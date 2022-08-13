https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ukrainskie-voennoplennye-otkazyvayutsya-ot-obmena-i-ostayutsya-v-rf-1124153952.html

Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ

Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Почему украинские военнопленные отказываются от обмена и остаются в РФ

Украинские морпехи, нацгвардейцы, а также военнослужащие подразделений десантно-штурмовых и сухопутных войск ВСУ, попавшие в плен в ходе специальной операции,... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T11:54

2022-08-13T11:54

2022-08-13T11:55

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893460_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_341b7932ae095f9cc42049469500d68a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Украинские морпехи, нацгвардейцы, а также военнослужащие подразделений десантно-штурмовых и сухопутных войск ВСУ, попавшие в плен в ходе специальной операции, заявили, что не намерены возвращаться на Украину и не хотят воевать, так как не поддерживают свою власть и командование, а боевиков нацбатальонов считают "нелюдями". Соответствующие заявления офицеров и рядовых опубликовало Минобороны РФ.На камеру были сняты заявления офицера срочной службы ВСУ, военнослужащего 25-й отдельной десантно-штурмовой бригады Виталия Деревянкина, старшего сержанта ВСУ Никиты Царевича, старшего солдата ВСУ Дмитрия Ламиноги и других. Все они сообщили, что не намерены возвращаться на Украину, исполнять преступные приказы и воевать против своих."Воевать против своих же братьев не хочется, нет больше желания", – рассказал матрос ВСУ Богдан Малыш."Нет, я не хочу на Украину возвращаться. ... Люди забыли, против кого воевали их деды, отцы, бабушки, они не понимают против кого они наставляют оружие, и я им советую, чтобы они наставили его в противоположную вообще сторону", – сказал украинский офицер Деревянкин.По словам Дмитрия Ламиноги, он отказался от обмена, так как не хочет "воевать против России, против Донбасса, против украинского народа".Военнослужащий также поделился воспоминаниями о том, как вели себя в Мариуполе, где он был взят в плен ВС РФ, боевики батальона "Азов"*. "Это нелюди. Потому что так, как они относились к мирным жителям, так люди друг к другу не относятся – по-звериному. <...> сколько бы не уехало, все равно большая часть жителей осталась в Мариуполе. Прятались как могли", – рассказал военнослужащий.О том, что "добро на выход" из Мариуполя боевики "Азова"* не давали никому, рассказал и военнопленный Царевич.В сообщении МО РФ говорится, что все украинские военнопленные "добровольно сложили оружие".* Запрещенная в России террористическая организация

https://crimea.ria.ru/20220811/obstrel-sizo-v-elenovke-rassleduyut-po-state-terakt-1124132162.html

https://crimea.ria.ru/20220619/komandovanie-aydara-sdalos-v-plen-pod-severodonetskom---smi-1123582399.html

https://crimea.ria.ru/20220729/eks-polkovnik-sbu-sdalsya-v-plen-rossiyskim-silovikam-1123995054.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф