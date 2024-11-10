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Атака дронов на Москву - ПВО отражает массированный налет
Атака дронов на Москву - ПВО отражает массированный налет - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Атака дронов на Москву - ПВО отражает массированный налет
Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T09:10
2024-11-10T09:10
2024-11-10T10:07
москва
сергей собянин
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.Позднее мэр Москвы сообщил о том, что силы ПВО сбили еще три дрона.ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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москва, сергей собянин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность
Атака дронов на Москву - ПВО отражает массированный налет
Собянин: ВСУ атаковали Москву 22-ю беспилотниками
09:10 10.11.2024 (обновлено: 10:07 10.11.2024)