от 19 февраля 1954 года началась "крымская эпопея", напоминает Константинов в своем Telegram-канале. Этот исторический период был связан с отрывом полуострова от исторической родины – России и навязчивой украинизацией его жителей.Но крымчане не были согласны с кулуарным решением, и у них хватило политической мудрости и воли не подчиниться деструктивным силам, добавил он. Именно это в конечном итоге и помогло вернуться в Россию, частью которой жители Крыма всегда себя ощущали, подчеркнул Константинов.Таким образом была восстановлена историческая справедливость. Но теперь необходимо дать юридическую оценку событиям семидесятилетней давности и в судебном порядке признать действия с республикой незаконными, уверен он."Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием", – заключил Константинов.Ранее Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР.В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
https://crimea.ria.ru/20250219/volyuntarizm-v-polnyy-rost-zachem-nuzhna-otmena-akta-peredachi-kryma-ukraine-1144297358.html
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127812976_27:0:1164:853_1920x0_80_0_0_441ae458ace17c964ca9f0d70513dd8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, владимир константинов, украина, ссср, референдум, новости, новости крыма
Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов

Признание передачи Крыма УССР незаконной станет знаковым событием – Константинов

10:54 19.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 году. Остается по суду признать незаконные действия с республикой – это станет знаковым событием. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
С печально известного Указа Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" от 19 февраля 1954 года началась "крымская эпопея", напоминает Константинов в своем Telegram-канале. Этот исторический период был связан с отрывом полуострова от исторической родины – России и навязчивой украинизацией его жителей.
"Десятилетиями нас пытались лишить идентичности, забрать у нас нашу историю, культуру, наш родной русский язык", – отметил Константинов.
Но крымчане не были согласны с кулуарным решением, и у них хватило политической мудрости и воли не подчиниться деструктивным силам, добавил он. Именно это в конечном итоге и помогло вернуться в Россию, частью которой жители Крыма всегда себя ощущали, подчеркнул Константинов.
"И когда в 2014 году нам не оставили шанса на мирную жизнь, когда мы стояли на грани гражданской войны, народ Крыма принял единственно правильное решение на общекрымском референдуме", – напомнил глава Госсовета.
Таким образом была восстановлена историческая справедливость. Но теперь необходимо дать юридическую оценку событиям семидесятилетней давности и в судебном порядке признать действия с республикой незаконными, уверен он.
"Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием", – заключил Константинов.
Ранее Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР.
В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.
Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин
Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
Карта Крыма - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
09:57Эксклюзивы РИА Новости Крым
Волюнтаризм в полный рост: зачем нужна отмена акта передачи Крыма Украине
 
КрымИсторияВладимир КонстантиновУкраинаСССРРеферендумНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
17:35Путин ответил на вопрос о возможной встрече с Трампом
17:26Арина Шарапова показала в Симферополе фильм "Культурный код Россия 2.0"
17:00Россия готова сесть за стол переговоров по Украине - Путин
16:58Бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
16:44Путин прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде
16:36Четыре человека погибли на Херсонщине при обстрелах ВСУ
16:25Зеленский ответил Трампу о возврате $500 миллиардов
16:07США произвели тестовый пуск межконтинентальной ракеты Minuteman III
15:56Над Крымом отработала ПВО
15:31В Севастополе участникам и инвалидам ВОВ начали выплачивать по 200 тысяч
15:16Аксенов: сообщения о якобы готовящемся теракте в школах Керчи – фейк
14:48Киев готовит теракты для срыва переговоров о мире на Украине – СВР
14:43Массовое увольнение врачей "скорой" в Симферополе – новый фейк
14:30Встреча в Эр-Рияде – Лавров назвал особый вопрос переговоров
14:10Более 62 тысяч боевиков потеряли ВСУ на Курском направлении
13:56Отход от края пропасти – Лавров о перспективах отношений России и США
13:23Армия России мнет оборону противника: Украина потеряла 975 боевиков
13:11Удары по Украине: поражены аэродромы и объекты энергетики
13:06Зачем Эрдоган настаивает на переговорах по Украине в Стамбуле – мнение
Лента новостейМолния