https://crimea.ria.ru/20230427/aksenov-nado-sozdat-zakon-dlya-zaschity-prav-rabotnikov-firm-bankrotov--1128405861.html

Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов

Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов

В Крыму разработают проект закона, который позволит выплачивать долги по зарплате сотрудникам обанкротившихся предприятий. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T20:16

2023-04-27T20:16

2023-04-27T20:16

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разработают проект закона, который позволит выплачивать долги по зарплате сотрудникам обанкротившихся предприятий. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Над проектом будет работать представители Федерации независимых профсоюзов Крыма и профильных министерств региона. Глава республики пояснил, что в таких случаях у людей практически нет шансов что-то взыскать. Профсоюзам совместно с профильными министерствами необходимо проработать предложение о законе, который позволил бы погасить долг перед работниками из бюджета. Нужно помочь людям, оставшимся без законных выплат, резюмировал он.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения. Инициатива предусматривает создание единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений, а также инструменты для борьбы с теневой занятостью.По оценке Минтруда РК, ущерб республиканскому бюджету от теневой занятости только за прошлый год составил около миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень безработицыВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуВ Крыму оценили уровень безработицы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, трудоустройство, профсоюз, закон и право, общество, работа, новости, новости крыма