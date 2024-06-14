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Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин
Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин
После майдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота. Об... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:55
2024-06-14T13:55
2024-06-14T13:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. После майдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота. Об этом в ходе встречи с руководством МИД заявил президент России Владимир Путин.Он напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор и в марте 2014 года произошло историческое воссоединение с Россией. В то же время в Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье, Донецке, Луганске и других городах восточной Украины мирные выступления против государственного переворота начали жестоко подавлять."В мае 2014 года состоялись референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик, на которых абсолютное большинство жителей высказались за независимость и суверенитет", - напомнил президент.Жители Донбасса имели право на самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1 устава ООН, подчеркнул Путин. Однако западные страны, признавшие в аналогичной ситуации независимость Косово от Сербии, отвергли такое же право жителей новых регионов РФ.В ответ киевский режим развязал полномасштабную войну с использованием танков, самолетов и другого оружия, сказал глава российского государства.Он отметил, что кризис на Украине развязал Запад в попытках ослабить Россию. Последствия этого решения отражаются на всем мире и ведут мир к точке невозврата.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - ЛавровЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинМир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крым передали Украине в нарушение всех норм – Путин
Киевские власти после майдана готовили удар по русскоязычному Крыму - Путин
13:55 14.06.2024 (обновлено: 13:57 14.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. После майдана киевские власти стали готовить удар по Крыму и грозили террором юго-восточным областям, которые выступили против государственного переворота. Об этом в ходе встречи с руководством МИД заявил президент России Владимир Путин.
"Новые власти в Киеве стали готовить удар по русскоязычному Крыму, который в 1954 году, как вы знаете, был передан из состава РСФСР Украине с нарушением всех действовавших в Советском союзе норм закона и процедур. В этой ситуации, разумеется, мы не могли оставить без защиты крымчан и севастопольцев", - сказал Владимир Путин.
Он напомнил, что жители полуострова сделали свой выбор и в марте 2014 года произошло историческое воссоединение с Россией. В то же время в Харькове, Херсоне, Одессе, Запорожье, Донецке, Луганске и других городах восточной Украины мирные выступления против государственного переворота начали жестоко подавлять.
"В мае 2014 года состоялись референдумы о статусе Донецкой и Луганской народных республик, на которых абсолютное большинство жителей высказались за независимость и суверенитет", - напомнил президент.
Жители Донбасса имели право на самоопределение в соответствии с пунктом 2 статьи 1 устава ООН, подчеркнул Путин. Однако западные страны, признавшие в аналогичной ситуации независимость Косово от Сербии, отвергли такое же право жителей новых регионов РФ.
В ответ киевский режим развязал полномасштабную войну с использованием танков, самолетов и другого оружия, сказал глава российского государства.
"Еще раз хочу подчеркнуть: Россия не начинала войны. Это киевский режим начал ее после того, как жители части Украины в соответствии с международным правом объявили о своей независимости. Киев начал боевые действия и продолжает их. Это и есть агрессия", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что кризис на Украине развязал
Запад в попытках ослабить Россию. Последствия этого решения отражаются на всем мире и ведут мир к точке невозврата
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