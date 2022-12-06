Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах
Мишустин дал поручения о строительстве укрытий в приграничных районах
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Восстановление гражданской инфраструктуры, а также строительство и оборудование укрытий на территориях в зоне СВО и в приграничных районах страны должно производиться без пауз и задержек. Об этом в ходе заседания Координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Обращаю внимание: даже в зимнее время ни на секунду не должно прекращаться восстановление гражданской инфраструктуры, строительство и оборудование фортификаций и укрытий <...> Необходимо активизировать согласительные процедуры для обеспечения непрерывности и последовательности в строительных процессах", — сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что сегодня "решение таких вопросов в приоритете на территориях проведения специальной военной операции и в приграничных районах".
Важнейшая задача, по словам премьера, подготовить и довести до ответственных исполнителей соответствующие технические задания и требуемые объемы бюджетного финансирования.
"Руководители заинтересованных ведомств и регионов должны определить ответственных приемщиков и контролировать оперативность документального оформления", — заключил премьер-министр.
19 октября президент РФ Владимир Путин ввел в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях военное положение. Глава государства поручил создать специальный координационный совет, который возглавит премьер Михаил Мишустин.
Также президент подписал указ о введении в приграничных регионах России "среднего уровня реагирования". Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. На глав субъектов возложен ряд полномочий, в том числе по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
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