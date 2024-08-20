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Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации
Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации
Крымские здравницы, которые не смогли работать летом из-за фортификационных сооружений на пляжах, получат государственную поддержку. Об этом заявил журналистам... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T14:46
2024-08-20T15:34
сергей аксенов
безопасность республики крым и севастополя
туризм в крыму
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выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Крымские здравницы, которые не смогли работать летом из-за фортификационных сооружений на пляжах, получат государственную поддержку. Об этом заявил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.На данный момент меры поддержки таких здравниц разрабатываются, уточнил Аксенов. Окончательный механизм будет определен после 15 сентября, по завершении курортного сезона."Будет ряд льготных мер принято, кого-то освободим еще раз от уплаты аренды за землю и так далее. После 15 сентября подведем итоги для всех, кто просил. Постараемся поддержать", - пообещал Аксенов.В июле глава Крыма заявил, что на территории республики создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. По его словам, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасностиЗачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности
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сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, туризм в крыму, компенсация ущерба, выплаты и компенсации, новости крыма, крым, видео
Закрытым из-за фортификаций санаториям в Крыму обещают компенсации

Санатории Крыма получат компенсации за сорванный из-за мер безопасности сезон - Аксенов

14:46 20.08.2024 (обновлено: 15:34 20.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Крымские здравницы, которые не смогли работать летом из-за фортификационных сооружений на пляжах, получат государственную поддержку. Об этом заявил журналистам глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"В силу объективных причин там сезон не был проведен. Это уже не секрет, что какие-то направления являются небезопасными с точки зрения высадки диверсионных групп, и там есть в наличии фортификационные сооружения", - сказал он.
На данный момент меры поддержки таких здравниц разрабатываются, уточнил Аксенов. Окончательный механизм будет определен после 15 сентября, по завершении курортного сезона.
"Будет ряд льготных мер принято, кого-то освободим еще раз от уплаты аренды за землю и так далее. После 15 сентября подведем итоги для всех, кто просил. Постараемся поддержать", - пообещал Аксенов.
В июле глава Крыма заявил, что на территории республики создаются дополнительные фортификационные укрепрайоны для усиления противодиверсионной защиты региона. По его словам, все зоны ответственности распределены и между гражданскими, военными и правоохранительным блоком.
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