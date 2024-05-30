https://crimea.ria.ru/20240530/ekspert-nazval-glavnyy-schit-rossii-dlya-zaschity-suvereniteta-1137727968.html
Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
Система ядерных и наступательных вооружений России является ее щитом для защиты обороноспособности и суверенитета, которому Западу нечего противопоставить... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T20:48
2024-05-30T20:48
2024-05-30T20:32
мнения
вадим колесниченко
политика
россия
оружие
тактическое ядерное оружие (тяо)
ядерное оружие
ядерная триада
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Система ядерных и наступательных вооружений России является ее щитом для защиты обороноспособности и суверенитета, которому Западу нечего противопоставить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, военно-промышленный комплекс России "достаточно эффективно показывает свою возможность противостоять западному оружию, которое не оказалось каким-то непобедимым".Западу на это отвечать нечем, добавил он. При этом смириться с тем, что Россия перестала быть "колонией", а его гегемония рушится, он не желает. Потому антироссийская коалиция переходит сегодня уже у откровенному бандитизму, считает Колесниченко."Это напоминает 1990-е, когда бандитская группировка пытается расширять зону своего воздействия, но хочет найти видимость легальности своих действий. Банда выпускает на улицу подростка, который начинает ко всем цепляться. А потом выходит здоровый дядя и защищает его. Украине отвели роль негодяя-подростка – загонщика", – прокомментировал Колесниченко дискуссии западных политиков на тему "легализации" ударов оружием стран НАТО по территориям России.Аналогичным бандитизмом назвал эксперт и введение западных экономических санкций против РФ, которые "не основаны ни на каких международных законах". "Группа стран – банда объединилась и пытается подавить развитие другой страны, которая не хочет исполнять их прихоти", – заметил он.Колесниченко подчеркнул, что обострение конфликта, инициированное Западом от бессилия руками Украины, "подтягивается под так называемую мирную конференцию в Швейцарии, а также под выборы в Европарламент.Но первая "рассыпается, даже не начавшись". А что касается второго, то на этом направлении у Запада тоже не очень радужные перспективы, считает политолог."В Европарламент скорее всего зайдет более 1/3 евроскептиков. Это около 700 депутатов от всех европейских стран. И это существенно может изменить позицию не только Европарламента, но и многих стран Европы, где население начинает осознавать, что они оказались заложниками неадекватных действий политических элит и что не с Украиной воюет Россия", – заключил он.Ранее он высказал мнение о том, чего спешит добиться Киев ужесточением ударов по российским тылам, в том числе Крыму. Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ
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мнения, вадим колесниченко, политика, россия, оружие, тактическое ядерное оружие (тяо), ядерное оружие, ядерная триада
Эксперт назвал главный щит России для защиты суверенитета
Сильнейшая система ядерных и наступательных вооружений является щитом России – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Система ядерных и наступательных вооружений России является ее щитом для защиты обороноспособности и суверенитета, которому Западу нечего противопоставить. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, военно-промышленный комплекс России "достаточно эффективно показывает свою возможность противостоять западному оружию, которое не оказалось каким-то непобедимым".
"Наоборот, в системе ядерных и наступательных вооружений по отдельным видам мы опередили весь коллективный Запад на 5, 10, а то и 15 лет. Это и является нашим щитом для защиты обороноспособности и суверенитета", – сказал Колесниченко.
Западу на это отвечать нечем, добавил он. При этом смириться с тем, что Россия перестала быть "колонией", а его гегемония рушится, он не желает. Потому антироссийская коалиция переходит сегодня уже у откровенному бандитизму, считает Колесниченко.
"Это напоминает 1990-е, когда бандитская группировка пытается расширять зону своего воздействия, но хочет найти видимость легальности своих действий. Банда выпускает на улицу подростка, который начинает ко всем цепляться. А потом выходит здоровый дядя и защищает его. Украине отвели роль негодяя-подростка – загонщика", – прокомментировал Колесниченко дискуссии западных политиков на тему "легализации" ударов оружием стран НАТО по территориям России.
Аналогичным бандитизмом назвал эксперт и введение западных экономических санкций против РФ, которые "не основаны ни на каких международных законах". "Группа стран – банда объединилась и пытается подавить развитие другой страны, которая не хочет исполнять их прихоти", – заметил он.
Колесниченко подчеркнул, что обострение конфликта, инициированное Западом от бессилия руками Украины, "подтягивается под так называемую мирную конференцию в Швейцарии, а также под выборы в Европарламент.
Но первая "рассыпается, даже не начавшись". А что касается второго, то на этом направлении у Запада тоже не очень радужные перспективы, считает политолог.
"В Европарламент скорее всего зайдет более 1/3 евроскептиков. Это около 700 депутатов от всех европейских стран. И это существенно может изменить позицию не только Европарламента, но и многих стран Европы, где население начинает осознавать, что они оказались заложниками неадекватных действий политических элит и что не с Украиной воюет Россия", – заключил он.
Ранее он высказал мнение о том, чего спешит добиться Киев ужесточением ударов по российским тылам
, в том числе Крыму.
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