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Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова" - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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https://crimea.ria.ru/20240530/mesto-vstrechi-kontinentov-kak-zhivet-zapovednik-askaniya-nova-1137709615.html
Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова" - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
"Там живут разные олени, козы, антилопы гну, кенгуру и страусы круглый год под открытым небом все вместе. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T14:47
2024-05-30T14:47
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заповедник аскания нова
херсонская область
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"Там живут разные олени, козы, антилопы гну, кенгуру и страусы круглый год под открытым небом все вместе. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как будто звери вышли из Ноева ковчега!". Это слова из письма императора Николая II, в котором самодержец делился со свой матерью Марией Федоровной впечатлениями от посещения в 1914 году заповедника Аскания-Нова на территории современной Херсонской области. С тех пор этот уникальный природный парк пережил немало исторических катаклизмов – Первую мировую и Гражданскую войны, Великую Отечественную, распад СССР, разруху 90-х и экономическое угасание Украины, но сохранил свое главное достояние – большую коллекцию животных и птиц практически со всего мира, живущих рядом в условиях дикой девственной степи. Корреспонденты РИА Новости Крым при содействии Великоалександровской ВГА побывали в этом уникальном природном уголке и выяснили, чем сегодня живет заповедник в условиях продолжающейся СВО, как ему помогает Крым и другие регионы России и когда "Аскания-Нова" получит федеральный статус.От зяблика до "пржевальца"Все-таки судьба – удивительная штука. В далеком 1874 году русский помещик немецкого происхождения Эдуард Фальц-Фейн подарил своему 11-летнему сыну в награду за успешно сданные экзамены в Херсонской гимназии проволочный вольер. Этим мальчиком был Фридрих Фальц-Фейн – основатель заповедника, а с этого вольера, первыми обитателями которого стал зяблик, а затем и остальные птицы местной фауны, началась история "Аскании-Нова". Спустя век, в 1970-х годах, в это уже популярное место паломничества туристов пришла читать лекции 12-летняя девочка Света Веселая. Гостей в те времена было очень много – до 150 тысяч за сезон. Экскурсоводов не хватало, поэтому приходилось привлекать и обучать молодежь. С тех пор жизнь Светланы тесно переплелась с судьбой заповедника. Женщина работает здесь уже более 50 лет, и она сегодня проводит для нас экскурсию.Ее эмоциональные, насыщенные подробностями рассказы об истории заповедника можно слушать часами. Но еще лучше посмотреть на это своими глазами. Огромную площадь заповедника – 33 тысячи гектаров – за день не обойдешь, но кое-что все-таки удается увидеть. Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие. Главная гордость заповедника, разумеется, – это знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются – только в заповедниках, а здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Отдельная "фишка" – огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.Заповедник станет федеральным этим летомС наступлением весны антилоп, буйволов, зебр и других копытных выпустили из теплых зимних вольеров в степь на вольный выпас. Сейчас они резвятся там, и становится жутко от рассказов нашего экскурсовода, когда отступающие отсюда в 1943 немцы в злобе давили животных в Аскании танками и расстреливали перепуганные стада из пулеметов, а самые ценные породы увозили с собой в Германию... ВСУшники при отступлении в 2022-м зверей не убивали. Зато киевская пропаганда с упоением рассказывала о том, как после прихода России на животных в заповеднике в массовом порядке "охотятся" и потом "употребляют их в пищу"."Конечно, это полная ерунда. Все, кто находятся здесь, ко всем обитателям заповедника относятся очень трепетно", - говорит по этому поводу Светлана Веселая."А слухи о том, что здесь якобы популяции сокращаются?..", - интересуемся.