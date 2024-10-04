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Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2025 году. Соответствующее постановление опубликовано на... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T18:06
2024-10-04T18:06
2024-10-04T18:07
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СИМФЕРПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2025 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ."В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет: перенести в 2025 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября", - сказано в документе.В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. А Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.Нерабочих дней в предстоящем году всего будет 19: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней, совпадающих с праздничными."Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", – отметил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертовВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
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РИА Новости Крым
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производственный календарь, календарь, новости, правительство россии, михаил мишустин, инфографика
Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
18:06 04.10.2024 (обновлено: 18:07 04.10.2024)
СИМФЕРПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2025 году. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.
"В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство Российской Федерации постановляет: перенести в 2025 году следующие выходные дни: с субботы 4 января на пятницу 2 мая; с воскресенья 5 января на среду 31 декабря; с воскресенья 23 февраля на четверг 8 мая; с субботы 8 марта на пятницу 13 июня; с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября", - сказано в документе.
В новом году 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье. А Новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
Нерабочих дней в предстоящем году всего будет 19: 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня, а также со 2 по 4 ноября.
Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что правительство ежегодно утверждает перенос выходных дней, совпадающих с праздничными.
"Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники. Так, например, выпавшие на выходные дни новогодние каникулы прибавляются к другим праздничным дням. Таким образом новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней", – отметил министр.
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