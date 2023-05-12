https://crimea.ria.ru/20230512/vsu-obstrelyali-lugansk-krylatymi-raketami-1128700041.html

ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами

ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами - РИА Новости Крым, 12.05.2023

ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами

ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T21:58

2023-05-12T21:58

2023-05-12T21:58

луганская народная республика (лнр)

луганск

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Сообщается, что в 18.30 украинские войска выпустили по городу две крылатые ракеты, предположительно оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром". Разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий "Поли-пак" и "Милам", а также повреждено остекление шести жилых домов.По информации экс-посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, на территории предприятия "Поли-пак" произошло возгорание, густой дым виден из многих районов города."Удар нанесен по пустующим цехам и админзданию предприятия", - написал он в своем Telegram-канале и разместил видео с места происшествия.По его словам, завод находится в нескольких километрах от центра и основных административных зданий, на территории промзоны. Вокруг него расположен частный сектор.В регионе сегодня отмечают День республики.Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстрел города в праздник – очередная попытка киевского террористического режима запугать мирных граждан. В ночь с 11 на 12 мая обстрелам украинской стороны подверглись шесть населенных пунктов в Херсонской области. Противник выпустил по мирным объектам 30 снарядов. 11 мая массированному обстрелу подвергся город Горловка, где погиб один мирный житель и восемь получили ранения разной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда ветер высушит почву: Пригожин о начале контрнаступления ВСУУкраинские боевики обстреляли из HIMARS больницу в ЛНР – ранены шестероЕсть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО

луганская народная республика (лнр)

луганск

украина

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), луганск, происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво, обстрелы всу, украина, новые регионы россии, леонид пасечник, родион мирошник