https://crimea.ria.ru/20230727/aksenov-naval-vinovnykh-v-gibeli-detey-na-ukraine-1130322782.html
Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине
Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине
В гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T08:37
2023-07-27T08:37
2023-07-27T09:26
сергей аксенов
украина
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих киевский режим. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Соучастниками преступников является так называемый "цивилизованный мир" с его лживыми "правозащитниками", которые "не видят" страшной трагедии, злодеяний и невыносимого горя, о котором напоминает, в частности, Аллея ангелов в Донецке, добавил Аксенов.Он подчеркнул, что все причастные к преступлениям Киева – ошалевшие от крови убийцы, утратившие совесть и "давно переставшие быть людьми", и в том, что они "ответят за свои преступления – нет никаких сомнений.""Смерть детей не прощается никому и нигде – ни на земле, ни на небе. И пусть каждому воздастся по делам. Царствие Небесное маленьким мученикам!"Читайте также на РИА Новости Крым:Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка Пятеро детей погибли в Херсонской области от обстрелов ВСУ – власти Запад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), общество
Аксенов назвал виновных в гибели детей на Украине
Аксенов обвинил в гибели детей на Украине поддерживающих Киев президентов Запада
08:37 27.07.2023 (обновлено: 09:26 27.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих киевский режим. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"27 июля – День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Но сегодня мы вспоминаем обо всех детях, ставших жертвами украинских террористов. Их кровь на руках и совести всех тех, кто отдавал и исполнял преступные приказы, кто продолжает делать это и сегодня: от солдат и офицеров ВСУ до президентов Украины и их западных хозяев", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Соучастниками преступников является так называемый "цивилизованный мир" с его лживыми "правозащитниками", которые "не видят" страшной трагедии, злодеяний и невыносимого горя, о котором напоминает, в частности, Аллея ангелов в Донецке, добавил Аксенов.
Он подчеркнул, что все причастные к преступлениям Киева – ошалевшие от крови убийцы, утратившие совесть и "давно переставшие быть людьми", и в том, что они "ответят за свои преступления – нет никаких сомнений."
"Смерть детей не прощается никому и нигде – ни на земле, ни на небе. И пусть каждому воздастся по делам. Царствие Небесное маленьким мученикам!"
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