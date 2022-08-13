https://crimea.ria.ru/20220813/est-pogibshie-i-ranenye-vsu-byut-po-donetsku-gradami-i-raketami-nato-1124155613.html

Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО

Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Есть погибшие и раненые: ВСУ бьют по Донецку "Градами" и ракетами НАТО

ВСУ с утра субботы не прекращают ракетный и артиллерийский обстрел Донецка и области. Удары унесли жизнь мирных жителей, есть пострадавшие и от разрыва... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T15:31

2022-08-13T15:31

2022-08-13T15:31

ситуация в донбассе: новости и комментарии

донецкая народная республика (днр)

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. ВСУ с утра субботы не прекращают ракетный и артиллерийский обстрел Донецка и области. Удары унесли жизнь мирных жителей, есть пострадавшие и от разрыва противопехотных мин "Лепесток". Об этом сообщили в Штабе теробороны ДНР.Ракетные удары ВСУ наносят по жилым кварталам города с применением РСЗО БМ-21 "Град" и с применением артиллерии НАТО калибром 155-мм.Так, в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мужчина, ранение получила женщина. Еще одна мирная гражданка получила травмы, наступив на мину "Лепесток".Отмечается, что в субботу запрещенные мины "Лепесток" были сброшены украинскими боевиками в Горловском поселке Зайцево.Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ >>Сообщается также о ранениях мирных граждан в результате обстрелов населенных пунктов в Донецкой области – Горловки и Макеевки, а также села Старомайорское в Великоновоселковском районе ДНР. По предварительным данным ранены пять человек, из них четверо – в результате атаки на оптовый рынок в Горловке.За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов ВСУ погибли три мирных жителя, 11 человек были ранены.Ранее 13 августа в Минобороны РФ сообщили о полном освобождении населенного пункта Пески в ДНР.

https://crimea.ria.ru/20220813/chetyre-cheloveka-raneny-posle-udara-vsu-po-rynku-v-gorlovke-1124152942.html

https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html

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ситуация в донбассе: новости и комментарии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия