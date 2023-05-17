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В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2023
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В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ
В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2023
В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ
Число погибших от ударов украинских боевиков в Донецке выросло до пяти человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости Крым, 17.05.2023
2023-05-17T20:37
2023-05-17T20:20
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донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Число погибших от ударов украинских боевиков в Донецке выросло до пяти человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В среду днем сообщалось об одном погибшем и четверых раненых. По данным врио главы региона, ВСУ с утра открыли огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой. Украинские боевики вели обстрел из реактивных систем залпового огня "Град".Отмечается, что раненые жители доставлены в больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.По данным Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщалось, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Луганску. В пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, как позже стало известно - Storm Shadow англо-французского производства. Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам". Ранения получили шестеро детей. 13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Донецку – есть жертвыСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"
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донецк, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, денис пушилин, новые регионы россии, происшествия, общество, новости
В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ

Пушилин: в Донецке при ударе ВСУ погибли пять человек и ранены 23 жителя

20:37 17.05.2023
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Ясиноватой в ДНР
Последствия обстрела Ясиноватой в ДНР - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Число погибших от ударов украинских боевиков в Донецке выросло до пяти человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В среду днем сообщалось об одном погибшем и четверых раненых. По данным врио главы региона, ВСУ с утра открыли огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой. Украинские боевики вели обстрел из реактивных систем залпового огня "Град".
"Увеличилось количество погибших и раненых в течение дня — на данный момент в результате обстрелов со стороны ВФУ погибло пять человек. Приношу соболезнования близким погибших. 23 человека получили ранения, среди них 13-летний подросток", - написал он в своем Telegram.
Отмечается, что раненые жители доставлены в больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
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По данным Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщалось, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Луганску. В пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, как позже стало известно - Storm Shadow англо-французского производства. Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам". Ранения получили шестеро детей. 13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан.
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