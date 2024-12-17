Рейтинг@Mail.ru
Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20241217/kak-ptichiy-gripp-mozhet-pererasti-v-pandemiyu-sredi-lyudey-1142665686.html
Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей
Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей - РИА Новости Крым, 17.12.2024
Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей
Пока птичий грипп не передается от человека к человеку, однако новый геновариант вируса может возникнуть, если им заразится больной вирусом обычного гриппа того РИА Новости Крым, 17.12.2024
2024-12-17T22:29
2024-12-17T22:29
радио "спутник в крыму"
птичий грипп
мнения
здоровье
пандемия
общество
здравоохранение в россии
вирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1e/1121911208_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_f2990694c8e0693b1e50d56dc42adb80.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Пока птичий грипп не передается от человека к человеку, однако новый геновариант вируса может возникнуть, если им заразится больной вирусом обычного гриппа того же типа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор биологических наук, профессор, завкафедрой молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Владимир Оберемок, отметив, что в таком случае летальность будет высока, как и риск пандемии.По словам специалиста, на данный момент птичий грипп вызывает массовую гибель птиц и опасен прежде всего для них.Кроме того, пока не зафиксировано случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку, что исключает риск эпидемии, добавил он.Тем не менее распространение птичьего гриппа среди людей станет возможным, если при определенных условиях возникнет его новый геновариант, сказал ученый."Опасность может возникать, когда человек болеет вирусом гриппа типа А, и если в этот момент в клетки его организма попадет еще и вирус птичьего гриппа типа А. Тогда может произойти так называемое явление реассортации и возникнуть опасный геновариант, который будет передаваться от человека к человеку. А так как это будет новый геновариант, то он может представлять серьезную опасность в смысле высокой летальности", – рассказал Оберемок.Такой сценарий развития событий называется генетическим сдвигом, и его можно назвать маловероятным, так как наблюдается он довольно редко: 2-3 раза в столетие, добавил ученый."Однако приводит это к серьезным последствиям, таким как испанка, азиатский грипп – все, что мы пережили в 20 веке", – объяснил эксперт.При этом предсказать с точностью, произойдет ли вспышка заболеваемости птичьим гриппом среди людей в этом году, в следующем или через десять лет, никто не может, сказал Оберемок.По его словам, профилактировать такое новое заболевание не удастся, как и защититься прививкой: вакцина от обычного гриппа при новом птичьем будет бессильна."Прививка от гриппа с высокой вероятностью вряд ли сможет защитить. Для каждого года создаются формулы вакцин, которые учитывают циркулирующие вирусы прежде всего гриппа человека. Без учета того, что происходит в природных резервуарах, включая птиц, потому что ведь это все невозможно изучить", – пояснил эксперт.В случае появления нового геноварианта вируса при участии птичьего гриппа распознать его, просто глядя на больного человека, будет нереально. "Это можно сделать только в лаборатории", – заметил Оберемок.Но как только станет известна последовательность генома нового геноваранта, определить ее можно будет легко методом ПЦР, добавил он. То есть, по словам эксперта, возможности диагностики есть, а значит, будет разработана и вакцина.12 декабря в Роспотребнадзоре заявили о высоком риске заболевания людей птичьим гриппом. Ранее режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике ввели Камчатке.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, случаи заражения людей высокопатогенным гриппом птиц фиксируются уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно в разных странах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАВ Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1e/1121911208_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_ebb5da1b4d2d1c37ebc7dcedcb7ee677.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
птичий грипп, мнения, здоровье, пандемия, общество, здравоохранение в россии, вирусы
Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей

Птичий грипп может передаваться среди людей при возникновении нового геноварианта вируса

22:29 17.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ "РЖД-Медицина" в Москве
Лечение пациентов с COVID-19 в ЦКБ РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Пока птичий грипп не передается от человека к человеку, однако новый геновариант вируса может возникнуть, если им заразится больной вирусом обычного гриппа того же типа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор биологических наук, профессор, завкафедрой молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Владимир Оберемок, отметив, что в таком случае летальность будет высока, как и риск пандемии.
По словам специалиста, на данный момент птичий грипп вызывает массовую гибель птиц и опасен прежде всего для них.

