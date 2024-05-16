https://crimea.ria.ru/20240516/v-chernom-more-unichtozheny-shedshie-na-krym-bezekipazhnye-katera-vsu-1137344676.html

У берегов Крыма за день уничтожены 15 безэкипажных катеров

У берегов Крыма за день уничтожены 15 безэкипажных катеров - РИА Новости Крым, 16.05.2024

У берегов Крыма за день уничтожены 15 безэкипажных катеров

В Черном море уничтожены еще три безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T20:17

2024-05-16T20:17

2024-05-16T20:40

крым

министерство обороны рф

безэкипажные катера

беспилотные катера

черное море

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожены еще три безэкипажных катера ВСУ, которые направлялись в сторону Крымского полуострова. Об этом сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ России.Таким образом, в течение дня из штатного вооружения вертолетов морской авиации Черноморского флота были уничтожены 15 морских беспилотников ВМС Украины.Ранее сообщалось, что около 15.30 мск в западной части акватории Черного моря был обнаружен и уничтожен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Около 14:00 в акватории у берегов Крыма были уничтожены 11 безэкипажных катеров ВСУ.В ночь на четверг системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.ВСУ регулярно пытаются атаковать гражданскую инфраструктуру полуострова. Российские системы ПВО отбивают атаки. В ночь на среду над Крымом были сбиты 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сбили беспилотник – АксеновУкраинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моряПять безэкипажных катеров ВСУ уничтожены у побережья Крыма

https://crimea.ria.ru/20240515/uzhestochenie-atak-na-krym-i-belgorod-chego-dobivaetsya-kiev-1137313258.html

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черное море

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