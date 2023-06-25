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Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший
Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший - РИА Новости Крым, 25.06.2023
Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший
Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T18:22
2023-06-25T18:31
донецк
донецкая народная республика (днр)
алексей кулемзин
происшествия
обстрелы всу
события в донбассе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его данным, один из ударов пришелся по Киевскому району - в зоне поражения оказался бизнес-центр.Он уточнил, что погибшим оказался парень 2005 года рождения.Глава города также отметил, что в результате "прилета" в Киевском районе фиксируется задымление возле одного из торговых центров. По его данным, в результате ранена пенсионерка. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что обстрел мирного района Донецка украинские боевики вели из РСЗО.Кроме того, удары в воскресенье пришлись и по Куйбышевскому, Кировскому, Никитовскому, Червоногвардейскому районам Донецка. ВСУ бьют из минометов и 155-мм и 152-мм артиллерии. Утром по Горловке было выпущено 15 ракет из РСЗО.На прошлой неделе в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Боевики вели огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой из реактивных систем залпового огня "Град". По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской областиДонецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе детиПогиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе
донецк
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Последствия украинского удара по центру Донецка
Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости.
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донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, происшествия, обстрелы всу, события в донбассе, новости, видео
Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
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Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший

ВСУ бьют по торговому и бизнес центру в Донецке из РСЗО: есть погибшие и раненые

18:22 25.06.2023 (обновлено: 18:31 25.06.2023)
 
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея КулемзинаПоследствия прилета украинских снарядов по Киевскому району Донецка
Последствия прилета украинских снарядов по Киевскому району Донецка
© Telegram-канал мэра Донецка Алексея Кулемзина
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По его данным, один из ударов пришелся по Киевскому району - в зоне поражения оказался бизнес-центр.
"По предварительной информации, в результате обстрела Киевского района возле БЦ "Акула" погиб человек, есть раненые. Подробности уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что погибшим оказался парень 2005 года рождения.
Глава города также отметил, что в результате "прилета" в Киевском районе фиксируется задымление возле одного из торговых центров. По его данным, в результате ранена пенсионерка.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что обстрел мирного района Донецка украинские боевики вели из РСЗО.
Кроме того, удары в воскресенье пришлись и по Куйбышевскому, Кировскому, Никитовскому, Червоногвардейскому районам Донецка. ВСУ бьют из минометов и 155-мм и 152-мм артиллерии. Утром по Горловке было выпущено 15 ракет из РСЗО.
На прошлой неделе в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Боевики вели огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой из реактивных систем залпового огня "Град". По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
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ДонецкДонецкая Народная Республика (ДНР)Алексей КулемзинПроисшествияОбстрелы ВСУСобытия в ДонбассеНовости
 
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