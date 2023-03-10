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Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности

Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Зачем в Крыму возводят фортификации – эксперт по безопасности

Фортификационные сооружения в Крыму строятся с учетом информации о возможных угрозах полуострову, при этом за год боевых действий накоплен большой опыт в... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T20:11

2023-03-10T20:11

2023-03-10T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Фортификационные сооружения в Крыму строятся с учетом информации о возможных угрозах полуострову, при этом за год боевых действий накоплен большой опыт в противостоянии с противником, который учитывается при возведении фортификации и делает ее надежной. Такое мнение РИА Новости Крыма выразил подполковник запаса ФСО, специалист в вопросах прогнозирования и эксперт по безопасности Василий Кашканов.Ранее Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что при строительстве фортификационных укреплений на севере Крыма применяются нестандартные подходы и решения, с учетом опыта боевых действий в ходе специальной военной операции.Защитить КрымПо его мнению, залогом надежности строящихся сооружений является большой опыт, накопленный за год противостояния: "За год боев на лини боевого соприкосновения появился опыт, как противостоять группировке сил. А это просто не украинцы – это и США, и Великобритания и другие страны. Мы уже знаем, как с ними иметь дело, и в соответствии с этим принимает какие-то изменения".Убрать угрозуКашканов убежден, что снять угрозу полностью можно только в случае достижения целей специальной военной операции. При этом он отмечает, что в целом предыдущий опыт попыток атаковать Крым не принес значительных результатов.Одной из главных угроз эксперт считает диверсионную работу противника. В этой связи главная задача – выявление вражеской агентуры на территории полуострова. При этом сами крымчане должны проявлять бдительность, поскольку это может спасти человеческие жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в КрымуМишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районахВ новых регионах усиливают меры безопасности – что это значит

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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