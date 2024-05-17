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Десятки БПЛА и более пяти морских дронов уничтожены в Севастополе за ночь
Десятки БПЛА и более пяти морских дронов уничтожены в Севастополе за ночь - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Десятки БПЛА и более пяти морских дронов уничтожены в Севастополе за ночь
Российские военные отразили ночную массированную атаку ВСУ на Севастополь. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T05:54
2024-05-17T05:54
2024-05-17T06:02
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Российские военные отразили ночную массированную атаку ВСУ на Севастополь. Пострадавших нет, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Специалисты начали восстанавливать энергоснабжение, которое было нарушено в результате падения обломков. "Обращаю внимание всех севастопольцев: если увидите обломки беспилотников — не подходите к ним. Сразу звоните 112", - предупредил губернатор.В ночь на 17 мая губернатор сообщал, что военные успешно отражают атаку украинских дронов и морских беспилотников на город. При падении обломков на электроподстанцию "Севастополь" у жителей частично пропал свет.Ранее в Минобороны сообщали, что за день 16 мая в акватории Черного моря у берегов Крымского полуострова из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины.Ночью средства ПВО уничтожили в небе над Крымом пять ракет ATACMS и шесть дронов. Из них четыре БПЛА были перехвачены и два сбиты.
https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Десятки БПЛА и более пяти морских дронов уничтожены в Севастополе за ночь
Десятки БПЛА и более 5 морских дронов уничтожены в Севастополе за ночь - пострадавших нет
05:54 17.05.2024 (обновлено: 06:02 17.05.2024)