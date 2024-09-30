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Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета
Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета
В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. С его помощью удается поставить на ноги пациентов, которые приезжают в Крым... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T08:39
2024-09-30T08:39
санатории крыма
саки
здоровье
игорь довгань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. С его помощью удается поставить на ноги пациентов, которые приезжают в Крым на коляске. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат медицинских наук, доцент, эксперт по инновационным технологиям санаторно-курортной отрасли. Игорь Довгань.Экзоскелет позволяет восполнить утраченные функции организма. За счет внешнего каркаса и приводов он увеличивает силу мышц пациента и расширяет амплитуду его движений. Таким образом люди, у которых конечности ослаблены или частично парализованы, получают возможность полноценно двигаться.Сеансы терапии с использованием экзоскелета помогают восстановить нарушенные нейронные связи в нервной системе, что дает положительный результат.Кроме того, в санатории применяются инновационные аппараты с биологической обратной связью. Они помогают человеку с помощью современной техники получать информацию о физиологических процессах в организме, которые он не может контролировать в силу своей болезни. Для этого используются зрительные, слуховые, тактильные и другие сигналы, что позволяет пациенту развить навыки саморегуляции.С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые современные санатории могут сделать Крым лидером туротрасли РоссииКак получить бесплатную путевку для льготников на лечение в КрымуВ Евпатории в 2024 году достроят детский реабилитационный центр
https://crimea.ria.ru/20240929/skolko-stoit-lechenie-v-krymskikh-sanatoriyakh-obzor-tsen-i-uslug-1140690563.html
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санатории крыма, саки, здоровье, игорь довгань
Уже не фантастика: в крымском санатории лечат с помощью экзоскелета

В крымском санатории проводят реабилитацию с помощью экзоскелета

08:39 30.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРеабилитация пациентов с помощью экзоскелета
Реабилитация пациентов с помощью экзоскелета - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. С его помощью удается поставить на ноги пациентов, которые приезжают в Крым на коляске. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат медицинских наук, доцент, эксперт по инновационным технологиям санаторно-курортной отрасли. Игорь Довгань.

"Применяется экзореабилитация с помощью экзоскелета. Это технология, которая позволяет проводить с высокой эффективностью реабилитацию, вертикализировать пациента, который вообще передвигался только с помощью коляски", – сказал он.

Экзоскелет позволяет восполнить утраченные функции организма. За счет внешнего каркаса и приводов он увеличивает силу мышц пациента и расширяет амплитуду его движений. Таким образом люди, у которых конечности ослаблены или частично парализованы, получают возможность полноценно двигаться.
Сеансы терапии с использованием экзоскелета помогают восстановить нарушенные нейронные связи в нервной системе, что дает положительный результат.

"У нас был пациент со спинно-мозговой травмой на уровне шейных позвонков. В течение 52 дней, используя 17 методов лечения, включая реабилитацию с помощью экзоскелета, мы человека поставили на ноги. Он приехал на инвалидной коляске, а ушел с тростью", – рассказал Игорь Довгань.

Кроме того, в санатории применяются инновационные аппараты с биологической обратной связью. Они помогают человеку с помощью современной техники получать информацию о физиологических процессах в организме, которые он не может контролировать в силу своей болезни. Для этого используются зрительные, слуховые, тактильные и другие сигналы, что позволяет пациенту развить навыки саморегуляции.
С начала 2024 года Крым, несмотря на сложности в логистике, посетили уже более 4,5 миллионов туристов. Об этом журналистам заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. Тем здравницам, которые не смогли начать работу из-за строительства укреплений на их территории, будут выплачены компенсации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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