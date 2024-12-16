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Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241216/situatsiya-na-dorogakh-kryma-na-perevalakh-dezhurit-spetstekhnika-1142640491.html
Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника
Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника
Дорожные службы в Крыму ведут постоянный мониторинг опасных участков автомобильных дорог из-за непогоды. О ситуации на дорогах и перевалах РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T10:21
2024-12-16T10:21
ситуация на дорогах крыма
крым
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Дорожные службы в Крыму ведут постоянный мониторинг опасных участков автомобильных дорог из-за непогоды. О ситуации на дорогах и перевалах РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".По информации предприятия, на Ангарском перевале на данный момент температура воздуха -2 градуса, на "Шапке партизан" -1, без осадков."Покрытие местами влажное. Была проведена обработка опасных участков, в том числе 147-й км и по 165-й. На дежурстве техника остается. Происшествий не было", - уточнили в "Крымавтодоре".Аналогичная ситуация в районе Грушевского перевала, где на данный момент температура +1. Покрытие также влажное, без садков. На дежурстве находятся две единицы техники.По данным крымского гидрометцентра, в понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Скорость ветра местами будет достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…-5, днем +4…+9, в горах 0…+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельникНовая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделюЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима
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РИА Новости Крым
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5
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96
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крым, новости крыма, дороги крыма, крымавтодор, безопасность, погода в крыму, крымская погода
Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника

В Крыму спецтехника за сутки обработала 498 км дорог

10:21 16.12.2024
 
© РИА Новости КрымТрасса Симферополь -Алушта, подъем на перевал
Трасса Симферополь -Алушта, подъем на перевал - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Дорожные службы в Крыму ведут постоянный мониторинг опасных участков автомобильных дорог из-за непогоды. О ситуации на дорогах и перевалах РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".
"На дежурстве за минувшие сутки находились 33 единицы техники. Всего было обработано 498 км дорог. Проводился постоянный мониторинг опасных участков. При обнаружении скользкости была проведена превентивная обработка дорог", - сообщили в "Крымавтодоре".
По информации предприятия, на Ангарском перевале на данный момент температура воздуха -2 градуса, на "Шапке партизан" -1, без осадков.
"Покрытие местами влажное. Была проведена обработка опасных участков, в том числе 147-й км и по 165-й. На дежурстве техника остается. Происшествий не было", - уточнили в "Крымавтодоре".
Аналогичная ситуация в районе Грушевского перевала, где на данный момент температура +1. Покрытие также влажное, без садков. На дежурстве находятся две единицы техники.
По данным крымского гидрометцентра, в понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Скорость ветра местами будет достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…-5, днем +4…+9, в горах 0…+3.
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