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В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T09:42
2024-06-05T09:42
2024-06-05T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу. Согласно Трудовому кодексу РФ, сейчас за работу в выходные и нерабочие праздничные дни положена или оплата как минимум в двойном размере, или отгул и оплата отработанного дня в одинарном размере. Такие отгулы могут копиться, но предоставление денежной компенсации за них при увольнении раньше предусмотрено не было. В Государственную Думу внесен законопроект, который отрегулирует этот вопрос. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юристаАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротовЮрист рассказал о правах сотрудников простаивающих предприятий
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россия, новости, государственная дума рф, закон и право, трудовой кодекс, рынок труда, общество
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
В Госдуме предлагают узаконить денежную компенсацию за неиспользованные отгулы
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу.
"За неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении", - говорится в сообщении Telegram-канала ГД.
Согласно Трудовому кодексу РФ, сейчас за работу в выходные и нерабочие праздничные дни положена или оплата как минимум в двойном размере, или отгул и оплата отработанного дня в одинарном размере. Такие отгулы могут копиться, но предоставление денежной компенсации за них при увольнении раньше предусмотрено не было. В Государственную Думу внесен законопроект, который отрегулирует этот вопрос.
"Работа в выходные или нерабочие праздничные дни сопряжена с дополнительной нагрузкой и повышенными трудозатратами, которые должны быть компенсированы в любом случае", — отмечается в пояснительной записке.
Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2025 года.
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