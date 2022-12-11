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Единый налоговый платеж: в чем польза для бизнеса - РИА Новости Крым, 11.12.2022
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Эксклюзивы
https://crimea.ria.ru/20221211/edinyy-nalogovyy-platezh-v-chem-polza-dlya-biznesa-1125791050.html
Единый налоговый платеж: в чем польза для бизнеса
Единый налоговый платеж: в чем польза для бизнеса - РИА Новости Крым, 11.12.2022
Единый налоговый платеж: в чем польза для бизнеса
С 1 января 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) упрощает процедуру исчисления и уплаты налогов для бизнеса. Вводится так называемый единый налоговый... РИА Новости Крым, 11.12.2022
2022-12-11T03:48
2022-12-11T03:48
эксклюзивы
федеральная налоговая служба (фнс)
крым
экономика
крымский бизнес
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С 1 января 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) упрощает процедуру исчисления и уплаты налогов для бизнеса. Вводится так называемый единый налоговый платеж.Чем отличается новый порядок, как адаптировать под него бухгалтерскую систему, сформировать извещение и когда перечислять средства в бюджет – далее в материале.Единый налоговый платеж – революционное улучшение со стороны работы сервиса ФНС, уверена глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. В первую очередь, благодаря сокращению документов и бухгалтерских операций.Две даты – один платежПри этом бухгалтерам предприятий важно запомнить две даты: 25 число – подача декларации или уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам, и 28 число – срок их уплаты.В крымском отделении ФНС порекомендовали перечислять налоги через личный кабинет на портале nalog.gov.ru или же в бухгалтерской системе предприятия. При этом в сервисе "Уплата налогов и пошлин" нужно будет указать ИНН/КПП плательщика и сумму платежа, а учетной бухгалтерской системе – только сумму платежа."К 28 числу на едином налоговом счете предприятия должна быть необходимая сумма. Расщепление по статьям произойдет автоматически", – уточнила эксперт в области бухучета Алла Решина.Еще одним важным изменением, которое дает ЕНП бизнесу, эксперты назвали раскрытие данных по всем видам налогов в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если предприятие работает через бухгалтерскую систему, то необходимо установить обновление. После этого информация по видам налогов будет "подтягиваться" в автоматическом режиме, формируя единое сальдо.То есть все начисления, пени, штрафы и прочее станут видны в личном кабинете. Также с 10 до одного дня сокращается период возврата ошибочно перечисленных средств. Если же на счете недостаточно денег, то для снятия блокировки установлен также один день. Эти нововведения должны существенно ускорить бизнес-процессы.Тонкости НДФЛНовый режим существенно упрощает исчисление и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С 1 января 2023 года он должен быть исчислен с 23 числа прошлого по 22 число текущего. Формируется один платеж, уведомление по которому подается 25 числа, а средства перечисляются до 28.Исключение составит период с 23 по 31 декабря текущего года. Платеж по НДФЛ, который был исчислен в этот период, должен быть уплачен не позднее 28 декабря 2022 года.Эксперты сошлись во мнении, что единый налоговый платеж положительно отразится на налоговой дисциплине плательщиков, существенно снизит число технических ошибок с неверным указанием кодов и реквизитов. Кроме того, сокращение до одного дня снятия блокировки со счета предприятия они назвали шагом навстречу бизнесу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минфине Крыма раскрыли причину сжатия серого сегмента бизнеса в КрымуВ Минфине Крыма сообщили в росте собственных доходов республикиОсобенности налоговой кампании-2022 в Крыму: кто и сколько заплатит
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная налоговая служба (фнс), крым, экономика, крымский бизнес, авторы
Единый налоговый платеж: в чем польза для бизнеса

Две даты – один платеж: эксперты о преимуществах единого налогового платежа для бизнеса

03:48 11.12.2022
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. С 1 января 2023 года Федеральная налоговая служба (ФНС) упрощает процедуру исчисления и уплаты налогов для бизнеса. Вводится так называемый единый налоговый платеж.
Чем отличается новый порядок, как адаптировать под него бухгалтерскую систему, сформировать извещение и когда перечислять средства в бюджет – далее в материале.
Единый налоговый платеж – революционное улучшение со стороны работы сервиса ФНС, уверена глава комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова. В первую очередь, благодаря сокращению документов и бухгалтерских операций.
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Две даты – один платеж

"На данный момент существуют обязательные платежи по налогам и акцизам, которые необходимо проводить 15, 20, 22, 25, 28, 30 и 31 числа каждого месяца. С начала года вместо перечисленных вводится всего один платеж", – пояснила Виноградова.
При этом бухгалтерам предприятий важно запомнить две даты: 25 число – подача декларации или уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам, и 28 число – срок их уплаты.
В крымском отделении ФНС порекомендовали перечислять налоги через личный кабинет на портале nalog.gov.ru или же в бухгалтерской системе предприятия. При этом в сервисе "Уплата налогов и пошлин" нужно будет указать ИНН/КПП плательщика и сумму платежа, а учетной бухгалтерской системе – только сумму платежа.
"К 28 числу на едином налоговом счете предприятия должна быть необходимая сумма. Расщепление по статьям произойдет автоматически", – уточнила эксперт в области бухучета Алла Решина.
Еще одним важным изменением, которое дает ЕНП бизнесу, эксперты назвали раскрытие данных по всем видам налогов в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Если предприятие работает через бухгалтерскую систему, то необходимо установить обновление. После этого информация по видам налогов будет "подтягиваться" в автоматическом режиме, формируя единое сальдо.
То есть все начисления, пени, штрафы и прочее станут видны в личном кабинете. Также с 10 до одного дня сокращается период возврата ошибочно перечисленных средств. Если же на счете недостаточно денег, то для снятия блокировки установлен также один день. Эти нововведения должны существенно ускорить бизнес-процессы.
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Тонкости НДФЛ

Новый режим существенно упрощает исчисление и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ). С 1 января 2023 года он должен быть исчислен с 23 числа прошлого по 22 число текущего. Формируется один платеж, уведомление по которому подается 25 числа, а средства перечисляются до 28.
Исключение составит период с 23 по 31 декабря текущего года. Платеж по НДФЛ, который был исчислен в этот период, должен быть уплачен не позднее 28 декабря 2022 года.
Эксперты сошлись во мнении, что единый налоговый платеж положительно отразится на налоговой дисциплине плательщиков, существенно снизит число технических ошибок с неверным указанием кодов и реквизитов. Кроме того, сокращение до одного дня снятия блокировки со счета предприятия они назвали шагом навстречу бизнесу.
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