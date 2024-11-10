https://crimea.ria.ru/20241110/pobeda-v-ramenskom-sevastopoltsy-pobedili-v-kubke-rossii-po-plavaniyu-1141741232.html

Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию

Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию

на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом в своем Telegram-каналенаписал губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T11:38

2024-11-10T11:38

2024-11-10T11:50

севастополь

михаил развожаев

крым

новости крыма

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0a/1141741119_0:112:1193:783_1920x0_80_0_0_5d668a497577da314168c90a6f6b3334.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом в своем Telegram-каналенаписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Пловцы Андрей Граничка и Владимир Мозуль представляют спортивно-адаптивную школу "Инваспорт". Граничка завоевал две золотых медали в дистанциях на сто метров брассом и сто метров вольным стилем. Мозуль вышел на третье место в дистанциях 400 метров вольным стилем и сто метров на спине, за что удостоился бронзовых медалей.Губернатор поздравил с победой спортсменов и их тренеров Ирину Мащенко и Надежду Турукало.Соревнования проходили в городе Раменское Московской области, который сегодня утром подвергся атаке БПЛА. Мэр Москвы сообщил, что над Москвой до 10:00 было сбито 32 беспилотника, ударам подвергались округа Домодедово, Раменское и Коломна.Ранее мастеру спорта России международного класса, многократному призеру чемпионатов мира, обладателю ордена Дружбы народов, паралимпийцу Андрею Граничке было отказано во французской визе для участия в Паралимпийских играх 2024 в Париже.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года 85 российских паралимпийцев допустили к Играм в ПарижеВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном

https://crimea.ria.ru/20241110/elena-gapeshina-iz-sevastopolya-stala-vitse-chempionkoy-rossii-1141739943.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, спорт