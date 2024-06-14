https://crimea.ria.ru/20240614/mir-nedopustimo-blizok-k-tochke-nevozvrata--putin-o-yadernom-oruzhii-1138109483.html

Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии

Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии

Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T12:52

2024-06-14T12:52

2024-06-14T12:52

владимир путин (политик)

россия

сша

нато

ядерная триада

ядерное оружие

безопасность

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу.По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, которые либо не осознают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо одержимы верой в собственную безнаказанность и исключительность.Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета

россия

сша

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2024

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владимир путин (политик), россия, сша, нато, ядерная триада, ядерное оружие, безопасность, в мире, новости