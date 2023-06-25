https://crimea.ria.ru/20230625/boeviki-udarili-po-biznes-tsentru-v-donetske-iz-rszo-est-pogibshiy-1129616811.html

Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший

Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший - РИА Новости Крым, 25.06.2023

Боевики ударили по бизнес-центру в Донецке из РСЗО: есть погибший

Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T18:22

2023-06-25T18:22

2023-06-25T18:31

донецк

донецкая народная республика (днр)

алексей кулемзин

происшествия

обстрелы всу

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Один человек погиб при очередном обстреле Донецка со стороны украинских боевиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его данным, один из ударов пришелся по Киевскому району - в зоне поражения оказался бизнес-центр.Он уточнил, что погибшим оказался парень 2005 года рождения.Глава города также отметил, что в результате "прилета" в Киевском районе фиксируется задымление возле одного из торговых центров. По его данным, в результате ранена пенсионерка. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отметили, что обстрел мирного района Донецка украинские боевики вели из РСЗО.Кроме того, удары в воскресенье пришлись и по Куйбышевскому, Кировскому, Никитовскому, Червоногвардейскому районам Донецка. ВСУ бьют из минометов и 155-мм и 152-мм артиллерии. Утром по Горловке было выпущено 15 ракет из РСЗО.На прошлой неделе в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ погибли пять человек, ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Боевики вели огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой из реактивных систем залпового огня "Град". По данным врио главы ДНР Дениса Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:75 прилетов за сутки: ВСУ продолжают террор Херсонской областиДонецк под огнем ВСУ - есть погибшие и раненые, в том числе детиПогиб ребенок и ранены около 20 человек – ВСУ нанесли удар по Волновахе

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Последствия украинского удара по центру Донецка Украинские войска в воскресенье нанесли удар по центру Донецка. На видео - последствия удара из РСЗО по Киевскому району города. Видео корреспондента РИА Новости. 2023-06-25T18:22 true PT0M45S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецк, донецкая народная республика (днр), алексей кулемзин, происшествия, обстрелы всу, события в донбассе, новости, видео