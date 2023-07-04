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Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
При очередном обстреле украинскими боевиками районов Донецка погибли два человека, число жертв уточняется. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T18:57
2023-07-04T18:57
2023-07-04T18:57
донецк
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
донецкая народная республика (днр)
памятники героям сво в крыму
алексей кулемзин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. При очередном обстреле украинскими боевиками районов Донецка погибли два человека, число жертв уточняется. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.Также, по его информацмм, ранения получили девочка 2018 года рождения и еще одна женщина. Количество погибших и количество пострадавших уточняется, добавил мэр.Ранее днем Кулемзин сообщал, что в результате обстрела Петровского района Донецка и пгт Александровка были ранены две женщины, 1959 и 1997 г. р. Также пострадал частный дом, ЛЭП и газопровод на проспекте Центральном в Донецке.Накануне глава Донецка рассказал о жертвах в результате обстрела со стороны ВСУ поселка Еленовка – снаряд попал в пассажирский автобус. Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший Прямое попадание в дом: боевики ВСУ обстреляли село под Белгородом Двое убитых и раненые дети: ВСУ обстреляли Донецк
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Мирные жители погибли при очередном обстреле Донецка
Кулемзин: при обстреле ВСУ Донецка погибли два человека – число жертв уточняется