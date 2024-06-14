Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии
Путин: эгоизм западных государств привел к нынешнему крайне опасному состоянию дел в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу.
"Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по открытому небу совместно со своими натовскими сателлитами. Разрушили создававшуюся десятилетиями систему контроля над вооружениями на европейском пространстве", - напомнил президент.
По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, которые либо не осознают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо одержимы верой в собственную безнаказанность и исключительность.
"И то, и другое может обернутся трагедией…Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", - констатировал российский лидер.
Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
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