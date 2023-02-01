Аксенов доложил Путину о фортификационных укреплениях в Крыму
Аксенов: строительство фортификационных укреплений в Крыму закончат до 15 апреля
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Возведение фортификационных укреплений в Крыму закончат максимум до 15 апреля. Об этом президенту Владимиру Путину доложил глава республики Сергей Аксенов в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций.
"Нам поддержка из федерального бюджета в части фортификации оказывается в полном объеме. У нас, к счастью, пострадавших домовладений от обстрелов нет, поэтому в этой части спасибо огромное, здесь с федеральным правительством работаем. Все крымчане благодарят за ваше решение и поддержку по строительству все-таки, окончанию достройки этих сооружений. До 15 апреля максимум (достроим – ред.), но я Вам и Марату Шакирзяновичу доложил – до 1 апреля закончим", - сказал он.
О возведении укреплений на полуострове Аксенов сообщил осенью прошлого года. Он подчеркнул, что предпринимаемые военными и правоохранителями меры достаточны для обеспечения безопасности Крыма, однако с целью гарантированной безопасности крычман в регионе проводятся фортификационные работы.
Президент России Владимир Путин ранее поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности, усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру.
На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
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