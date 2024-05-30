https://crimea.ria.ru/20240530/mesto-vstrechi-kontinentov-kak-zhivet-zapovednik-askaniya-nova-1137709615.html

Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"

Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова" - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"

"Там живут разные олени, козы, антилопы гну, кенгуру и страусы круглый год под открытым небом все вместе. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T14:47

2024-05-30T14:47

2024-05-30T14:47

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"Там живут разные олени, козы, антилопы гну, кенгуру и страусы круглый год под открытым небом все вместе. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как будто звери вышли из Ноева ковчега!". Это слова из письма императора Николая II, в котором самодержец делился со свой матерью Марией Федоровной впечатлениями от посещения в 1914 году заповедника Аскания-Нова на территории современной Херсонской области. С тех пор этот уникальный природный парк пережил немало исторических катаклизмов – Первую мировую и Гражданскую войны, Великую Отечественную, распад СССР, разруху 90-х и экономическое угасание Украины, но сохранил свое главное достояние – большую коллекцию животных и птиц практически со всего мира, живущих рядом в условиях дикой девственной степи. Корреспонденты РИА Новости Крым при содействии Великоалександровской ВГА побывали в этом уникальном природном уголке и выяснили, чем сегодня живет заповедник в условиях продолжающейся СВО, как ему помогает Крым и другие регионы России и когда "Аскания-Нова" получит федеральный статус.От зяблика до "пржевальца"Все-таки судьба – удивительная штука. В далеком 1874 году русский помещик немецкого происхождения Эдуард Фальц-Фейн подарил своему 11-летнему сыну в награду за успешно сданные экзамены в Херсонской гимназии проволочный вольер. Этим мальчиком был Фридрих Фальц-Фейн – основатель заповедника, а с этого вольера, первыми обитателями которого стал зяблик, а затем и остальные птицы местной фауны, началась история "Аскании-Нова". Спустя век, в 1970-х годах, в это уже популярное место паломничества туристов пришла читать лекции 12-летняя девочка Света Веселая. Гостей в те времена было очень много – до 150 тысяч за сезон. Экскурсоводов не хватало, поэтому приходилось привлекать и обучать молодежь. С тех пор жизнь Светланы тесно переплелась с судьбой заповедника. Женщина работает здесь уже более 50 лет, и она сегодня проводит для нас экскурсию.Ее эмоциональные, насыщенные подробностями рассказы об истории заповедника можно слушать часами. Но еще лучше посмотреть на это своими глазами. Огромную площадь заповедника – 33 тысячи гектаров – за день не обойдешь, но кое-что все-таки удается увидеть. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие. Главная гордость заповедника, разумеется, – это знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются – только в заповедниках, а здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Отдельная "фишка" – огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.Заповедник станет федеральным этим летомС наступлением весны антилоп, буйволов, зебр и других копытных выпустили из теплых зимних вольеров в степь на вольный выпас. Сейчас они резвятся там, и становится жутко от рассказов нашего экскурсовода, когда отступающие отсюда в 1943 немцы в злобе давили животных в Аскании танками и расстреливали перепуганные стада из пулеметов, а самые ценные породы увозили с собой в Германию... ВСУшники при отступлении в 2022-м зверей не убивали. Зато киевская пропаганда с упоением рассказывала о том, как после прихода России на животных в заповеднике в массовом порядке "охотятся" и потом "употребляют их в пищу"."Конечно, это полная ерунда. Все, кто находятся здесь, ко всем обитателям заповедника относятся очень трепетно", - говорит по этому поводу Светлана Веселая."А слухи о том, что здесь якобы популяции сокращаются?..", - интересуемся.Конечно, спецоперация и действия украинских войск не прошли для заповедника без последствий. Случались и прилеты, и как результат – пожары. К счастью – без серьезных последствий, и сейчас здесь в целом уже спокойно. Да и с финансированием есть определенные сложности. Сотрудники, конечно, получают зарплату из регионального бюджета, и довольно неплохую по местным меркам. Здесь же на специально отведенных землях выращивают капусту, свеклу, морковь, заготавливают сено. Хуже будут в этом году обстоять дела с зерном – в этом году его будет мало, и цена будет высокой. Помогают меценаты. Например, из Крыма для животных привезли яблоки, рассказывает Светлана Веселая."Многое держится на энтузиазме сотрудников. Сами красим, метем, белим, убираем. Иногда приходится раскошелиться и что-то купить для нужд заповедника", - признается она.Но для полноценного развития "Аскании-Нова" как, в первую очередь, научного центра, а также его полноценного содержания и функционирования нужны значительные средства. Они поступят, когда заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России. Ждут этого события с нетерпением, и, судя по всему, случится это очень скоро."По предварительной информации, решение будет принято в июне. Так или иначе, ждем это событие летом текущего года. Что это даст? Здесь будет работать федеральный закон, будут инспекторы, нормальное федеральное финансирование "день в день". Мы ожидаем больших плюсов", - отметил директор "Аскании-Нова" Дмитрий Мещеряков.Кроме того, по его словам, заповедник способен и сам зарабатывать деньги. Эти средства планируется потратить в том числе для премирования сотрудников, которые сегодня в весьма непростых условиях качественно выполняют свою работу.Краснокнижные переселенцы из КрымаВ сохранении и развитии заповедника активно участвует и Крым. Совсем недавно в рамках соглашения о сотрудничестве владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков привез в "Асканию-Нова" самку тибетского яка, карликовых баранов, камерунских карликовых коз, пару пеликанов, самку козы камори, самца альпаки, а также краснокнижных дроф. Эти птицы – аборигенный вид степей Тавриды – еще в начале прошлого века свободно здесь жили и гнездились. Роковую роль сыграло отсутствие у дроф копчиковой железы, которая есть практически у всех птиц и смачивает их перья жиром. Поскольку в херсонских степях часто осенью идут ливневые дожди, а потом ударяют заморозки, из-за отсутствия этой железы дрофы практически полностью теряют подвижность и становятся легкой добычей для хищников, но в первую очередь – для людей. Их колонии в Херсонской области можно наблюдать только во время зимних миграций. Теперь этот вид представлен и в "Аскании-Нова". Осенью планируется еще одна доставка животных в заповедник из Крыма. Кого привезут на этот раз, пока обсуждается.А еще Крым помогает заповеднику специалистами. Расположенный здесь ботанический парк площадью порядка 200 гектаров, в котором растут 150-летние деревья, нуждается в постоянном и грамотном уходе и защите от вредителей. Но все профильные научные сотрудники, работавшие в "Аскании", после начала СВО уволились. Чтобы восполнить этот пробел, расположенный в Ялте Никитский ботсад направил коллегам группу специалистов по дендрологии, цветоводству и ландшафтной архитектуре. Их главная задача – сохранить деревья, в первую очередь максимально возрастные, применяя научные подходы.Пока это первая командировка спецов из Никитского ботсада в "Асканию-Нова" – в дальнейшем планируется наращивать сотрудничество. Да и туристов из Крыма и других регионов РФ, которые захотят посмотреть на этот уникальный природный комплекс, надо полагать, найдется немало. К слову, турсезон в "Аскании-Нова" уже месяц как открыт. За это время его посетили пять тысяч человек, а по самым скромным подсчетам общее количество гостей по итогам сезона будет в два-три раза больше.

https://crimea.ria.ru/20240529/kak-spetsialisty-iz-kryma-pomogayut-sokhranit-dendropark-v-askaniya-nova-1137699828.html

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Алексей Гончаров https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg

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