Конечно, спецоперация и действия украинских войск не прошли для заповедника без последствий. Случались и прилеты, и как результат – пожары. К счастью – без серьезных последствий, и сейчас здесь в целом уже спокойно. Да и с финансированием есть определенные сложности. Сотрудники, конечно, получают зарплату из регионального бюджета, и довольно неплохую по местным меркам. Здесь же на специально отведенных землях выращивают капусту, свеклу, морковь, заготавливают сено. Хуже будут в этом году обстоять дела с зерном – в этом году его будет мало, и цена будет высокой. Помогают меценаты. Например, из Крыма для животных привезли яблоки, рассказывает Светлана Веселая."Многое держится на энтузиазме сотрудников. Сами красим, метем, белим, убираем. Иногда приходится раскошелиться и что-то купить для нужд заповедника", - признается она.Но для полноценного развития "Аскании-Нова" как, в первую очередь, научного центра, а также его полноценного содержания и функционирования нужны значительные средства. Они поступят, когда заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России. Ждут этого события с нетерпением, и, судя по всему, случится это очень скоро."По предварительной информации, решение будет принято в июне. Так или иначе, ждем это событие летом текущего года. Что это даст? Здесь будет работать федеральный закон, будут инспекторы, нормальное федеральное финансирование "день в день". Мы ожидаем больших плюсов", - отметил директор "Аскании-Нова" Дмитрий Мещеряков.Кроме того, по его словам, заповедник способен и сам зарабатывать деньги. Эти средства планируется потратить в том числе для премирования сотрудников, которые сегодня в весьма непростых условиях качественно выполняют свою работу.Краснокнижные переселенцы из КрымаВ сохранении и развитии заповедника активно участвует и Крым. Совсем недавно в рамках соглашения о сотрудничестве владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков привез в "Асканию-Нова" самку тибетского яка, карликовых баранов, камерунских карликовых коз, пару пеликанов, самку козы камори, самца альпаки, а также краснокнижных дроф. Эти птицы – аборигенный вид степей Тавриды – еще в начале прошлого века свободно здесь жили и гнездились. Роковую роль сыграло отсутствие у дроф копчиковой железы, которая есть практически у всех птиц и смачивает их перья жиром. Поскольку в херсонских степях часто осенью идут ливневые дожди, а потом ударяют заморозки, из-за отсутствия этой железы дрофы практически полностью теряют подвижность и становятся легкой добычей для хищников, но в первую очередь – для людей. Их колонии в Херсонской области можно наблюдать только во время зимних миграций. Теперь этот вид представлен и в "Аскании-Нова". Осенью планируется еще одна доставка животных в заповедник из Крыма. Кого привезут на этот раз, пока обсуждается.А еще Крым помогает заповеднику специалистами. Расположенный здесь ботанический парк площадью порядка 200 гектаров, в котором растут 150-летние деревья, нуждается в постоянном и грамотном уходе и защите от вредителей. Но все профильные научные сотрудники, работавшие в "Аскании", после начала СВО уволились. Чтобы восполнить этот пробел, расположенный в Ялте Никитский ботсад направил коллегам группу специалистов по дендрологии, цветоводству и ландшафтной архитектуре. Их главная задача – сохранить деревья, в первую очередь максимально возрастные, применяя научные подходы.Пока это первая командировка спецов из Никитского ботсада в "Асканию-Нова" – в дальнейшем планируется наращивать сотрудничество. Да и туристов из Крыма и других регионов РФ, которые захотят посмотреть на этот уникальный природный комплекс, надо полагать, найдется немало. К слову, турсезон в "Аскании-Нова" уже месяц как открыт. За это время его посетили пять тысяч человек, а по самым скромным подсчетам общее количество гостей по итогам сезона будет в два-три раза больше.
https://crimea.ria.ru/20240529/kak-spetsialisty-iz-kryma-pomogayut-sokhranit-dendropark-v-askaniya-nova-1137699828.html
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заповедник аскания нова, херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, природа, экология, животные, крым, новые регионы россии, туризм, минприроды рф
Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"

