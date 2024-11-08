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ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников
ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников - РИА Новости Крым, 08.11.2024
ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников
Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T07:23
2024-11-08T07:23
2024-11-08T07:25
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны России.В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими областями - Минобороны
07:23 08.11.2024 (обновлено: 07:25 08.11.2024)