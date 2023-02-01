https://crimea.ria.ru/20230201/aksenov-dolozhil-putinu-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1126714528.html

Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму

Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму

Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T18:00

2023-02-01T18:00

2023-02-01T18:00

сергей аксенов

владимир путин (политик)

безопасность республики крым и севастополя

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всу (вооруженные силы украины)

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил осенью прошлого года. Он подчеркнул, что предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман в регионе проводятся фортификационные работы.Президент России Владимир Путин ранее поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны УкраиныКак обеспечивается безопасность КрымаЗапретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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