Заповедник "Аскания-Нова" на Херсонщине перейдет в ведение Минприроды России этим летом

14:47 30.05.2024
 
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
Читать в
Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
обозреватель
Все материалы
"Там живут разные олени, козы, антилопы гну, кенгуру и страусы круглый год под открытым небом все вместе. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как будто звери вышли из Ноева ковчега!".
Это слова из письма императора Николая II, в котором самодержец делился со свой матерью Марией Федоровной впечатлениями от посещения в 1914 году заповедника Аскания-Нова на территории современной Херсонской области. С тех пор этот уникальный природный парк пережил немало исторических катаклизмов – Первую мировую и Гражданскую войны, Великую Отечественную, распад СССР, разруху 90-х и экономическое угасание Украины, но сохранил свое главное достояние – большую коллекцию животных и птиц практически со всего мира, живущих рядом в условиях дикой девственной степи.
Корреспонденты РИА Новости Крым при содействии Великоалександровской ВГА побывали в этом уникальном природном уголке и выяснили, чем сегодня живет заповедник в условиях продолжающейся СВО, как ему помогает Крым и другие регионы России и когда "Аскания-Нова" получит федеральный статус.

От зяблика до "пржевальца"

Все-таки судьба – удивительная штука. В далеком 1874 году русский помещик немецкого происхождения Эдуард Фальц-Фейн подарил своему 11-летнему сыну в награду за успешно сданные экзамены в Херсонской гимназии проволочный вольер. Этим мальчиком был Фридрих Фальц-Фейн – основатель заповедника, а с этого вольера, первыми обитателями которого стал зяблик, а затем и остальные птицы местной фауны, началась история "Аскании-Нова".
Спустя век, в 1970-х годах, в это уже популярное место паломничества туристов пришла читать лекции 12-летняя девочка Света Веселая. Гостей в те времена было очень много – до 150 тысяч за сезон. Экскурсоводов не хватало, поэтому приходилось привлекать и обучать молодежь. С тех пор жизнь Светланы тесно переплелась с судьбой заповедника. Женщина работает здесь уже более 50 лет, и она сегодня проводит для нас экскурсию.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНачальник отдела эколого-просветительской работы заповедника "Аскания Нова" Светлана Веселая
Начальник отдела эколого-просветительской работы заповедник Светлана Веселая - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Начальник отдела эколого-просветительской работы заповедника "Аскания Нова" Светлана Веселая
Ее эмоциональные, насыщенные подробностями рассказы об истории заповедника можно слушать часами. Но еще лучше посмотреть на это своими глазами. Огромную площадь заповедника – 33 тысячи гектаров – за день не обойдешь, но кое-что все-таки удается увидеть.
Более 11 тысяч гектаров занимает заповедная типчаково-ковыльная степь, которая никогда не знала плуга. Такая степь, сохранившая эту уникальность до наших времен – единственная в Европе. Здесь в естественных условиях живут копытные, привезенные из Европы, Азии, Африки, Австралии и двух Америк: сайгаки, бизоны, лани, туркменские куланы, благородные и пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды, антилопы гну, зебры и многие другие. Главная гордость заповедника, разумеется, – это знаменитые лошади Пржевальского. Эти животные в дикой природе уже не встречаются – только в заповедниках, а здешние "пржевальцы" признаны всеми мировыми учеными самыми генетически чистыми из всех оставшихся представителей этого вида.
Еще здесь обитают порядка 70 видов птиц, из которых два десятка – краснокнижные. Отдельная "фишка" – огромный дендропарк, где растут более тысячи видов различных деревьев, кустарников и цветов из разных уголков планеты.
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
1 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
2 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
3 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
4 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
5 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
6 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
1 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
2 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
3 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
4 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
5 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
6 из 6
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"

Заповедник станет федеральным этим летом

С наступлением весны антилоп, буйволов, зебр и других копытных выпустили из теплых зимних вольеров в степь на вольный выпас. Сейчас они резвятся там, и становится жутко от рассказов нашего экскурсовода, когда отступающие отсюда в 1943 немцы в злобе давили животных в Аскании танками и расстреливали перепуганные стада из пулеметов, а самые ценные породы увозили с собой в Германию... ВСУшники при отступлении в 2022-м зверей не убивали. Зато киевская пропаганда с упоением рассказывала о том, как после прихода России на животных в заповеднике в массовом порядке "охотятся" и потом "употребляют их в пищу".
"Конечно, это полная ерунда. Все, кто находятся здесь, ко всем обитателям заповедника относятся очень трепетно", - говорит по этому поводу Светлана Веселая.
"А слухи о том, что здесь якобы популяции сокращаются?..", - интересуемся.
"Тоже неправда. Никакого падежа нет, наоборот, растут популяции сайгаков, бизонов, муфлонов, лошадей Пржевальского, птиц. Практически все – с малышами. Вот со дня на день ждем появление потомства у зебр. Они уже такие пузатенькие, красивые ходят. А у муфлонов приплода в этом году – как гороха", - с улыбкой отвечает наш гид.
Конечно, спецоперация и действия украинских войск не прошли для заповедника без последствий. Случались и прилеты, и как результат – пожары. К счастью – без серьезных последствий, и сейчас здесь в целом уже спокойно. Да и с финансированием есть определенные сложности. Сотрудники, конечно, получают зарплату из регионального бюджета, и довольно неплохую по местным меркам. Здесь же на специально отведенных землях выращивают капусту, свеклу, морковь, заготавливают сено. Хуже будут в этом году обстоять дела с зерном – в этом году его будет мало, и цена будет высокой. Помогают меценаты. Например, из Крыма для животных привезли яблоки, рассказывает Светлана Веселая.
"Многое держится на энтузиазме сотрудников. Сами красим, метем, белим, убираем. Иногда приходится раскошелиться и что-то купить для нужд заповедника", - признается она.
Но для полноценного развития "Аскании-Нова" как, в первую очередь, научного центра, а также его полноценного содержания и функционирования нужны значительные средства. Они поступят, когда заповедник перейдет в федеральную юрисдикцию Минприроды России. Ждут этого события с нетерпением, и, судя по всему, случится это очень скоро.
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"Биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
Биосферный заповедник Аскания-Нова в Херсонской области
© Фото предоставлено биосферным заповедником "Аскания-Нова"
"По предварительной информации, решение будет принято в июне. Так или иначе, ждем это событие летом текущего года. Что это даст? Здесь будет работать федеральный закон, будут инспекторы, нормальное федеральное финансирование "день в день". Мы ожидаем больших плюсов", - отметил директор "Аскании-Нова" Дмитрий Мещеряков.
Кроме того, по его словам, заповедник способен и сам зарабатывать деньги. Эти средства планируется потратить в том числе для премирования сотрудников, которые сегодня в весьма непростых условиях качественно выполняют свою работу.

