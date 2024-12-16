https://crimea.ria.ru/20241216/situatsiya-na-dorogakh-kryma-na-perevalakh-dezhurit-spetstekhnika-1142640491.html

Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника

Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Ситуация на дорогах Крыма: на перевалах дежурит спецтехника

Дорожные службы в Крыму ведут постоянный мониторинг опасных участков автомобильных дорог из-за непогоды. О ситуации на дорогах и перевалах РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T10:21

2024-12-16T10:21

2024-12-16T10:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Дорожные службы в Крыму ведут постоянный мониторинг опасных участков автомобильных дорог из-за непогоды. О ситуации на дорогах и перевалах РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе "Крымавтодора".По информации предприятия, на Ангарском перевале на данный момент температура воздуха -2 градуса, на "Шапке партизан" -1, без осадков."Покрытие местами влажное. Была проведена обработка опасных участков, в том числе 147-й км и по 165-й. На дежурстве техника остается. Происшествий не было", - уточнили в "Крымавтодоре".Аналогичная ситуация в районе Грушевского перевала, где на данный момент температура +1. Покрытие также влажное, без садков. На дежурстве находятся две единицы техники.По данным крымского гидрометцентра, в понедельник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди. Скорость ветра местами будет достигать 22 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, в горах -3…-5, днем +4…+9, в горах 0…+3.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер и дождь: погода в Крыму в понедельникНовая порция ненастья и сюрпризы: прогноз погоды в Крыму на неделюЖдать ли снега в Крыму на Новый год и какой будет зима

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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