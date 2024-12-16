https://crimea.ria.ru/20241216/skolko-turistov-edut-lechitsya-v-krym-1142525540.html

Сколько туристов едут лечиться в Крым

Сколько туристов едут лечиться в Крым - РИА Новости Крым, 16.12.2024

Сколько туристов едут лечиться в Крым

Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК... РИА Новости Крым, 16.12.2024

2024-12-16T06:01

2024-12-16T06:01

2024-12-16T06:01

радио "спутник в крыму"

крым

сергей ганзий

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Более трети туристов, прибывающих в Крым, едут сюда на лечение и оздоровление. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.По его словам, это лишний раз доказывает, что развитие медицинского туризма в Крыму является одной из стратегических задач республики.Кроме того, по словам Ганзия, на полях выставки "MedTravelExpo – 2024", прошедшей в Москве в первую неделю декабря с участием делегации из Крыма, Минкурортов РК удалось договориться о нескольких проектах, которые в том числе помогут дальнейшему развитию медицинского туризма на полуострове."С коллегами мы проговорили, что в следующем году в Республике Крым состоится форум по пелоидетерапии (грязелечение – ред.). Плюс договорились, что расширим мероприятия, которые будут проходить в рамках выставки здравоохранения в Крыму, которая состоится в сентябре 2025 года. То есть запланировали огромное количество мероприятий", – сказал Ганзий.Министр также отметил, что будет увеличен объем медийной продукции, презентующей гостям Крым как здравницу."В скором времени появится проморолик, посвященный санаторно-курортному лечению в Республике Крым. И уже выпустили мы путеводитель по всем нашим здравницам – по регионам, где у нас и что лечится. Если это западное побережье, то это опорно-двигательный аппарат и нервная система, если это ЮБК, то это климатолечение. Представлен и восточный берег республики", – уточнил глава профильного министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы Санатории Крыма лучшие в Южном федеральном округе – эксперт Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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