https://crimea.ria.ru/20230517/v-donetske-vyroslo-chislo-zhertv-obstrela-vsu-1128787958.html

В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ

В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2023

В Донецке выросло число жертв обстрела ВСУ

Число погибших от ударов украинских боевиков в Донецке выросло до пяти человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил врио главы Донецкой... РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T20:37

2023-05-17T20:37

2023-05-17T20:20

донецк

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

денис пушилин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Число погибших от ударов украинских боевиков в Донецке выросло до пяти человек. Ранены 23 жителя, в том числе ребенок. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В среду днем сообщалось об одном погибшем и четверых раненых. По данным врио главы региона, ВСУ с утра открыли огонь по Петровскому району Донецка и Ясиноватой. Украинские боевики вели обстрел из реактивных систем залпового огня "Град".Отмечается, что раненые жители доставлены в больницы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.По данным Пушилина, ударами повреждены 25 жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщалось, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Луганску. В пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, как позже стало известно - Storm Shadow англо-французского производства. Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам". Ранения получили шестеро детей. 13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар ВСУ по Донецку – есть жертвыСтрелял по жилым домам для устрашения: в ЛНР осужден боевик ВСУОторвало стопу: житель Белгородской области наступил на мину "Лепесток"

https://crimea.ria.ru/20230517/gruppovoy-raketnyy-udar-nanesen-po-skladu-boepripasov-vsu-v-nikolaeve-1128774874.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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