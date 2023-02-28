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В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
В текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:14
2023-02-28T12:14
2023-02-28T12:14
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дмитрий шеряко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%. Об этом сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.По его словам, за прошлый год выпуск товаров и услуг по базовым видам экономики в республике вырос на 6,1%, а оборот предприятий увеличился на 10% и превысил 911 млрд рублей.Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона вырос на 18% и составил 93,5 млрд рублей.Министр также отметил, что уровень безработицы на конец прошлого года в сравнении с первым кварталом снизился в 1,6 раза до рекордно низкого значения – 4,1%.Ранее вице-премьер РК – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей.Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиКрым получит сотни миллионов на развитие туризмаПочему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов
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новости крыма, экономика, дмитрий шеряко, минэкономики крыма, крым, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
Минэкономики Крыма: в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%. Об этом сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.
"Объем валового регионального продукта по итогам 2022 года превысит 700 млрд рублей. В текущем году ситуация в экономике стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост на уровне 3,4%, - сказал Шеряко на сессии Госсовета Крыма.
По его словам, за прошлый год выпуск товаров и услуг по базовым видам экономики в республике вырос на 6,1%, а оборот предприятий увеличился на 10% и превысил 911 млрд рублей.
Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона вырос на 18% и составил 93,5 млрд рублей.
Министр также отметил, что уровень безработицы на конец прошлого года в сравнении с первым кварталом снизился в 1,6 раза до рекордно низкого значения – 4,1%.
Ранее вице-премьер РК – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма
в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей.
Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.
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