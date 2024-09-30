https://crimea.ria.ru/20240930/uzhe-ne-fantastika-v-krymskom-sanatorii-lechat-s-pomoschyu-ekzoskeleta-1140655049.html

Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета

Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета

В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. С его помощью удается поставить на ноги пациентов, которые приезжают в Крым... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T08:39

2024-09-30T08:39

2024-09-30T08:39

санатории крыма

саки

здоровье

игорь довгань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. С его помощью удается поставить на ноги пациентов, которые приезжают в Крым на коляске. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат медицинских наук, доцент, эксперт по инновационным технологиям санаторно-курортной отрасли. Игорь Довгань.Экзоскелет позволяет восполнить утраченные функции организма. За счет внешнего каркаса и приводов он увеличивает силу мышц пациента и расширяет амплитуду его движений. Таким образом люди, у которых конечности ослаблены или частично парализованы, получают возможность полноценно двигаться.Сеансы терапии с использованием экзоскелета помогают восстановить нарушенные нейронные связи в нервной системе, что дает положительный результат.Кроме того, в санатории применяются инновационные аппараты с биологической обратной связью. Они помогают человеку с помощью современной техники получать информацию о физиологических процессах в организме, которые он не может контролировать в силу своей болезни. Для этого используются зрительные, слуховые, тактильные и другие сигналы, что позволяет пациенту развить навыки саморегуляции.С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли РоссииКак получить бесплатную путевку для льготников на лечение в КрымуВ Евпатории в 2024 году достроят детский реабилитационный центр

https://crimea.ria.ru/20240929/skolko-stoit-lechenie-v-krymskikh-sanatoriyakh-obzor-tsen-i-uslug-1140690563.html

саки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санатории крыма, саки, здоровье, игорь довгань