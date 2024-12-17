https://crimea.ria.ru/20241217/kak-ptichiy-gripp-mozhet-pererasti-v-pandemiyu-sredi-lyudey-1142665686.html

Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей

Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей - РИА Новости Крым, 17.12.2024

Как птичий грипп может перерасти в пандемию среди людей

Пока птичий грипп не передается от человека к человеку, однако новый геновариант вируса может возникнуть, если им заразится больной вирусом обычного гриппа того РИА Новости Крым, 17.12.2024

2024-12-17T22:29

2024-12-17T22:29

2024-12-17T22:29

радио "спутник в крыму"

птичий грипп

мнения

здоровье

пандемия

общество

здравоохранение в россии

вирусы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Пока птичий грипп не передается от человека к человеку, однако новый геновариант вируса может возникнуть, если им заразится больной вирусом обычного гриппа того же типа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор биологических наук, профессор, завкафедрой молекулярной генетики и биотехнологий КФУ Владимир Оберемок, отметив, что в таком случае летальность будет высока, как и риск пандемии.По словам специалиста, на данный момент птичий грипп вызывает массовую гибель птиц и опасен прежде всего для них.Кроме того, пока не зафиксировано случаев передачи птичьего гриппа от человека к человеку, что исключает риск эпидемии, добавил он.Тем не менее распространение птичьего гриппа среди людей станет возможным, если при определенных условиях возникнет его новый геновариант, сказал ученый."Опасность может возникать, когда человек болеет вирусом гриппа типа А, и если в этот момент в клетки его организма попадет еще и вирус птичьего гриппа типа А. Тогда может произойти так называемое явление реассортации и возникнуть опасный геновариант, который будет передаваться от человека к человеку. А так как это будет новый геновариант, то он может представлять серьезную опасность в смысле высокой летальности", – рассказал Оберемок.Такой сценарий развития событий называется генетическим сдвигом, и его можно назвать маловероятным, так как наблюдается он довольно редко: 2-3 раза в столетие, добавил ученый."Однако приводит это к серьезным последствиям, таким как испанка, азиатский грипп – все, что мы пережили в 20 веке", – объяснил эксперт.При этом предсказать с точностью, произойдет ли вспышка заболеваемости птичьим гриппом среди людей в этом году, в следующем или через десять лет, никто не может, сказал Оберемок.По его словам, профилактировать такое новое заболевание не удастся, как и защититься прививкой: вакцина от обычного гриппа при новом птичьем будет бессильна."Прививка от гриппа с высокой вероятностью вряд ли сможет защитить. Для каждого года создаются формулы вакцин, которые учитывают циркулирующие вирусы прежде всего гриппа человека. Без учета того, что происходит в природных резервуарах, включая птиц, потому что ведь это все невозможно изучить", – пояснил эксперт.В случае появления нового геноварианта вируса при участии птичьего гриппа распознать его, просто глядя на больного человека, будет нереально. "Это можно сделать только в лаборатории", – заметил Оберемок.Но как только станет известна последовательность генома нового геноваранта, определить ее можно будет легко методом ПЦР, добавил он. То есть, по словам эксперта, возможности диагностики есть, а значит, будет разработана и вакцина.12 декабря в Роспотребнадзоре заявили о высоком риске заболевания людей птичьим гриппом. Ранее режим ЧС из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике ввели Камчатке.По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, случаи заражения людей высокопатогенным гриппом птиц фиксируются уже не раз в году и не раз в несколько лет, а практически еженедельно в разных странах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории СШАВ Крыму из-за ОРВИ закрывают классы и группы в детсадах"Это не COVID": в Роспотребнадзоре объяснили карантин в школах Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

птичий грипп, мнения, здоровье, пандемия, общество, здравоохранение в россии, вирусы