Рейтинг@Mail.ru
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240605/v-rossii-predlagayut-oplachivat-neispolzovannye-otguly-pri-uvolnenii-1137859561.html
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении - РИА Новости Крым, 05.06.2024
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T09:42
2024-06-05T09:42
россия
новости
государственная дума рф
закон и право
трудовой кодекс
рынок труда
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c4d511cd89fde6e16fa9a405464f011.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу. Согласно Трудовому кодексу РФ, сейчас за работу в выходные и нерабочие праздничные дни положена или оплата как минимум в двойном размере, или отгул и оплата отработанного дня в одинарном размере. Такие отгулы могут копиться, но предоставление денежной компенсации за них при увольнении раньше предусмотрено не было. В Государственную Думу внесен законопроект, который отрегулирует этот вопрос. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юристаАксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротовЮрист рассказал о правах сотрудников простаивающих предприятий
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/1e/1119856332_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fde3e26ce3c8ea141cc625b227f1b79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, государственная дума рф, закон и право, трудовой кодекс, рынок труда, общество
В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении

В Госдуме предлагают узаконить денежную компенсацию за неиспользованные отгулы

09:42 05.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В России за неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении сотрудника, соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Государственную думу.
"За неиспользованные отгулы будет положена денежная компенсация при увольнении", - говорится в сообщении Telegram-канала ГД.
Согласно Трудовому кодексу РФ, сейчас за работу в выходные и нерабочие праздничные дни положена или оплата как минимум в двойном размере, или отгул и оплата отработанного дня в одинарном размере. Такие отгулы могут копиться, но предоставление денежной компенсации за них при увольнении раньше предусмотрено не было. В Государственную Думу внесен законопроект, который отрегулирует этот вопрос.
"Работа в выходные или нерабочие праздничные дни сопряжена с дополнительной нагрузкой и повышенными трудозатратами, которые должны быть компенсированы в любом случае", — отмечается в пояснительной записке.
Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2025 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Может ли работодатель продлить испытательный срок – ответ юриста
Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
Юрист рассказал о правах сотрудников простаивающих предприятий
 
РоссияНовостиГосударственная Дума РФЗакон и правоТрудовой кодексРынок трудаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:43Когда в Симферополе разгрузят центр и отремонтируют главные дороги
12:27ДТП с участием учебной машины в Севастополе: погиб подросток на мотоцикле
12:21Крым заключит 8 меморандумов и соглашений на ПМЭФ-2024
12:12Температура воды в Черном море поднялась до +22 градусов
11:55Горит лесопилка и ранен мужчина: ВСУ атаковали Херсонскую область
11:35В смертельном ДТП в Крыму пострадали два подростка
11:17РНКБ перейдет под бренд ВТБ в 2025 году
10:58В Севастополе и пригороде нет воды из-за аварии
10:40ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге
10:29Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на северо-западе Крыма
10:18Дезертиров будут принимать в ВСУ
09:42В России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении
09:12ВСУ атаковали Запорожскую область: погиб ребенок, много раненых
09:11Громкое утро на Украине: взрывы прогремели в пяти областях
08:55Планировали передать нацистам: в ДНР вскрыли крупный схрон с оружием
08:39Отключение света в Севастополе в среду: список адресов
08:31Экотехнопарки и КОСы: как обеспечена экологическая безопасность в Крыму
08:19В Крыму бойцы ЧВК получают статус ветеранов боевых действий
07:59Российский космонавт установил мировой рекорд в космосе
07:49В США сделали заявление об отправке военных инструкторов на Украину
Лента новостейМолния