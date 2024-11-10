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Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию
Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию
на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом в своем Telegram-каналенаписал губернатор Севастополя Михаил... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом в своем Telegram-каналенаписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Пловцы Андрей Граничка и Владимир Мозуль представляют спортивно-адаптивную школу "Инваспорт". Граничка завоевал две золотых медали в дистанциях на сто метров брассом и сто метров вольным стилем. Мозуль вышел на третье место в дистанциях 400 метров вольным стилем и сто метров на спине, за что удостоился бронзовых медалей.Губернатор поздравил с победой спортсменов и их тренеров Ирину Мащенко и Надежду Турукало.Соревнования проходили в городе Раменское Московской области, который сегодня утром подвергся атаке БПЛА. Мэр Москвы сообщил, что над Москвой до 10:00 было сбито 32 беспилотника, ударам подвергались округа Домодедово, Раменское и Коломна.Ранее мастеру спорта России международного класса, многократному призеру чемпионатов мира, обладателю ордена Дружбы народов, паралимпийцу Андрею Граничке было отказано во французской визе для участия в Паралимпийских играх 2024 в Париже.Читайте также на РИА Новости Крым:Золотые медали в серебряном возрасте: чемпионке из Севастополя 83 года 85 российских паралимпийцев допустили к Играм в ПарижеВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
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севастополь, михаил развожаев, крым, новости крыма, спорт
Победа в Раменском: севастопольцы победили в Кубке России по плаванию

Пловцы из Севастополя на Кубке России в Раменском завоевали четыре медали

11:38 10.11.2024 (обновлено: 11:50 10.11.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастопольские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
Севастопольские спортсмены завоевали четыре медали на Кубке России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Спортсмены из Севастополя завоевали две золотых и две бронзовых медали на Кубке России по плаванию для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом в своем Telegram-каналенаписал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Соревнования состоялись на базе бассейна спортивно-оздоровительного комплекса "Сатурн" в городе Раменское Московской области и собрали более 170 сильнейших спортсменов из 37 регионов России".
Пловцы Андрей Граничка и Владимир Мозуль представляют спортивно-адаптивную школу "Инваспорт". Граничка завоевал две золотых медали в дистанциях на сто метров брассом и сто метров вольным стилем. Мозуль вышел на третье место в дистанциях 400 метров вольным стилем и сто метров на спине, за что удостоился бронзовых медалей.
Губернатор поздравил с победой спортсменов и их тренеров Ирину Мащенко и Надежду Турукало.
Соревнования проходили в городе Раменское Московской области, который сегодня утром подвергся атаке БПЛА. Мэр Москвы сообщил, что над Москвой до 10:00 было сбито 32 беспилотника, ударам подвергались округа Домодедово, Раменское и Коломна.
Ранее мастеру спорта России международного класса, многократному призеру чемпионатов мира, обладателю ордена Дружбы народов, паралимпийцу Андрею Граничке было отказано во французской визе для участия в Паралимпийских играх 2024 в Париже.
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