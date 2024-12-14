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Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаванию - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаванию
Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаванию - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаванию
Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию, который проходит в Будапеште, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T21:18
2024-12-14T21:18
россия
спорт
плавание
новости
чемпионат мира
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию, который проходит в Будапеште, пишет РИА Новости.Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе. В соревнованиях в Будапеште участвуют 27 российских пловцов.Ранее уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. По итогам соревнований юный крымский боксер выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса.Ранее спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силачи из Крыма стали рекордсменами Книги рекордов РоссииСпортсмены из Севастополя стали чемпионами мира по спортивному туризмуСпортсменка из Севастополя стала чемпионкой мира по рукопашному бою
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россия, спорт, плавание, новости, чемпионат мира, венгрия
Россиянин взял золото на чемпионате мира по плаванию

Россиянин Илья Бородин победил на чемпионате мира по плаванию

21:18 14.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИлья Бородин в финальном заплыве на 400 метров комплексом среди мужчин на чемпионате по плаванию
Илья Бородин в финальном заплыве на 400 метров комплексом среди мужчин на чемпионате по плаванию - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Российский пловец Илья Бородин завоевал золотую медаль на чемпионате мира по плаванию, который проходит в Будапеште, пишет РИА Новости.
Отмечается, что он стал победителем на дистанции 400 метров. В финальном заплыве спортсмен показал результат 3 минуты 56,83 секунды.
Чемпионат мира на короткой воде продлится до 15 декабря. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допускает российских спортсменов до стартов в нейтральном статусе. В соревнованиях в Будапеште участвуют 27 российских пловцов.
Ранее уроженец Сакского района Крыма Руслан Шихмамбетов завоевал золотую медаль на первенстве мира по боксу среди юниоров. По итогам соревнований юный крымский боксер выполнил норматив на звание мастера спорта международного класса.
Ранее спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
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РоссияСпортПлаваниеНовостиЧемпионат мираВенгрия
 
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