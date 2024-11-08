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Как выгодно уйти в отпуск в 2025 году - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Как выгодно уйти в отпуск в 2025 году
Как выгодно уйти в отпуск в 2025 году - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Как выгодно уйти в отпуск в 2025 году
Уйти в отпуск с выгодой в 2025 году можно двумя способами: отдохнуть больше дней или получить больше денег. Подробней об этом рассказали в Госдуме. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T10:07
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отпуск
отдых
государственная дума рф
новости
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Уйти в отпуск с выгодой в 2025 году можно двумя способами: отдохнуть больше дней или получить больше денег. Подробней об этом рассказали в Госдуме."Если вы берете отпуск, присоединяя к выходным, - у вас становится больше времени для отдыха. А если праздничный день выпадает на период отпуска, то вы отдохнете на день больше", - объясняют законодатели.Также отдохнуть больше дней возможно, взяв отпуск с 27 октября на две недели."На период отпуска выпал праздничный день 4 ноября. Следовательно, к отпуску прибавляется еще один день отдыха. На работу нужно выйти не 10 ноября (понедельник), а 11-го (вторник)", - уточняют в Госдуме.Что касается второго варианта выгодного ухода в отпуск – возможности получить больше денег, то законодатели советуют уходить отдыхать в месяцы, в которых больше всего рабочих дней: 23 дня в июле и октябре 2025 года и по 22 дня – в сентябре и декабре.Например, человек получает среднемесячную зарплату в размере 50 тысяч рублей и уходит в отпуск в 2025 году на 14 дней с 14 июля. За один отпускной день он должен получить 1 706 рублей. Однако в июле 23 рабочих дня, и цена рабочего дня вырастает до 2 174 рублей. Захватив отпуском 10 рабочих дней, работник получит за июль суммарно 52 146 рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
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96
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отпуск, отдых, государственная дума рф, новости, россия, общество
Как выгодно уйти в отпуск в 2025 году

Два способа выгодно уйти в отпуск в 2025 году назвали в Госдуме

10:07 08.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Лебедев / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Алексей Лебедев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. Уйти в отпуск с выгодой в 2025 году можно двумя способами: отдохнуть больше дней или получить больше денег. Подробней об этом рассказали в Госдуме.
"Если вы берете отпуск, присоединяя к выходным, - у вас становится больше времени для отдыха. А если праздничный день выпадает на период отпуска, то вы отдохнете на день больше", - объясняют законодатели.
Например, в 2025 году в первый месяц лета нерабочими будут четверг, 12 июня (День России) и пятница, 13 июня, (перенос выходного с субботы 8 марта) и далее - еще два выходных. Если взять отпуск с 9 июня на три дня, то отдыхать можно девять дней.
Также отдохнуть больше дней возможно, взяв отпуск с 27 октября на две недели.
"На период отпуска выпал праздничный день 4 ноября. Следовательно, к отпуску прибавляется еще один день отдыха. На работу нужно выйти не 10 ноября (понедельник), а 11-го (вторник)", - уточняют в Госдуме.
Что касается второго варианта выгодного ухода в отпуск – возможности получить больше денег, то законодатели советуют уходить отдыхать в месяцы, в которых больше всего рабочих дней: 23 дня в июле и октябре 2025 года и по 22 дня – в сентябре и декабре.
"Чтобы получить больше денег, включайте выходные в свой отпуск. Отпускные за выходные платят, а зарплату – нет", - поясняют в Госдуме.
Например, человек получает среднемесячную зарплату в размере 50 тысяч рублей и уходит в отпуск в 2025 году на 14 дней с 14 июля. За один отпускной день он должен получить 1 706 рублей. Однако в июле 23 рабочих дня, и цена рабочего дня вырастает до 2 174 рублей. Захватив отпуском 10 рабочих дней, работник получит за июль суммарно 52 146 рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
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