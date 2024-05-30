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В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ
В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 30.05.2024
В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ
Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T13:15
2024-05-30T13:15
2024-05-30T13:21
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая РИА Новости. Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре украинских безэкипажных катера. Об этом сообщает Минобороны РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф
Материал дополняется
В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ
Четыре морских дрона ВСУ уничтожены в северо-западной части Черного моря
13:15 30.05.2024 (обновлено: 13:21 30.05.2024)