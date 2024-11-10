https://crimea.ria.ru/20241110/vsu-atakovali-moskvu-bespilotnikami-1141738763.html

Атака дронов на Москву - ПВО отражает массированный налет

Атака дронов на Москву - ПВО отражает массированный налет - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Атака дронов на Москву - ПВО отражает массированный налет

Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T09:10

2024-11-10T09:10

2024-11-10T10:07

москва

сергей собянин

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Системы противовоздушной обороны отражают массированный налет украинских дронов на Москву, следует из сообщений мэра столицы Сергея Собянина в Telegram-канале.Позднее мэр Москвы сообщил о том, что силы ПВО сбили еще три дрона.ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность