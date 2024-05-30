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В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ

В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2024

В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T13:15

2024-05-30T13:15

2024-05-30T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая РИА Новости. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф