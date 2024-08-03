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Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории США

Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории США - РИА Новости Крым, 03.08.2024

Мор птиц в Крыму вызвали патогены из биолаборатории США

В 2021 году массовая гибель птиц в районе Сиваша в Крыму была вызвана штаммами птичьего гриппа из американской биолаборатории в районе Аскания-Новы в Херсонской РИА Новости Крым, 03.08.2024

2024-08-03T21:26

2024-08-03T21:26

2024-08-03T21:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. В 2021 году массовая гибель птиц в районе Сиваша в Крыму была вызвана штаммами птичьего гриппа из американской биолаборатории в районе Аскания-Новы в Херсонской области. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Валерий Иванов.По его словам, очень большую помощь ветеринарным службам в борьбе в внешними биологическими угрозами оказывают войска радиохимической и биологической защиты российской армии."Доблестные вооруженные силы денацифицировали наши исторические территории Херсонской области. Освобождена также была Аскания Нова, где также находилась американская биолаборатория. Она, как и Крымская, специализировалась на высокопатогенном гриппе птиц. Это не только тот грипп, от которого мы ежегодно получаем вакцину разных штаммов, речь идет и о высокопатогенном гриппе птиц, которым заражаются животные, патогенах высокой смертности. В истории есть такое понятие как испанка, например", - объяснил глава госкомитета.Как отметил Иванов, в настоящее время Крым по наибольшему объему особо опасных заболеваний сохраняет благополучный статус."Это дает возможность крымскому агробизнесу, производителям продукции спокойно реализовывать продукцию по всей территории РФ. Тот, кто имеет более ограниченный статус, у тех ограничивается и количество рынков сбыта продукции", - сказал Иванов, отмечая работу ветеринарных служб на пользу крымской экономике.По его словам, правительство Крыма и лично глава региона Сергей Аксенов получают еженедельный доклад о существующих биологических угрозах и борьбу с ними, что позволяет оперативно, в случае необходимости, корректировать выделяемое на эти вопросы безопасности региона финансирование.Читайте также на РИА Новости Крым:Обмен по "звериной линии": Аскания-Нова примет животных из КрымаМесто встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"США планировали открыть свою биолабораторию в Крыму: как и для чего

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