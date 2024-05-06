https://crimea.ria.ru/20240506/ukrainskiy-dron-unichtozhen-nad-severo-zapadom-akvatorii-chernogo-morya-1137084500.html

Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря

Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря

Беспилотник ВСУ был уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T17:27

2024-05-06T17:27

2024-05-06T17:31

черное море

министерство обороны рф

новости

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ был уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУМорская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ

черное море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)