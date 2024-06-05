https://crimea.ria.ru/20240605/v-rossii-predlagayut-oplachivat-neispolzovannye-otguly-pri-uvolnenii-1137859561.html

В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении

В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении - РИА Новости Крым, 05.06.2024

В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении

В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T09:42

2024-06-05T09:42

2024-06-05T09:42

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу. Согласно Трудовому кодексу РФ, сейчас за работу в выходные и нерабочие праздничные дни положена или оплата как минимум в двойном размере, или отгул и оплата отработанного дня в одинарном размере. Такие отгулы могут копиться, но предоставление денежной компенсации за них при увольнении раньше предусмотрено не было. В Государственную Думу внесен законопроект, который отрегулирует этот вопрос. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юристаАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротовЮрист рассказал о правах сотрудников простаивающих предприятий

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2024

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россия, новости, государственная дума рф, закон и право, трудовой кодекс, рынок труда, общество