https://crimea.ria.ru/20221206/mishustin-prizval-uskorit-stroitelstvo-ukrytiy-v-prigranichnykh-rayonakh-1125707867.html

Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах

Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах

Восстановление гражданской инфраструктуры, а также строительство и оборудование укрытий на территориях в зоне СВО и в приграничных районах страны должно... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T14:54

2022-12-06T14:54

2022-12-06T14:54

михаил мишустин

специальная военная операция рф на украине

российская федерация (россия, рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/18/1119392174_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_27cd74cf428dd0f7d6d09fedbfb97af0.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановление гражданской инфраструктуры, а также строительство и оборудование укрытий на территориях в зоне СВО и в приграничных районах страны должно производиться без пауз и задержек. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Обращаю внимание: даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование фортификаций и укрытий <...> Необходимо активизировать согласительные процедуры для обеспечения непрерывности и последовательности в строительных процессах", — сказал Мишустин.Важнейшая задача, по словам премьера, подготовить и довести до ответственных исполнителей соответствующие технические задания и требуемые объемы бюджетного финансирования."Руководители заинтересованных ведомств и регионов должны определить ответственных приемщиков и контролировать оперативность документального оформления", — заключил премьер-министр.19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.Также президент подписал указ о введении в приграничных регионах России "среднего уровня реагирования". Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. На глав субъектов возложен ряд полномочий, в том числе по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

https://crimea.ria.ru/20221106/na-zaporozhe-sozdayut-ukreprayony-i-usilivayut-liniyu-oborony--vlasti-1125251191.html

https://crimea.ria.ru/20221118/v-krymu-stroyat-fortifikatsionnye-ukrepleniya---aksenov-1125428937.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, специальная военная операция рф на украине, российская федерация (россия, рф)