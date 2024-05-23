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Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ
Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ
В Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T23:17
2024-05-23T23:40
сергей аксенов
крым
атаки всу на крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить. Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине были отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУАксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономНад Крымом и Кубанью за сутки сбили более 120 беспилотников ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
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сергей аксенов, крым, атаки всу на крым, происшествия
Два человека погибли в Симферопольском районе при атаке ВСУ

Два человека погибли в Симферопольском районе Крыма при ракетной атаке ВСУ - Аксенов

23:17 23.05.2024 (обновлено: 23:40 23.05.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма в результате ракетной атаки ВСУ погибли два человека. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал глава региона в Telegram.
Он добавил, что удары зафиксированы также на Южном берегу Крыма – в Алуште.
"В районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - добавил Аксенов.
На этой неделе глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти региона посчитают ущерб, причиненный обстрелами со стороны Украины, и заставят Киев заплатить.
Вооруженные силы Украины систематически атакуют Крым с помощью беспилотников и ракет. В последнее время для ударов по полуострову ВСУ используют полученные от США дальнобойные ракеты ATACMS, а также Storm Shadow.
По данным военного ведомства, в ночь на 19 мая дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS, запущенных Украиной.
В ночь на воскресенье системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.
В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник. По данным губернатора Севастополя Михаила Развожаева, над городом уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров. При этом, упавшие обломки на электроподстанцию "Севастополь" привели к отключениям света. По этой причине были отменены занятия в школах, учреждениях среднего образования и детских садах.
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