https://crimea.ria.ru/20240523/dva-cheloveka-pogibli-v-simferopolskom-rayone-pri-atake-vsu-1137537574.html

Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ

Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ

В Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T23:17

2024-05-23T23:17

2024-05-23T23:40

сергей аксенов

крым

атаки всу на крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить. Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине были отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНад Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, атаки всу на крым, происшествия