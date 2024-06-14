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Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии
Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии
Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T12:52
2024-06-14T12:52
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу.По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, которые либо не осознают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо одержимы верой в собственную безнаказанность и исключительность.Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерная доктрина: когда Россия сможет использовать ядерное оружиеЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинЭксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
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владимир путин (политик), россия, сша, нато, ядерная триада, ядерное оружие, безопасность, в мире, новости
Мир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии

Путин: эгоизм западных государств привел к нынешнему крайне опасному состоянию дел в мире

12:52 14.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Вашингтон подорвал стратегическую стабильность и подвел мир недопустимо близко к точке невозврата. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в пятницу.

"Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договоров о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по открытому небу совместно со своими натовскими сателлитами. Разрушили создававшуюся десятилетиями систему контроля над вооружениями на европейском пространстве", - напомнил президент.

По его словам, призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков, которые либо не осознают масштабы угрозы, которую сами порождают, либо одержимы верой в собственную безнаказанность и исключительность.
"И то, и другое может обернутся трагедией…Эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата", - констатировал российский лидер.
Россия готова применить ядерное оружие в случае, если возникнет угроза существованию российского государства или будет нанесен ущерб его суверенитету и независимости, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.
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Владимир Путин (политик)РоссияСШАНАТОЯдерная триадаЯдерное оружиеБезопасностьВ миреНовости
 
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