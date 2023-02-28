Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году - РИА Новости Крым, 28.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230228/v-krymu-ozhidayut-rosta-ekonomiki-na-34-v-sleduyuschem-godu-1127248685.html
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году - РИА Новости Крым, 28.02.2023
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
В текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 28.02.2023
2023-02-28T12:14
2023-02-28T12:14
новости крыма
экономика
дмитрий шеряко
минэкономики крыма
крым
государственный совет рк (госсовет)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248155_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c11aa922114a65e68c5e2c1cbc2e0d8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%. Об этом сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.По его словам, за прошлый год выпуск товаров и услуг по базовым видам экономики в республике вырос на 6,1%, а оборот предприятий увеличился на 10% и превысил 911 млрд рублей.Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона вырос на 18% и составил 93,5 млрд рублей.Министр также отметил, что уровень безработицы на конец прошлого года в сравнении с первым кварталом снизился в 1,6 раза до рекордно низкого значения – 4,1%.Ранее вице-премьер РК – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей.Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – властиКрым получит сотни миллионов на развитие туризмаПочему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248155_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_f4d96bbd5a15fdedb41b39a7bc0ad410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, экономика, дмитрий шеряко, минэкономики крыма, крым, государственный совет рк (госсовет)
В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году

Минэкономики Крыма: в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%

12:14 28.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаседание сессии госсовета Республики Крым
Заседание сессии госсовета Республики Крым - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев – РИА Новости Крым. В текущем году ситуация в экономике Крыма стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост валового регионального продукта на 3,4%. Об этом сообщил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.

"Объем валового регионального продукта по итогам 2022 года превысит 700 млрд рублей. В текущем году ситуация в экономике стабилизируется, а в 2024 году ожидается рост на уровне 3,4%, - сказал Шеряко на сессии Госсовета Крыма.

По его словам, за прошлый год выпуск товаров и услуг по базовым видам экономики в республике вырос на 6,1%, а оборот предприятий увеличился на 10% и превысил 911 млрд рублей.
Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет региона вырос на 18% и составил 93,5 млрд рублей.
Министр также отметил, что уровень безработицы на конец прошлого года в сравнении с первым кварталом снизился в 1,6 раза до рекордно низкого значения – 4,1%.
Ранее вице-премьер РК – министр финансов РК Ирина Кивико сообщала, что собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей.
Объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
Крым получит сотни миллионов на развитие туризма
Почему в Крыму дорожают овощи – мнение экспертов
 
Новости КрымаЭкономикаДмитрий ШерякоМинэкономики КрымаКрымГосударственный совет РК (Госсовет)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Крыму локализовали очередной очаг бруцеллеза
14:12Пенсионерка "разукрасила" центр Балаклавы украинской символикой
13:55Когда начнется продажа национализированных украинских активов в Крыму
13:44Российские военные отбили атаку беспилотников ВСУ на Кубани и в Адыгее
13:42Песков сделал заявление о переговорах с Киевом
13:25Минобороны сообщило о тренировке дежурных сил ПВО на западе России
13:18Когда запустят поезда из Крыма через новые регионы России
13:06В Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жилья
12:52Под Феодосией авто слетело в кювет и перевернулось
12:34В Керченском проливе туман – как работает переправа
12:30Небо над Санкт-Петербургом открыто
12:21На въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
12:14В Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем году
12:05В Севастополе участникам СВО упростили процедуру заявок на льготы
11:39Аэропорт Пулково не принимает самолеты – что происходит
11:25Аксенов назвал срок ликвидации аварий в Евпатории и Красноперекопске
11:17Без сирен: в Крыму 1 марта проверят систему оповещения
11:06В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
11:01Аварии в Евпатории и Красноперекопске: делом занялись правоохранители
10:54Заболеваемость COVID в Крыму и Севастополе – данные за сутки
Лента новостейМолния