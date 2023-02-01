Рейтинг@Mail.ru
Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230201/aksenov-dolozhil-putinu-o-fortifikatsionnykh-ukrepleniyakh-v-krymu-1126714528.html
Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму
Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму
Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T18:00
2023-02-01T18:00
сергей аксенов
владимир путин (политик)
безопасность республики крым и севастополя
крым
новости
новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125782771_0:246:881:742_1920x0_80_0_0_78a45dd8a1340b48ba22aed453de5511.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил осенью прошлого года. Он подчеркнул, что предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман в регионе проводятся фортификационные работы.Президент России Владимир Путин ранее поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны УкраиныКак обеспечивается безопасность КрымаЗапретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/09/1125782771_0:164:881:825_1920x0_80_0_0_3fe180dfdebcfd37fbcc8f1e35f67b74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, владимир путин (политик), безопасность республики крым и севастополя, крым, новости, новости крыма, всу (вооруженные силы украины), сво
Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму

Аксенов: строительство фортификационных укреплений в Крыму закончат до 15 апреля

18:00 01.02.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.
"Нам поддержка из федерального бюджета в части фортификации оказывается в полном объеме. У нас, к счастью, пострадавших домовладений от обстрелов нет, поэтому в этой части спасибо огромное, здесь с федеральным правительством работаем. Все крымчане благодарят за ваше решение и поддержку по строительству все-таки, окончанию достройки этих сооружений. До 15 апреля максимум (достроим – ред.), но я Вам и Марату Шакирзяновичу доложил – до 1 апреля закончим", - сказал он.
О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил осенью прошлого года. Он подчеркнул, что предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман в регионе проводятся фортификационные работы.
Президент России Владимир Путин ранее поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины
Как обеспечивается безопасность Крыма
Запретят ли США Зеленскому нападать на Крым – мнение
Сергей АксеновВладимир Путин (политик)Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымНовостиНовости КрымаВСУ (Вооруженные силы Украины)СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:12В Крыму национализируют имущество Ахметова и Шуфрича
18:10В Севастополе появился новый стационар для онкобольных
18:00Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму
17:54ВСУ обстреляли нефтепровод в Брянской области
17:41Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины
17:18Путин объявил о введении льготной ипотеки под 2% в новых регионах РФ
17:16Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео
16:51В Крыму подорожал проезд в общественном транспорте: мнение жителей
16:41СБУ обвинила менеджмент компаний Коломойского в хищении 1 млрд долларов
16:30В очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин
16:12В Севастополе простились погибшим на Херсонщине героем СВО
16:01Российская армия уничтожила французскую артустановку Caesar в Донбассе
15:45Почему Ельцин не присоединил Крым к России в 1991 году – мнение
15:30В Сумской области уничтожены цеха по производству боеприпасов
15:22Индексация выплат в России: какие пособия вырастут с 1 февраля
15:15Завысили тариф в 30 раз: на работников "Севастопольгаз" завели дело
14:46В Крыму подрядчики пойдут под суд за мошенничество на госконтрактах
14:21Сбил на "зебре": жителя Севастополя ждет суд за смерть пешехода
13:21Крыму угрожают снегодождевые паводки
12:36СБУ проводит обыски у Авакова и Коломойского
Лента новостейМолния