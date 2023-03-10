https://crimea.ria.ru/20230310/zachem-v-krymu-vozvodyat-fortifikatsii--ekspert-po-bezopasnosti-1127475034.html
Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности
Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности
Фортификационные сооружения в Крыму строятся с учетом информации о возможных угрозах полуострову, при этом за год боевых действий накоплен большой опыт в... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T20:11
2023-03-10T20:11
2023-03-10T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Фортификационные сооружения в Крыму строятся с учетом информации о возможных угрозах полуострову, при этом за год боевых действий накоплен большой опыт в противостоянии с противником, который учитывается при возведении фортификации и делает ее надежной. Такое мнение РИА Новости Крыма выразил подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что при строительстве фортификационных укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Защитить КрымПо его мнению, залогом надежности строящихся сооружений является большой опыт, накопленный за год противостояния: "За год боев на лини боевого соприкосновения появился опыт, как противостоять группировке сил. А это просто не украинцы – это и США, и Великобритания и другие страны. Мы уже знаем, как с ними иметь дело, и в соответствии с этим принимает какие-то изменения".Убрать угрозуКашканов убежден, что снять угрозу полностью можно только в случае достижения целей специальной военной операции. При этом он отмечает, что в целом предыдущий опыт попыток атаковать Крым не принес значительных результатов.Одной из главных угроз эксперт считает диверсионную работу противника. В этой связи главная задача – выявление вражеской агентуры на территории полуострова. При этом сами крымчане должны проявлять бдительность, поскольку это может спасти человеческие жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в КрымуМишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районахВ новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
василий кашканов, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, армия и флот, новости, новости крыма
Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности
Эксперт Кашканов оценил необходимость возведения фортификации в Крыму
20:11 10.03.2023 (обновлено: 20:33 10.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Фортификационные сооружения в Крыму строятся с учетом информации о возможных угрозах полуострову, при этом за год боевых действий накоплен большой опыт в противостоянии с противником, который учитывается при возведении фортификации и делает ее надежной. Такое мнение РИА Новости Крыма выразил подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.
Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что при строительстве фортификационных укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.
Защитить Крым
"Подобные действия осуществляются по задачам Минобороны. По всей вероятности есть оперативная информация о попытках провокаций и угрозах безопасности полуострова. С учетом веса этих сведений принимаются соответствующие меры реагирования. Значит, руководство страны оценивает имеющуюся информацию вполне серьезно. В данных вопросах лучше перестраховаться", – считает Кашканов.
По его мнению, залогом надежности строящихся сооружений является большой опыт, накопленный за год противостояния: "За год боев на лини боевого соприкосновения появился опыт, как противостоять группировке сил. А это просто не украинцы – это и США, и Великобритания и другие страны. Мы уже знаем, как с ними иметь дело, и в соответствии с этим принимает какие-то изменения".
Убрать угрозу
Кашканов убежден, что снять угрозу полностью можно только в случае достижения целей специальной военной операции. При этом он отмечает, что в целом предыдущий опыт попыток атаковать Крым не принес значительных результатов.
"У нас после событий на Крымском мосту, никаких серьезных атак по степени нанесения урона не было. Все уничтожается на подлете или на подходе, если мы имеем ввиду морские бепилотники. Значит, система работает достаточно надежно. Я так полагаю, она совершенствуется и модернизируется, поскольку со стороны Украины применяются новые тактики".
Одной из главных угроз эксперт считает диверсионную работу противника. В этой связи главная задача – выявление вражеской агентуры на территории полуострова. При этом сами крымчане должны проявлять бдительность, поскольку это может спасти человеческие жизни.
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