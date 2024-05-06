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Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря
Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря
Беспилотник ВСУ был уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T17:27
2024-05-06T17:31
черное море
министерство обороны рф
новости
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ был уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ уничтожили опорный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраКрымские саперы разминировали штурмовикам подходы к опорному пункту ВСУМорская пехота Черноморского флота уничтожила еще одну лодку ВСУ
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РИА Новости Крым
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черное море, министерство обороны рф, новости, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Украинский дрон уничтожен над северо-западом акватории Черного моря

Украинский беспилотник уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря

17:27 06.05.2024 (обновлено: 17:31 06.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ был уничтожен над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны.
"Около 16:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сообщении.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над северо-западной частью акватории Черного моря, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации у берегов Крыма пяти безэкипажных катеров ВСУ.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством Минобороны сообщил, что благодаря работе береговых радиотехнических постов Черноморского флота, которые активно используются для обнаружения объектов противника, за время спецоперации удалось уничтожить 20 безэкипажных катеров ВСУ.
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Черное мореМинистерство обороны РФНовостиПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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