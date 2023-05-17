https://crimea.ria.ru/20230517/udar-vsu-po-donetsku--est-zhertvy-1128772016.html

Удар ВСУ по Донецку – есть жертвы

Удар ВСУ по Донецку – есть жертвы - РИА Новости Крым, 17.05.2023

Удар ВСУ по Донецку – есть жертвы

Один человек погиб и четверо получили ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, еще пять жителей пострадали в результате удара по Ясиноватой. Об этом РИА Новости Крым, 17.05.2023

2023-05-17T12:30

2023-05-17T12:30

2023-05-17T12:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Один человек погиб и четверо получили ранения при обстреле ВСУ Петровского района Донецка, еще пять жителей пострадали в результате удара по Ясиноватой. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Ясиноватую ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град"."В Ясиноватой по городским кварталам противник применил реактивную артиллерию РСЗО "Град". На данный момент известно о пяти пострадавших среди мирного населения", - проинформировал глава ДНР.Раненые доставлены в медицинские учреждения, им оказывается вся необходимая помощь. Пушилин добавил, что в результате обстрелов повреждены пять жилых домов и несколько объектов инфраструктуры.Как сообщалось, на прошлой неделе ВСУ нанесли удар по Луганску. В пятницу украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, как позже стало известно - Storm Shadow англо-французского производства. Разрушены и повреждены оказались административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам". Ранения получили шесть детей. 13 мая еще один взрыв прогремел на окраине Луганска в поселке Юбилейный. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей и линия электропередачи. Пострадали двое мирных граждан.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетамиАтаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыВ Донецке после обстрела ВСУ без света остались 92 тысячи человек

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донецкая народная республика (днр)

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