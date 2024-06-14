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Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин

Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин

После майдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота. Об... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T13:55

2024-06-14T13:55

2024-06-14T13:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. После майдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота. Об этом в ходе встречи с руководством МИД заявил президент России Владимир Путин.Он напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор и в марте 2014 года произошло историческое воссоединение с Россией. В то же время в Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье, Донецке, Луганске и других городах восточной Украины мирные выступления против государственного переворота начали жестоко подавлять."В мае 2014 года состоялись референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик, на которых абсолютное большинство жителей высказались за независимость и суверенитет", - напомнил президент.Жители Донбасса имели право на самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1 устава ООН, подчеркнул Путин. Однако западные страны, признавшие в аналогичной ситуации независимость Косово от Сербии, отвергли такое же право жителей новых регионов РФ.В ответ киевский режим развязал полномасштабную войну с использованием танков, самолетов и другого оружия, сказал глава российского государства.Он отметил, что кризис на Украине развязал Запад в попытках ослабить Россию. Последствия этого решения отражаются на всем мире и ведут мир к точке невозврата.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - ЛавровЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинМир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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