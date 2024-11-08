https://crimea.ria.ru/20241108/vsu-atakovali-chetyre-rossiyskie-oblasti-s-pomoschyu-bespilotnikov-1141699182.html

ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников

ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников - РИА Новости Крым, 08.11.2024

ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников

Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T07:23

2024-11-08T07:23

2024-11-08T07:25

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны России.В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости