В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема
В Севастополе в воскресенье ограничат движение транспорта из-за автомобильной гонки
Дорожный знак "Въезд запрещен"
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 19 мая ограничат движение из-за автомобильных гонок "На Кубок города Севастополя "Путь Победы", сообщает в понедельник пресс-служба правительства Севастополя.
"19 мая с 9 до 17 часов в районе Байдарских ворот ограничат движение транспорта. Для обеспечения безопасности на время проведения спортивных соревнований нельзя будет проехать от дома № 63 на улице Тенистой в Орлином до Байдарских ворот", – сказано в сообщении.
Горожан и гостей Севастополя просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
Горная гонка "Путь Победы" пройдет в воскресенье. Участникам предложат соревноваться в скорости и водительском мастерстве на 3,3 км живописной трассы с опасными поворотами. Старт – в 13 часов в селе Орлином, сообщает Федерация автоспорта Севастополя, которая организует соревнования при поддержке правительства города и Орлиновского муниципального округа.
© Официальный канал Правительства города СевастополяВ Севастополе в воскресенье ограничат движение транспорта из-за автомобильной гонки
© Официальный канал Правительства города Севастополя
В Севастополе в воскресенье ограничат движение транспорта из-за автомобильной гонки