"Для человека он бывает опасен, но случается это крайне редко. Как правило на птицефабриках у работников, которые находятся в тесном контакте с птицами, он может возникнуть. Для обычных людей вероятность заболеть крайне мала", – сказал эксперт.

Кроме того, пока не зафиксировано случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку, что исключает риск эпидемии, добавил он.
Тем не менее распространение птичьего гриппа среди людей станет возможным, если при определенных условиях возникнет его новый геновариант, сказал ученый.
"Опасность может возникать, когда человек болеет вирусом гриппа типа А, и если в этот момент в клетки его организма попадет еще и вирус птичьего гриппа типа А. Тогда может произойти так называемое явление реассортации и возникнуть опасный геновариант, который будет передаваться от человека к человеку. А так как это будет новый геновариант, то он может представлять серьезную опасность в смысле высокой летальности", – рассказал Оберемок.
Такой сценарий развития событий называется генетическим сдвигом, и его можно назвать маловероятным, так как наблюдается он довольно редко: 2-3 раза в столетие, добавил ученый.
"Однако приводит это к серьезным последствиям, таким как испанка, азиатский грипп – все, что мы пережили в 20 веке", – объяснил эксперт.
При этом предсказать с точностью, произойдет ли вспышка заболеваемости птичьим гриппом среди людей в этом году, в следующем или через десять лет, никто не может, сказал Оберемок.

"Это такой "черный лебедь". Обернется ли он какой-то новой пандемией в этом году – невозможно предсказать. С высокой долей вероятностью – сегодня нет. Но мы понимаем, что за ближайшие сто лет все равно произойдет 2-3 раза пандемия", – сказал ученый.

По его словам, профилактировать такое новое заболевание не удастся, как и защититься прививкой: вакцина от обычного гриппа при новом птичьем будет бессильна.
"Прививка от гриппа с высокой вероятностью вряд ли сможет защитить. Для каждого года создаются формулы вакцин, которые учитывают циркулирующие вирусы прежде всего гриппа человека. Без учета того, что происходит в природных резервуарах, включая птиц, потому что ведь это все невозможно изучить", – пояснил эксперт.
В случае появления нового геноварианта вируса при участии птичьего гриппа распознать его, просто глядя на больного человека, будет нереально. "Это можно сделать только в лаборатории", – заметил Оберемок.
Но как только станет известна последовательность генома нового геноваранта, определить ее можно будет легко методом ПЦР, добавил он. То есть, по словам эксперта, возможности диагностики есть, а значит, будет разработана и вакцина.
12 декабря в Роспотребнадзоре заявили о высоком риске заболевания людей птичьим гриппом. Ранее режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике ввели Камчатке.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, случаи заражения людей высокопатогенным гриппом птиц фиксируются уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно в разных странах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории США
В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах
"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма
 
Радио "Спутник в Крыму"Птичий гриппМненияЗдоровьеПандемияОбществоЗдравоохранение в РоссииВирусы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:21В Пентагоне сделали заявление после гибели Кириллова при теракте
23:16Гибель генерала Кирилова и отключение интернета в Крыму: главное за день
22:51Два ребенка пострадали в массовом ДТП в Севастополе
22:29Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей
22:05Столкнулся с двумя машинами и въехал в столб – смертельное ДТП на Кубани
21:41В МИД назвали соучастников убийства генерала Кириллова
21:26Новый молодежный парламент создадут в Крыму
21:05Беспилотник сбит над Воронежской областью
21:02Погибли на Марьинском направлении: в Севастополе простились с героями СВО
20:49Север Крыма на сутки останется без воды
20:36Остановили движение противника: второй штурм Севастополя
20:25Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута
20:09В Керчи простились с двумя героями спецоперации
20:04На Кубани приостановили работы по очистке берега от мазута
19:43Цыган в Симферополе устроил стрельбу
19:33Еще девять жителей Севастополя получат компенсации после обстрелов ВСУ
19:24Отключение мобильного интернета в Крыму – что будет со связью
19:16Мазут дошел до берегов Анапы – в правительстве России доложили о ситуации
18:47В Крыму предупредили об отключениях мобильного интернета
18:29Крымский татарин-ветеран СВО: горжусь службой в российской армии
Лента новостейМолния