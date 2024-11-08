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ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников
ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников - РИА Новости Крым, 08.11.2024
ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников
Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T07:23
2024-11-08T07:25
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны России.В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ атаковали четыре российские области с помощью беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими областями - Минобороны

07:23 08.11.2024 (обновлено: 07:25 08.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО за ночь уничтожила и перехватила 17 украинских БПЛА над четырьмя российскими регионами, сообщило Минобороны России.
В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 17 украинских БПЛА из которых: шесть были перехвачены над территорией Воронежской области; шесть – над территорией Саратовской области; четыре сбиты над территорией Белгородской области и один – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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