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Новые поручения Путина и выборы президента Грузии: главное за день - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Новые поручения Путина и выборы президента Грузии: главное за день
Новые поручения Путина и выборы президента Грузии: главное за день - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Новые поручения Путина и выборы президента Грузии: главное за день
Президент РФ Владимир Путин поручил наращивать поддержку ветеранов СВО и расширить проект "Время героев". Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T21:59
2024-12-14T21:59
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южная корея
расписание поездов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил наращивать поддержку ветеранов СВО и расширить проект "Время героев". Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. В Грузии состоялись выборы президента. В Минздраве России заявили, что разработанная вакцина от рака будет бесплатной. В Крым пускают новые поезда и меняют расписание существующих маршрутов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые поручения ПутинаПрезидент России Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. А также поручил расширить проект "Время героев" в виде аналогичных программ во всех регионах страны.Российский лидер также заявил о качественном изменении России, подчеркнув, что страна продолжит развиваться вопреки беспрецедентному давлению, которое на нее оказывают элиты некоторых государств.Выступавший на съезде председатель партии "Единая Россия" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил расширение РФ за счет присоединения новых регионов, интеграции которых поможет опыт Новороссии и Донбасса.Импичмент президенту Южной Кореи поддержанПарламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за его отстранение от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85.Главе государства вменяется нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления, совершенные в ходе введенного им военного положения.В Грузии состоялись выборы президентаСтартовавшие утром 14 декабря выборы президента в Грузии признаны ЦИК состоявшимися еще до полудня. По словам спикера Натии Иоселиани, уже к 11:30 в процессе приняли участие свыше 170 членов коллегии из 300. Новым главой государства избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "майдана" в стране провалились.Комментируя события в Грузии, востоковед, политолог Каринэ Геворгян высказала мнение, что правящая партия Грузии на фоне давления оппозиции имеет большие шансы выстоять, при этом многое зависит от силовиков.Вакцина от рака в РФ будет бесплатнойОнкобольные в России смогут бесплатно получать отечественную вакцину от рака, заявил главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн."Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно", – сказал Каприн.Расписание поездов в Крым меняетсяЧетыре поезда, следующих в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Перми, будут курсировать по новому расписанию с 15 декабря. Также в компании-перевозчике анонсировали новые поезда в Крым: поезд №173/174 Москва – Евпатория отправится в своей первый рейс из Москвы 27 апреля, а из Евпатории – 25 апреля. И поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория из Петербурга выедет 25 апреля, из Евпатории – 27 апреля.
https://crimea.ria.ru/20241214/v-sostave-rossii-mogut-poyavitsya-novye-regiony--medvedev-1142616170.html
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Новые поручения Путина и выборы президента Грузии: главное за день

Выступление Путина на съезде партии и выборы президента Грузии: главное за день

21:59 14.12.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПротесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента
Протесты оппозиции в Тбилиси в связи с выборами президента - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин поручил наращивать поддержку ветеранов СВО и расширить проект "Время героев". Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю. В Грузии состоялись выборы президента. В Минздраве России заявили, что разработанная вакцина от рака будет бесплатной. В Крым пускают новые поезда и меняют расписание существующих маршрутов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Новые поручения Путина

Президент России Владимир Путин призвал власти наращивать усилия по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. А также поручил расширить проект "Время героев" в виде аналогичных программ во всех регионах страны.
Российский лидер также заявил о качественном изменении России, подчеркнув, что страна продолжит развиваться вопреки беспрецедентному давлению, которое на нее оказывают элиты некоторых государств.
Выступавший на съезде председатель партии "Единая Россия" зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил расширение РФ за счет присоединения новых регионов, интеграции которых поможет опыт Новороссии и Донбасса.
Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
16:24
В составе России могут появиться новые регионы – Медведев

Импичмент президенту Южной Кореи поддержан

Парламент Южной Кореи поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, за его отстранение от должности проголосовали 204 депутатов, против высказались 85.
Главе государства вменяется нарушение конституционных принципов народовластия и разделения властей, а также другие преступления, совершенные в ходе введенного им военного положения.
Автомобиль сотрудников украинской полиции - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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Взрыв прогремел у военкомата в Днепропетровске – погиб военный

В Грузии состоялись выборы президента

Стартовавшие утром 14 декабря выборы президента в Грузии признаны ЦИК состоявшимися еще до полудня. По словам спикера Натии Иоселиани, уже к 11:30 в процессе приняли участие свыше 170 членов коллегии из 300. Новым главой государства избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытки совершения "майдана" в стране провалились.
Комментируя события в Грузии, востоковед, политолог Каринэ Геворгян высказала мнение, что правящая партия Грузии на фоне давления оппозиции имеет большие шансы выстоять, при этом многое зависит от силовиков.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время акции протеста оппозиции на выборах президента Грузии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
21:47
Президент Грузии не заметила выборов нового главы государства

Вакцина от рака в РФ будет бесплатной

Онкобольные в России смогут бесплатно получать отечественную вакцину от рака, заявил главный онколог Минздрава страны Андрей Каприн.
"Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно", – сказал Каприн.

Расписание поездов в Крым меняется

Четыре поезда, следующих в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и Перми, будут курсировать по новому расписанию с 15 декабря. Также в компании-перевозчике анонсировали новые поезда в Крым: поезд №173/174 Москва – Евпатория отправится в своей первый рейс из Москвы 27 апреля, а из Евпатории – 25 апреля. И поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория из Петербурга выедет 25 апреля, из Евпатории – 27 апреля.
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21:59Новые поручения Путина и выборы президента Грузии: главное за день
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