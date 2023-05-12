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ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами
ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами - РИА Новости Крым, 12.05.2023
ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами
ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T21:58
2023-05-12T21:58
луганская народная республика (лнр)
луганск
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
обстрелы всу
украина
новые регионы россии
леонид пасечник
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается, что в 18.30 украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.По информации экс-посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, на территории предприятия "Поли-пак" произошло возгорание, густой дым виден из многих районов города."Удар нанесен по пустующим цехам и админзданию предприятия", - написал он в своем Telegram-канале и разместил видео с места происшествия.По его словам, завод находится в нескольких километрах от центра и основных административных зданий, на территории промзоны. Вокруг него расположен частный сектор.В регионе сегодня отмечают День республики.Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан. В ночь с 11 на 12 мая обстрелам украинской стороны подверглись шесть населенных пунктов в Херсонской области. Противник выпустил по мирным объектам 30 снарядов. 11 мая массированному обстрелу подвергся город Горловка, где погиб один мирный житель и восемь получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУУкраинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероЕсть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, обстрелы всу, украина, новые регионы россии, леонид пасечник, родион мирошник
ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами

ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами по промышленным предприятиям в Луганске

21:58 12.05.2023
 
© Представительство ЛНР в СЦКК ВСУ обстреляли Луганск ракетам
ВСУ обстреляли Луганск ракетам
© Представительство ЛНР в СЦКК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Сообщается, что в 18.30 украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.
По информации экс-посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, на территории предприятия "Поли-пак" произошло возгорание, густой дым виден из многих районов города.
"Удар нанесен по пустующим цехам и админзданию предприятия", - написал он в своем Telegram-канале и разместил видео с места происшествия.
По его словам, завод находится в нескольких километрах от центра и основных административных зданий, на территории промзоны. Вокруг него расположен частный сектор.
В регионе сегодня отмечают День республики.
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан.
"На месте работают пожарные и все оперативные службы. Обстоятельства происшествия и информация по пострадавшим уточняется. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие", - написал Пасечник в Telegram.
В ночь с 11 на 12 мая обстрелам украинской стороны подверглись шесть населенных пунктов в Херсонской области. Противник выпустил по мирным объектам 30 снарядов. 11 мая массированному обстрелу подвергся город Горловка, где погиб один мирный житель и восемь получили ранения разной степени тяжести.
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