Краснокнижные переселенцы из Крыма

В сохранении и развитии заповедника активно участвует и Крым. Совсем недавно в рамках соглашения о сотрудничестве владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олег Зубков привез в "Асканию-Нова" самку тибетского яка, карликовых баранов, камерунских карликовых коз, пару пеликанов, самку козы камори, самца альпаки, а также краснокнижных дроф. Эти птицы – аборигенный вид степей Тавриды – еще в начале прошлого века свободно здесь жили и гнездились.
Роковую роль сыграло отсутствие у дроф копчиковой железы, которая есть практически у всех птиц и смачивает их перья жиром. Поскольку в херсонских степях часто осенью идут ливневые дожди, а потом ударяют заморозки, из-за отсутствия этой железы дрофы практически полностью теряют подвижность и становятся легкой добычей для хищников, но в первую очередь – для людей. Их колонии в Херсонской области можно наблюдать только во время зимних миграций. Теперь этот вид представлен и в "Аскании-Нова".
Осенью планируется еще одна доставка животных в заповедник из Крыма. Кого привезут на этот раз, пока обсуждается.
А еще Крым помогает заповеднику специалистами. Расположенный здесь ботанический парк площадью порядка 200 гектаров, в котором растут 150-летние деревья, нуждается в постоянном и грамотном уходе и защите от вредителей.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДендропарк заповедника "Аскания-Нова"
Дендропарк заповедника Аскания-Нова
1 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДендропарк заповедника "Аскания-Нова"
Дендропарк заповедника Аскания-Нова
2 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДендропарк заповедника "Аскания-Нова"
Дендропарк заповедника Аскания-Нова
3 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДендропарк заповедника "Аскания-Нова"
Дендропарк заповедника Аскания-Нова
4 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДендропарк заповедника "Аскания-Нова"
Дендропарк заповедника Аскания-Нова
5 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДендропарк заповедника "Аскания-Нова"
Дендропарк заповедника Аскания-Нова
6 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
Дендропарк заповедника "Аскания-Нова"
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Но все профильные научные сотрудники, работавшие в "Аскании", после начала СВО уволились. Чтобы восполнить этот пробел, расположенный в Ялте Никитский ботсад направил коллегам группу специалистов по дендрологии, цветоводству и ландшафтной архитектуре. Их главная задача – сохранить деревья, в первую очередь максимально возрастные, применяя научные подходы.
Пока это первая командировка спецов из Никитского ботсада в "Асканию-Нова" – в дальнейшем планируется наращивать сотрудничество. Да и туристов из Крыма и других регионов РФ, которые захотят посмотреть на этот уникальный природный комплекс, надо полагать, найдется немало. К слову, турсезон в "Аскании-Нова" уже месяц как открыт. За это время его посетили пять тысяч человек, а по самым скромным подсчетам общее количество гостей по итогам сезона будет в два-три раза больше.
Специалисты Никитского ботсада в биосферном заповеднике Аскания-Нова в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Вчера, 20:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как специалисты из Крыма помогают сохранить дендропарк в "Аскания-Нова"
 
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Заголовок открываемого материала
15:46Многодетные семьи не должны терять выплаты при росте доходов - Путин
15:27Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
15:11Регионы РФ должны расширить поддержку многодетных семей – Путин
14:47Место встречи континентов: как живет заповедник "Аскания-Нова"
14:29Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
14:16Вспышка на Солнце - облака плазмы летят к Земле и вызовут магнитные бури
14:03Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет
13:43Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины
13:15В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУ
12:57Найден кратер от падения станции "Луна-25"
12:34Единое пособие на детей в Крыму: как получить
12:22Ракетный удар по поезду: диверсанты рассказали о попытке теракта в Крыму
12:02Атаки ВСУ на Крым: чего спешит добиться Киев
11:42Крым получит на восстановление пострадавших от ЧС дорог более 392 млн
11:26Взрывами повреждены храм и здание почты в селе Белгородской области
11:05Крымский мост был закрыт 3 часа: сколько ждать проезда
10:51Еще один беспилотник ВСУ сбит над Кубанью – Минобороны
10:29Крымский мост открыт
10:19Максим Новик – биография
10:15Удар ВСУ по электростанции на Запорожье - 1,8 тыс абонентов без света
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