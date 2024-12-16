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Сколько туристов едут лечиться в Крым - РИА Новости Крым, 16.12.2024
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Сколько туристов едут лечиться в Крым
Сколько туристов едут лечиться в Крым - РИА Новости Крым, 16.12.2024
Сколько туристов едут лечиться в Крым
Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК... РИА Новости Крым, 16.12.2024
2024-12-16T06:01
2024-12-16T06:01
радио "спутник в крыму"
крым
сергей ганзий
отдых
отдых в крыму
оздоровление в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.Кроме того, по словам Ганзия, на полях выставки "MedTravelExpo – 2024", прошедшей в Москве в первую неделю декабря с участием делегации из Крыма, Минкурортов РК удалось договориться о нескольких проектах, которые в том числе помогут дальнейшему развитию медицинского туризма на полуострове."С коллегами мы проговорили, что в следующем году в Республике Крым состоится форум по пелоидетерапии (грязелечение – ред.). Плюс договорились, что расширим мероприятия, которые будут проходить в рамках выставки здравоохранения в Крыму, которая состоится в сентябре 2025 года. То есть запланировали огромное количество мероприятий", – сказал Ганзий.Министр также отметил, что будет увеличен объем медийной продукции, презентующей гостям Крым как здравницу."В скором времени появится проморолик, посвященный санаторно-курортному лечению в Республике Крым. И уже выпустили мы путеводитель по всем нашим здравницам – по регионам, где у нас и что лечится. Если это западное побережье, то это опорно-двигательный аппарат и нервная система, если это ЮБК, то это климатолечение. Представлен и восточный берег республики", – уточнил глава профильного министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг
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РИА Новости Крым
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крым, сергей ганзий, отдых, отдых в крыму, оздоровление в крыму, новости крыма
Сколько туристов едут лечиться в Крым

Более трети посещающих Крым туристов едут на лечение и оздоровление – минкурортов

06:01 16.12.2024
 
© Фото: pixabay.comЧемоданы багаж
Чемоданы багаж
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

"31% туристов, прибывающих в Республику Крым приходится именно на санаторно-курортное лечение и оздоровление", – заявил Ганзий.

По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.
"На наш взгляд, это одна из стратегических задач в сфере туризма, и работа в этом направлении активно ведется. Мы сейчас заканчиваем формирование стратегии развития туризма вообще в Республике Крым до 2036 года, и единый большой блок посвящен именно этому", – сказал министр.
Кроме того, по словам Ганзия, на полях выставки "MedTravelExpo – 2024", прошедшей в Москве в первую неделю декабря с участием делегации из Крыма, Минкурортов РК удалось договориться о нескольких проектах, которые в том числе помогут дальнейшему развитию медицинского туризма на полуострове.
"С коллегами мы проговорили, что в следующем году в Республике Крым состоится форум по пелоидетерапии (грязелечение – ред.). Плюс договорились, что расширим мероприятия, которые будут проходить в рамках выставки здравоохранения в Крыму, которая состоится в сентябре 2025 года. То есть запланировали огромное количество мероприятий", – сказал Ганзий.
Министр также отметил, что будет увеличен объем медийной продукции, презентующей гостям Крым как здравницу.
"В скором времени появится проморолик, посвященный санаторно-курортному лечению в Республике Крым. И уже выпустили мы путеводитель по всем нашим здравницам – по регионам, где у нас и что лечится. Если это западное побережье, то это опорно-двигательный аппарат и нервная система, если это ЮБК, то это климатолечение. Представлен и восточный берег республики", – уточнил глава профильного министерства.
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