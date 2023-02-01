https://crimea.ria.ru/20230201/putin-nado-ne-dopuskat-obstrelov-regionov-so-storony-ukrainy-1126714191.html

Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины

Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Путин: надо не допускать обстрелов регионов со стороны Украины

Президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины. РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T17:41

2023-02-01T17:41

2023-02-01T17:41

владимир путин (политик)

украина

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелов российских регионов со стороны Украины.Президент подчеркнул, что важным вопросом на сегодня является поддержка жителей Крыма, Белгородской, Курской области и других приграничных регионов, чьи дома оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов нацистских формирований."Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро, нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло-, водоснабжения и так далее. Подчеркну, решение этих задач не должно буксовать, вязнуть в бюрократических процедурах. Действовать необходимо быстро и эффективно", - отметил глава государства.Граничащие с Украиной регионы РФ регулярно подвергаются обстрелам ВСУ после начала спецоперации. На их территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Накануне президент Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20230201/putin-o-vosstanovlenii-zhilya-v-prigranichnykh-regionakh-translyatsiya-1126708800.html

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владимир путин (политик), украина, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости