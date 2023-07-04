Рейтинг@Mail.ru
Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230704/mirnye-zhiteli-pogibli-pri-ocherednom-obstrele-donetska-1129813173.html
Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
При очередном обстреле украинскими боевиками районов Донецка погибли два человека, число жертв уточняется. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T18:57
2023-07-04T18:57
донецк
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
донецкая народная республика (днр)
памятники героям сво в крыму
алексей кулемзин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. При очередном обстреле украинскими боевиками районов Донецка погибли два человека, число жертв уточняется. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Также, по его информацмм, ранения получили девочка 2018 года рождения и еще одна женщина. Количество погибших и количество пострадавших уточняется, добавил мэр.Ранее днем Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка и пгт Александровка были ранены две женщины, 1959 и 1997 г. р. Также пострадал частный дом, ЛЭП и газопровод на проспекте Центральном в Донецке.Накануне глава Донецка рассказал о жертвах в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Еленовка – снаряд попал в пассажирский автобус. Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
донецк
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_443:110:2492:1647_1920x0_80_0_0_5c585586d1e034a6390a369d4cdacfd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецк, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, донецкая народная республика (днр), памятники героям сво в крыму, алексей кулемзин, новости
Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка

Кулемзин: при обстреле ВСУ Донецка погибли два человека – число жертв уточняется

18:57 04.07.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. При очередном обстреле украинскими боевиками районов Донецка погибли два человека, число жертв уточняется. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

"В результате варварского обстрела со стороны украинских карателей многострадального Петровского района по предварительной информации погибли двое мирных граждан – мужчина и женщина", – сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.

Также, по его информацмм, ранения получили девочка 2018 года рождения и еще одна женщина. Количество погибших и количество пострадавших уточняется, добавил мэр.
Ранее днем Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка и пгт Александровка были ранены две женщины, 1959 и 1997 г. р. Также пострадал частный дом, ЛЭП и газопровод на проспекте Центральном в Донецке.
Накануне глава Донецка рассказал о жертвах в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Еленовка – снаряд попал в пассажирский автобус.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший
Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
ДонецкОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияДонецкая Народная Республика (ДНР)Памятники героям СВО в КрымуАлексей КулемзинНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:59Ядерная провокация и войска НАТО на Украине: эксперт оценил вероятность
20:31В Госдуме хотят сделать кредитные каникулы постоянной мерой поддержки
20:02Конфискованную в регионах технику необходимо передавать армии - Медведев
19:40Крым будет добиваться взыскания с Киева убытков от энергоблокады
19:26"День Д": есть ли шансы у десантной операции ВСУ на левом берегу Днепра
18:57Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
18:26Путин оценил возможность отправлять туристов в Крым через новые регионы
18:04Реально ли "вылечить от нацизма" население Украины – эксперты
17:38Изменились правила приема абитуриентов в вузы
17:01Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом
16:42Иллюзий не осталось: МИД РФ заявил о нежелании продлевать зерновую сделку
16:19Обстановка на Крымском мосту: актуальные данные Минтранса РФ
15:53Керченскую паромную переправу могут усилить двумя десантными кораблями
15:51Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
15:40Путин провел совещании с правительством РФ. Видео
15:29ВСУ потеряли еще три самолета и вертолет
15:19Выросла очередь на Керченскую переправу в Крым
15:06Поджог из мести: в Симферополе задержан поджигатель авто
14:53ВСУ несут колоссальные потери в результате неудачных атак
14:15"Делаем все необходимое": как работает Запорожская АЭС на резервной линии
Лента новостейМолния