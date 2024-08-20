https://crimea.ria.ru/20240820/krymskim-sanatoriyam-vyplatyat-kompensatsii-za-ukrepleniya-na-plyazhakh-1139738219.html

Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации

Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации

Крымские здравницы, которые не смогли работать летом из-за фортификационных сооружений на пляжах, получат государственную поддержку. Об этом заявил журналистам... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T14:46

2024-08-20T14:46

2024-08-20T15:34

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Крымские здравницы, которые не смогли работать летом из-за фортификационных сооружений на пляжах, получат государственную поддержку. Об этом заявил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.На данный момент меры поддержки таких здравниц разрабатываются, уточнил Аксенов. Окончательный механизм будет определен после 15 сентября, по завершении курортного сезона."Будет ряд льготных мер принято, кого-то освободим еще раз от уплаты аренды за землю и так далее. После 15 сентября подведем итоги для всех, кто просил. Постараемся поддержать", - пообещал Аксенов.В июле глава Крыма заявил, что на территории республики создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. По его словам, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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