https://crimea.ria.ru/20220813/soyuznye-sily-polnostyu-osvobodili-poselok-peski-v-dnr-1124154712.html

Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР

Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР - РИА Новости Крым, 13.08.2022

Союзные силы полностью освободили поселок Пески в ДНР

Союзные силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике, в других населенных пунктах подавлены ракетные и... РИА Новости Крым, 13.08.2022

2022-08-13T13:39

2022-08-13T13:39

2022-08-13T13:41

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Союзные силы в ходе наступления полностью освободили населенный пункт Пески в Донецкой Народной Республике, в других населенных пунктах подавлены ракетные и артиллерийские взводы противника, уничтожены сотни националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.В ходе наступления в районе Артемовска в ДНР полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады. В результате ударов по пунктам управления 66-й механизированной бригады ВСУ и Правого сектора* в районе поселка Старые Терны уничтожено свыше 100 националистов, а в районе населенного пункта Переездное, где дислоцировалась 10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ, – еще 170 человек.Ранее в Минобороны РФ рассказали об отказе украинских военнопленных возвращаться на Украину.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.*Террористическая организация, запрещена в России

https://crimea.ria.ru/20220807/opolchentsy-dnr-dozachischayut-peski-ot-protivnika--pushilin-1124092244.html

https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ukrainskie-voennoplennye-otkazyvayutsya-ot-obmena-i-ostayutsya-v-rf-1124153952.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф