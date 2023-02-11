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Крым получит сотни миллионов на развитие туризма - РИА Новости Крым, 11.02.2023
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Туризм
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Крым получит сотни миллионов на развитие туризма
Крым получит сотни миллионов на развитие туризма - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Крым получит сотни миллионов на развитие туризма
Более 350 млн рублей получит Крым на поддержку и развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T08:26
2023-02-11T08:51
туризм
туризм в крыму
новости крыма
михаил мишустин
правительство россии
экономика
евпатория
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Более 350 млн рублей получит Крым на поддержку и развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.В частности, республика получит 15,9 млн рублей субсидии на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", который стал одним из победителей в конкурсном отборе мероприятий, привлекающих участников и зрителей со всей страны. "Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Всего на эти цели будет направлено 638 млн рублей", - отметили в правительстве. Еще 336 млн рублей направят на реконструкцию исторических центров городов, добавили в минкурортов Крыма.Работы будут вестись с учетом требований организации доступной среды для маломобильных категорий граждан. На эти цели выделено 121 млн рублей и 215 млн рублей соответственно.Кроме того, с осени ведется финансирование благоустройства пляжей и развитие туристической инфраструктуры Крыма на общую сумму 165 млн рублей. Всего регион получил около полумиллиарда рублей на строительство быстровозводимых модельных гостиниц, благоустройство пляжей и создания инфраструктуры туризма.Где отдохнуть и что посмотретьВ Крыму всесезонно работают 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц. Ежегодно в межсезонье растет спрос на оздоровление и санаторные услуги.В это время особенно актуален пешеходный туризм. С этой целью сотни туристических маршрутов региона, проходящих по самым живописным местам полуострова, объединяют в единую Большую Крымскую тропу. Ее протяженность составит 750 км от самой западной до самой восточной точки полуострова. В минтуризма планируют включить в нее как существующие, так новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели. Кроме того, крымские и армянские турфирмы обсуждают открытие "средневекового" маршрута по Великому шелковому пути.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета КрымаПрофессия родом из Крыма: как распознать настоящего гидаКрымские производители накормят гостей санаториев и дошколят
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РИА Новости Крым
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туризм в крыму, новости крыма, михаил мишустин, правительство россии, экономика, евпатория, крым
Крым получит сотни миллионов на развитие туризма

Крым получит более 350 млн на фестивали и реконструкцию исторических центров

08:26 11.02.2023 (обновлено: 08:51 11.02.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоII фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест в Крыму
II фестиваль вина и гастрономии #Ноябрьфест в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. Более 350 млн рублей получит Крым на поддержку и развитие событийного туризма и реконструкцию исторических центров городов. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
В частности, республика получит 15,9 млн рублей субсидии на организацию этногастрономического фестиваля "Ноябрьфест", который стал одним из победителей в конкурсном отборе мероприятий, привлекающих участников и зрителей со всей страны.
"Федеральное финансирование позволит провести в 2023 году множество мероприятий в 36 регионах России. Всего на эти цели будет направлено 638 млн рублей", - отметили в правительстве.
Еще 336 млн рублей направят на реконструкцию исторических центров городов, добавили в минкурортов Крыма.
"В Евпатории и Алупке благоустроят туристические маршруты, создадут единое туристическое пространство с навигацией, вывесками, архитектурной подсветкой в едином стиле," – уточнили в министерстве.
Работы будут вестись с учетом требований организации доступной среды для маломобильных категорий граждан. На эти цели выделено 121 млн рублей и 215 млн рублей соответственно.
Кроме того, с осени ведется финансирование благоустройства пляжей и развитие туристической инфраструктуры Крыма на общую сумму 165 млн рублей. Всего регион получил около полумиллиарда рублей на строительство быстровозводимых модельных гостиниц, благоустройство пляжей и создания инфраструктуры туризма.

Где отдохнуть и что посмотреть

В Крыму всесезонно работают 65 санаторно-курортных организаций и около 200 гостиниц. Ежегодно в межсезонье растет спрос на оздоровление и санаторные услуги.
В это время особенно актуален пешеходный туризм. С этой целью сотни туристических маршрутов региона, проходящих по самым живописным местам полуострова, объединяют в единую Большую Крымскую тропу. Ее протяженность составит 750 км от самой западной до самой восточной точки полуострова. В минтуризма планируют включить в нее как существующие, так новые маршруты, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели.
Кроме того, крымские и армянские турфирмы обсуждают открытие "средневекового" маршрута по Великому шелковому пути.
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