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Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 13.08.2022
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Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 13.08.2022
Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
ВСУ с утра субботы не прекращают ракетный и артиллерийский обстрел Донецка и области. Удары унесли жизнь мирных жителей, есть пострадавшие и от разрыва... РИА Новости Крым, 13.08.2022
2022-08-13T15:31
2022-08-13T15:31
ситуация в донбассе: новости и комментарии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. ВСУ с утра субботы не прекращают ракетный и артиллерийский обстрел Донецка и области. Удары унесли жизнь мирных жителей, есть пострадавшие и от разрыва противопехотных мин "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе теробороны ДНР.Ракетные удары ВСУ наносят по жилым кварталам города с применением РСЗО БМ-21 "Град" и с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм.Так, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мужчина, ранение получила женщина. Еще одна мирная гражданка получила травмы, наступив на мину "Лепесток".Отмечается, что в субботу запрещенные мины "Лепесток" были сброшены украинскими боевиками в Горловском поселке Зайцево.Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ &gt;&gt;Сообщается также о ранениях мирных граждан в результате обстрелов населенных пунктов в Донецкой области – Горловки и Макеевки, а также села Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По предварительным данным ранены пять человек, из них четверо – в результате атаки на оптовый рынок в Горловке.За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя, 11 человек были ранены.Ранее 13 августа в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населенного пункта Пески в ДНР.
https://crimea.ria.ru/20220813/chetyre-cheloveka-raneny-posle-udara-vsu-po-rynku-v-gorlovke-1124152942.html
https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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60
ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия
Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО

Штаб теробороны ДНР: ВСУ не прекращает обстрел Донецка и области из ракет калибра НАТО

15:31 13.08.2022
 
© Telegram Штаба теробороны ДНРПоследствия атаки ВСУ на Донецк
Последствия атаки ВСУ на Донецк
© Telegram Штаба теробороны ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. ВСУ с утра субботы не прекращают ракетный и артиллерийский обстрел Донецка и области. Удары унесли жизнь мирных жителей, есть пострадавшие и от разрыва противопехотных мин "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе теробороны ДНР.
Ракетные удары ВСУ наносят по жилым кварталам города с применением РСЗО БМ-21 "Град" и с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм.
Последствия обстрелов населенных пунктов в Донбассе украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
10:00
Четыре человека ранены после удара ВСУ по рынку в Горловке
Так, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мужчина, ранение получила женщина. Еще одна мирная гражданка получила травмы, наступив на мину "Лепесток".
Отмечается, что в субботу запрещенные мины "Лепесток" были сброшены украинскими боевиками в Горловском поселке Зайцево.
Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ >>
Сообщается также о ранениях мирных граждан в результате обстрелов населенных пунктов в Донецкой области – Горловки и Макеевки, а также села Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По предварительным данным ранены пять человек, из них четверо – в результате атаки на оптовый рынок в Горловке.
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
13:39
Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР
За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя, 11 человек были ранены.
Ранее 13 августа в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населенного пункта Пески в ДНР.
 
Ситуация в Донбассе: новости и комментарииДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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15:31Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО
15:02В Запорожской области автовладельцам начали выдавать российские права
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13:39Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР
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12:51В России растет число госпитализаций с COVID-19
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