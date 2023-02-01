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Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины
Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины
Президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины. РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T17:41
2023-02-01T17:41
владимир путин (политик)
украина
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины.Президент подчеркнул, что важным вопросом на сегодня является поддержка жителей Крыма, Белгородской, Курской области и других приграничных регионов, чьи дома оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов нацистских формирований."Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно", - отметил глава государства.Граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На их территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Накануне президент Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.
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владимир путин (политик), украина, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости
Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины

Путин призвал Минобороны не допускать обстрелов регионов со стороны ВСУ

17:41 01.02.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаНесколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ
Несколько сел Белгородской области попали под обстрел ВСУ
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины.
"Приоритетная задача – ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства. Многие люди оказались в сложных ситуациях, лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или временные пункты проживания", - отметил он в ходе совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры в среду.
Президент подчеркнул, что важным вопросом на сегодня является поддержка жителей Крыма, Белгородской, Курской области и других приграничных регионов, чьи дома оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов нацистских формирований.
"Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно", - отметил глава государства.
Граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На их территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Накануне президент Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
17:16
Путин о восстановлении жилья в приграничных регионах. Видео
Владимир Путин (политик)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовости
 
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