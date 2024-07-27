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Киевский режим убивает русских детей осознанно – Аксенов
Киевский режим убивает русских детей осознанно – Аксенов - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Киевский режим убивает русских детей осознанно – Аксенов
Киевский режим убивает русских детей намеренно и сознательно, чтобы принести как можно больше горя и страданий в русские города и семьи. Но рано или поздно... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T09:44
2024-07-27T09:44
2024-07-27T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим убивает русских детей намеренно и сознательно, чтобы принести как можно больше горя и страданий в русские города и семьи. Но рано или поздно преступники ответят за свои злодеяния по закону и перед Богом. Об этом в День памяти детей – жертв войны в Донбассе написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.Смерть детей – это самое страшное, что есть в мире, и нет чего-то более подлого и омерзительного, чем убийство детей, считает Аксенов.По его словам, Аллея ангелов в Донецке является вечным напоминанием миру о страшной трагедии и страшных злодеяниях пособников Киева. Ответственность за эти преступления лежит на всех, кто отдает и исполняет преступные приказы, кто снабжает оружием убийц и подонков, кто покрывает и оправдывает их действия."И они (пособники киевского режима – ред.) обязательно ответят. По всей строгости земных и небесных законов", - резюмировал он.Ранее Сергей Аксенов заявил, что в гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих киевский режим.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей – политологДесятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеЗапад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД
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новости, донецкая народная республика (днр), память, утраты, общество, новые регионы россии, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), сергей аксенов, новости крыма
Киевский режим убивает русских детей осознанно – Аксенов
За убийство русских детей пособники киевского режима ответят по всей строгости - Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Киевский режим убивает русских детей намеренно и сознательно, чтобы принести как можно больше горя и страданий в русские города и семьи. Но рано или поздно преступники ответят за свои злодеяния по закону и перед Богом. Об этом в День памяти детей – жертв войны в Донбассе написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
"Киевский режим убивает детей сознательно и намеренно. Бьет прицельно, стараясь, чтобы невинных жертв было как можно больше. Чтобы принести как можно больше боли и горя в русские города и русские семьи. Бьет, зная, что этих смертей не заметят лживые правозащитники, а западные хозяева похвалят, потреплют по плечу и дадут еще денег и оружия", - написал он.
Смерть детей – это самое страшное, что есть в мире, и нет чего-то более подлого и омерзительного, чем убийство детей, считает Аксенов.
По его словам, Аллея ангелов в Донецке является вечным напоминанием миру о страшной трагедии и страшных злодеяниях пособников Киева. Ответственность за эти преступления лежит на всех, кто отдает и исполняет преступные приказы, кто снабжает оружием убийц и подонков, кто покрывает и оправдывает их действия.
"И они (пособники киевского режима – ред.) обязательно ответят. По всей строгости земных и небесных законов", - резюмировал он.
Ранее Сергей Аксенов заявил
, что в гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих киевский режим.
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