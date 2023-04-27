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Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов
В Крыму разработают проект закона, который позволит выплачивать долги по зарплате сотрудникам обанкротившихся предприятий. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T20:16
2023-04-27T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разработают проект закона, который позволит выплачивать долги по зарплате сотрудникам обанкротившихся предприятий. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Над проектом будет работать представители Федерации независимых профсоюзов Крыма и профильных министерств региона. Глава республики пояснил, что в таких случаях у людей практически нет шансов что-то взыскать. Профсоюзам совместно с профильными министерствами необходимо проработать предложение о законе, который позволил бы погасить долг перед работниками из бюджета. Нужно помочь людям, оставшимся без законных выплат, резюмировал он.Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения. Инициатива предусматривает создание единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений, а также инструменты для борьбы с теневой занятостью.По оценке Минтруда РК, ущерб республиканскому бюджету от теневой занятости только за прошлый год составил около миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму снизился уровень безработицыВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуВ Крыму оценили уровень безработицы
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сергей аксенов, крым, трудоустройство, профсоюз, закон и право, общество, работа, новости, новости крыма
Аксенов: надо создать закон для защиты прав работников фирм-банкротов

В Крыму создадут закон, который поможет сотрудникам предприятий-банкротов получить выплаты

20:16 27.04.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В Крыму разработают проект закона, который позволит выплачивать долги по зарплате сотрудникам обанкротившихся предприятий. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Над проектом будет работать представители Федерации независимых профсоюзов Крыма и профильных министерств региона.
"Мы достаточно эффективно отработали вопрос ликвидации задолженности по заработной плате. Сейчас необходимо сосредоточиться на ситуациях, когда предприятие-должник является банкротом и не может погасить задолженность по зарплате", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Глава республики пояснил, что в таких случаях у людей практически нет шансов что-то взыскать.
Профсоюзам совместно с профильными министерствами необходимо проработать предложение о законе, который позволил бы погасить долг перед работниками из бюджета. Нужно помочь людям, оставшимся без законных выплат, резюмировал он.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, направленный на совершенствование государственной политики в сфере занятости населения. Инициатива предусматривает создание единой цифровой платформы в сфере трудовых отношений, а также инструменты для борьбы с теневой занятостью.
По оценке Минтруда РК, ущерб республиканскому бюджету от теневой занятости только за прошлый год составил около миллиарда рублей.
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Сергей АксеновКрымтрудоустройствоПрофсоюзЗакон и правоОбществоработаНовостиНовости Крыма
 
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