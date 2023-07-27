https://crimea.ria.ru/20230727/aksenov-naval-vinovnykh-v-gibeli-detey-na-ukraine-1130322782.html

Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине

Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине

В гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T08:37

2023-07-27T08:37

2023-07-27T09:26

сергей аксенов

украина

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих киевский режим. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Соучастниками преступников является так называемый "цивилизованный мир" с его лживыми "правозащитниками", которые "не видят" страшной трагедии, злодеяний и невыносимого горя, о котором напоминает, в частности, Аллея ангелов в Донецке, добавил Аксенов.Он подчеркнул, что все причастные к преступлениям Киева – ошалевшие от крови убийцы, утратившие совесть и "давно переставшие быть людьми", и в том, что они "ответят за свои преступления – нет никаких сомнений.""Смерть детей не прощается никому и нигде – ни на земле, ни на небе. И пусть каждому воздастся по делам. Царствие Небесное маленьким мученикам!"Читайте также на РИА Новости Крым:Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД

украина

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), общество