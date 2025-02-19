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Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов

Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов - РИА Новости Крым, 19.02.2025

Передачу Крыма УССР важно признать незаконной через суд – Константинов

Крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло РИА Новости Крым, 19.02.2025

2025-02-19T10:54

2025-02-19T10:54

2025-02-19T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Крымчане не поддержали кулуарное решение о передаче Крымской области из состава РСФСР в УССР в феврале 1954 года и не смирились с ним десятилетиями, что помогло восстановить историческую справедливость в 2014 году. Остается по суду признать незаконные действия с республикой – это станет знаковым событием. Об этом заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.С печально известного Указа Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР" от 19 февраля 1954 года началась "крымская эпопея", напоминает Константинов в своем Telegram-канале. Этот исторический период был связан с отрывом полуострова от исторической родины – России и навязчивой украинизацией его жителей.Но крымчане не были согласны с кулуарным решением, и у них хватило политической мудрости и воли не подчиниться деструктивным силам, добавил он. Именно это в конечном итоге и помогло вернуться в Россию, частью которой жители Крыма всегда себя ощущали, подчеркнул Константинов.Таким образом была восстановлена историческая справедливость. Но теперь необходимо дать юридическую оценку событиям семидесятилетней давности и в судебном порядке признать действия с республикой незаконными, уверен он."Для нас, всего народа Крыма, это станет знаковым событием", – заключил Константинов.Ранее Константинов открыл новые факты о незаконной передаче Крыма УССР.В марте 2024 года в Госдуму внесли законопроект о признании решения о передаче Крыма из состава РСФСР в состав УССР недействительным.Ранее экс-сенатор РФ, первый вице-спикер Госсовета РК Сергей Цеков заявил, что решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года стало трагическим прежде всего для самой Украины.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка

https://crimea.ria.ru/20250219/volyuntarizm-v-polnyy-rost-zachem-nuzhna-otmena-akta-peredachi-kryma-ukraine-1144297358.html

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крым, история, владимир константинов, украина, ссср, референдум, новости, новости крыма