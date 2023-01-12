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В Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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В Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь
В Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь - РИА Новости Крым, 12.01.2023
В Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь
Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T20:49
2023-01-12T20:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства финансов.Тенденция роста наблюдалась на протяжении всего года, подчеркнули в министерстве.Лидирующее положение в структуре доходов заняли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 33,8%, налог на прибыль организаций – 19,4% и акцизы – 17,1%.НДФЛ принес бюджету 23,6 млрд рублей, что на 2% больше годовых назначений. В сравнении с 2021 годом поступления увеличились почти на 2 млрд рублей или на 9,2%.Поступления от налога на прибыль организаций превысили 13,5 млрд рублей, что на 8,4% выше планового показателя. Рост доходов по этой статье составил 49,5% или 4,5 млрд рублей."Увеличение произошло в том числе за счет поступлений от крупнейших налогоплательщиков и роста налогооблагаемой базы по отдельным организациям республики", – уточнила Кивико.Также на 12,3% были перевыполнены годовые назначения по акцизам. Они составили почти 12 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом на 20,8%, или на 2,1 млрд рублей, выросли поступления акцизов на нефтепродукты (более 8,4 млрд рублей). Основная сумма поступлений акцизов на алкогольную продукцию пришлась на долю Пивобезалкогольного комбината "Крым".Налог на имущество организаций принес бюджету 4,3 млрд рублей (на 15,3% выше запланированной суммы). По сравнению с 2021 годом поступления увеличились на 671,4 млн рублей или на 18,7%. Транспортный налог составил 1,2 млрд рублей. Рост год к году составил 56,8 млн рублей или 5,1%.Неналоговые доходы бюджета республики составили 8,2 млрд рублей. Что на 15,8% выше плановых показателей.Вице-премьер отметила, что объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.Ранее глава минфина РК Ирина Кивико заявила о снижении теневой занятости и значительном росте налоговых отчислений со стороны индивидуальных предпринимателей республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Добыча полезных ископаемых в Крыму сократилась на треть с начала годаСевастополь вошел в лидеры по темпам роста промышленного производства в странЕдиный налоговый платеж: в чем польза для бизнеса
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новости крыма, крым, экономика, крымский бюджет, ирина кивико, минфин крыма
В Крыму посчитали собственные доходы бюджета и федеральную помощь

Собственные доходы бюджета РК приблизились к 70 млрд рублей в 2022 году

20:49 12.01.2023
 
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Московская печатная фабрика Гознака - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Собственные доходы бюджета Крыма в прошлом году выросли на 18,8% по отношению к 2021 году и составили 69,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства финансов.
Тенденция роста наблюдалась на протяжении всего года, подчеркнули в министерстве.
"По сравнению с 2021 годом доходы выросли на 18,8%, или более чем на 11 млрд рублей. Годовые назначения (плановый объем поступлений – ред.) на 2022 год также перевыполнены на 7,1%", – сообщила вице-премьер РК – министр финансов РК Ирина Кивико.
Лидирующее положение в структуре доходов заняли налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 33,8%, налог на прибыль организаций – 19,4% и акцизы – 17,1%.
НДФЛ принес бюджету 23,6 млрд рублей, что на 2% больше годовых назначений. В сравнении с 2021 годом поступления увеличились почти на 2 млрд рублей или на 9,2%.
Поступления от налога на прибыль организаций превысили 13,5 млрд рублей, что на 8,4% выше планового показателя. Рост доходов по этой статье составил 49,5% или 4,5 млрд рублей.
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"Увеличение произошло в том числе за счет поступлений от крупнейших налогоплательщиков и роста налогооблагаемой базы по отдельным организациям республики", – уточнила Кивико.
Также на 12,3% были перевыполнены годовые назначения по акцизам. Они составили почти 12 млрд рублей. В сравнении с 2021 годом на 20,8%, или на 2,1 млрд рублей, выросли поступления акцизов на нефтепродукты (более 8,4 млрд рублей). Основная сумма поступлений акцизов на алкогольную продукцию пришлась на долю Пивобезалкогольного комбината "Крым".
"По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСН), поступления превысили 6,3 млрд рублей и превысили показатель 2021 года почти на 18%, или на 960,8 млн рублей", – продолжила глава минфина РК. Это связано с ростом доходов организаций и индивидуальных предпринимателей, в том числе за счет увеличения объемов реализации товаров, работ и услуг.
Налог на имущество организаций принес бюджету 4,3 млрд рублей (на 15,3% выше запланированной суммы). По сравнению с 2021 годом поступления увеличились на 671,4 млн рублей или на 18,7%. Транспортный налог составил 1,2 млрд рублей. Рост год к году составил 56,8 млн рублей или 5,1%.
Неналоговые доходы бюджета республики составили 8,2 млрд рублей. Что на 15,8% выше плановых показателей.
Вице-премьер отметила, что объем дотаций, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в республиканский составил 188,2 млрд рублей, что на 138,6 млрд рублей больше показателей 2021 года.
Ранее глава минфина РК Ирина Кивико заявила о снижении теневой занятости и значительном росте налоговых отчислений со стороны индивидуальных предпринимателей республики.
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