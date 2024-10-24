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Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы

Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы - РИА Новости Крым, 24.10.2024

Как Крыму вернуть статус всероссийской здравницы

Такого многообразия и сосредоточения лечебных природных ресурсов, как в Крыму, нет нигде не только в России, но и в мире. Его статус всероссийской здравницы... РИА Новости Крым, 24.10.2024

2024-10-24T11:52

2024-10-24T11:52

2024-10-24T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Такого многообразия и сосредоточения лечебных природных ресурсов, как в Крыму, нет нигде не только в России, но и в мире. Его статус всероссийской здравницы вернется, когда республика догонит тренды оздоровительного туризма в стране. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Он подчеркнул, что Крым был и остается уникальным местом для оздоровления.В одной только Евпатории более 20 минеральных источников – такой концентрации нет даже на знаменитых курортах Минеральных Вод в Краснодарском крае, заметил он.Однако на протяжении десятилетий после распада СССР Крым утрачивал статус здравницы большой страны, стал ассоциироваться преимущественно с морским курортом, что неправильно, добавил Буря.Возвращение утраченной славы всероссийской природной лечебницы – процесс необходимый, реальный, но непростой, поскольку Крым сегодня "сильно отстает от трендов оздоровительного туризма в целом по России", указал эксперт.В частности, каждому санаторию Крыма необходимо заниматься не просто продвижением себя, а популяризацией всего города-курорта, в котором предлагаются услуги туристу, то есть внедрять маркетинг территорий, подчеркнул Буря."Например, санатории по лечению псориаза, город-курорт Саки – известнейшее место в Крыму, и многие в России не знают, где он находится. Чем больше людей будут знать о самом курорте, тем больше мы будем тянуть туристический трафик", – отметил он.Также необходимо адаптировать методы лечения в санаториях Крыма к коротким срокам пребывания туристов, как это делается сейчас в континентальной России, добавил Буря.По словам Владислава Бури, Крым не отстает от других российских здравниц в части базового курса лечения в санаториях, но остро стоит потребность внедрения новых методик спа-технологий."Когда санаторий имеет серьезный спа-центр, он очень сильно выделяется в конкурентной среде. Это направление надо развивать и к вопросу подходить системно: слушать и санатории, и экспертное сообщество. Нужен внешний опыт, чтобы все организовать эффективно", – считает эксперт.В сентябре в Ялте под эгидой республиканского минкурортов прошли стратегические сессии по теме развития санаторно-курортной отрасли в Крыму, а на днях в Евпатории состоялся круглый стол, на котором поднималась тема возвращения Крыму статуса всероссийской здравницы. По мнению Бури, подобных мероприятий в республике должно быть больше."Мы обсуждали вопрос продолжения фундаментальных исследований наших природных лечебных факторов и их соединение с новыми методами аппаратной терапии. Потенциал огромный. Нам есть куда двигаться и что внедрять", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько стоит лечение в крымских санаториях: обзор цен и услуг Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета В Крыму местные туристы должны иметь больше скидок – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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